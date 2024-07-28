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巴奧／柔道角田夏實奪金 日本奧運史第500面獎牌

中央社／東京28日電
角田夏實在巴黎奧運柔道女子48公斤級決賽中力克24歲蒙古選手，為日本奪下首面金牌。（美聯社）
角田夏實在巴黎奧運柔道女子48公斤級決賽中力克24歲蒙古選手，為日本奪下首面金牌。（美聯社）

日本31歲柔道女子選手角田夏實首度出戰奧運，就在巴黎奧運柔道女子48公斤級決賽中力克24歲蒙古選手，為日本奪下首面金牌。角田也成為日本柔道史上年紀最大的奧運冠軍。

日本放送協會（NHK）報導，角田奪得的這面金牌，除了是日本隊在本屆巴黎奧運的首金，也是日本在歷屆夏季奧運所獲得的第500面獎牌。

角田在頒獎典禮上聽到日本國歌響起後，忍不住熱淚盈眶。

體育報知報導，角田以31歲11個月年齡奪冠，超過東京奧運女子78公斤級的濱田尚里（30歲10個月），成為日本柔道史上年紀最大的奧運金牌得主。

角田說：「我在這個年齡還在努力，希望我的努力能讓那些因為年齡想放棄的人繼續堅持下去。」

TBS電視台報導，角田賽後笑說，「雖然目前還沒有（奪得金牌）實際感受，但臉很痛」。角田在決賽中的組手之爭時，多次遭對方的手擊中臉部。

角田在比賽過程中始終企圖利用組合技取勝，「雖然過程中難以施展，感覺對手有所防備，不過，我還是決定相信自己奮戰到底」。

談到首度站上奧運舞台，角田說，「雖然跟一般的賽會截然不同，感受到很大的壓力跟不安，但我在這裡已有所成長」。

有關為日本奪下本屆奧運首面金牌，角田說，自己在賽前一直不去在意這件事，「但很高興最後能成真」。

角田夏實成為日本柔道史上年紀最大的奧運冠軍。（歐新社）
角田夏實成為日本柔道史上年紀最大的奧運冠軍。（歐新社）

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