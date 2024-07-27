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巴奧／夢幻蠻牛男雙拍下第6種子 阿爾卡拉斯喊夢想成真

記者曾思儒／即時報導
納達爾(右)和「小蠻牛」阿爾卡拉斯的跨世代夢幻男雙首戰開出紅盤。（新華社）
納達爾(右)和「小蠻牛」阿爾卡拉斯的跨世代夢幻男雙首戰開出紅盤。（新華社）

開幕式驚喜擔任火炬手成員的「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），27日再度踏上熟悉的羅蘭加洛斯的中央球場，他和「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）組成的跨世代夢幻男雙更是開出紅盤，以7：6（7：4）、6：4力退列第6種子的阿根廷組合岡薩雷茲（Maximo Gonzalez）／摩爾泰尼（Andres Molteni），展現紅土賽場實力。

納達爾生涯握有14座法網冠軍，阿爾卡拉斯是今年法網男單金牌得主，兩人雖鮮少打雙打，但奧運合作成最具話題性的組合；第一天賽程單打先奪勝的阿爾卡拉斯，開賽雖小遇亂流，第一個發球局就遭破，第二盤又先陷入0：3落後，最終仍以直落2晉級16強。

「這是激動人心、振奮人心的一晚，觀眾棒極了。」納達爾提到，和阿爾卡拉斯一起在中央球場出賽的感覺非常特別，「非常高興這場勝利，讓我們有機會繼續前進。」

納達爾是2008年北京奧運男單金牌得主，2016年里約奧運再奪下男雙金牌，21歲的阿爾卡拉斯才是首次迎接奧運。能在納達爾奧運「最後一舞」一起代表西班牙出賽，阿爾卡拉斯形容是夢想成真，「我會好好享受，我們都渴望勝利。」

納達爾單打首戰將碰匈牙利弗索維斯（Marton Fucsovics），奪勝第二輪就會強碰列頭號種子的塞爾維亞約克維奇（Novak Djokovic），傳出納達爾可能退出單打賽程，雙打奪勝的他沒給正面答覆，「就是去享受每個時刻，讓我們看看會發生什麼事。」

納達爾(右)和阿爾卡拉斯夢幻搭檔。（新華社）
納達爾(右)和阿爾卡拉斯夢幻搭檔。（新華社）

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納達爾 阿爾卡拉斯 奧運

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