巴奧／法國男籃逆轉巴西奪首勝 日本慘敗德國

溫班亞瑪繳出全能數據率隊拿下勝利。(路透)

熱身賽表現欠佳的法國男籃27日靠著超級天才溫班亞瑪（Victor Wembanyama）單節獨拿11分，帶動球隊反撲，在上半場結束前要回領先優勢；進入第三節，法國隊更靠著強悍的防守，迫使巴西 單節僅拿9分，逐漸掌控比賽局面。即便巴西試圖追回比分，法國仍屢屢回應穩住局面，最終以78：66取得首勝。

另外，B組日本 隊首戰德國 隊戰況一面倒，日本雖然靠著八村壘、渡邊雄太努力咬住分數，然而最終仍以77：97不敵2023年籃球世界盃冠軍德國。

溫班亞瑪全場攻下19分9籃板，外加繳出4抄截3阻攻的驚人防守數據；老將貝頓（Nicolas Batum）命中3記三分球得到19分5籃板2抄截，不僅適時有外線輸出，防守端的施壓也是球隊能夠收復失土的重要角色之一；戈貝爾（Rudy Gobert）此戰吞下4犯，上場時間不到20分鐘，拿到7分3籃板2阻攻。

法國團隊命中率超過5成，三分球24投8中，一共送出11次抄截和6次阻攻，強勢防守帶給巴西不小壓力。

八村壘雖然攻下20分，但還是輸了德國20分之多。(美聯社)

B組賽事，日本開賽遭到壓制，第1節打完就落後7分，第2節努力避免失分擴大，上半場打完落後8分，然而第3節日本攻擊火力下滑，單節拿不到20分，落後分差擴大到13分。

第4節日本火力不見復甦，一度落後達20分，中間雖然一度拉近，但F.華格納（Franz Wagner）一記3分球，最終仍以大比分落敗。

八村壘雖然攻下20分，但19投4中、命中率僅2成10，有10分是靠罰球進帳，另外抓下10個籃板；渡邊雄太攻下16分是日本隊第2多，歸化中鋒霍金森（Joshua Hawkinson）則繳出13分、11籃板雙十表現。

德國則有魔術隊華格納繳出超過5成命中率，三分線更是9投7中，攻下22分是本場最多，全隊5人得分達雙位數，籃網隊施羅德（Dennis Schroder）則是有13分、12籃板的雙十演出。