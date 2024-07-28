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巴奧／中國奪首金 中2港1 三金報捷

體育新聞組／綜合27日電
中國選手黃雨婷、盛李豪（右）27日在射擊10米空氣步槍混合團體賽中，贏得巴黎奧運會首枚金牌。（新華社）
中國選手黃雨婷、盛李豪（右）27日在射擊10米空氣步槍混合團體賽中，贏得巴黎奧運會首枚金牌。（新華社）

2024年巴黎奧運比賽首日，中國體育代表團在27日連連報捷，先是在射擊10公尺空氣步槍混合團體金牌戰中勝出，獲得本屆奧運首金，數小時後中國健兒又在女子雙人三公尺跳板決賽中摘金。難能可貴的是，香港女子重劍手江旻憓當天在巴黎奧運創造歷史，為港隊奪得本屆第一牌，譜寫香港劍擊新章。

中國選手黃雨婷、盛李豪（右）27日在射擊10米空氣步槍混合團體賽中，贏得巴黎奧運...
中國選手黃雨婷、盛李豪（右）27日在射擊10米空氣步槍混合團體賽中，贏得巴黎奧運會首面金牌。（新華社）

黃雨婷╱盛李豪 射擊10公尺空氣步槍混合賽冠軍

中新社報導，在當地時間27日上午舉行的巴黎奧運會射擊10公尺氣步槍混合團體金牌戰中，中國組合黃雨婷/盛李豪以16比12擊敗韓國組合金智賢/朴是晙，為中國隊奪取本屆奧運會的第一枚金牌。

決賽第一發，黃雨婷打出9.7環，雖然盛李豪打出10.6環，但中國隊的總成績落後于對手，送出2分。比賽進入第14發，中國隊的兩名選手分別打出10.7環和10.8環的高分，最終以16比12勝出，為中國隊「射落」巴黎奧運會第一金。

巴黎奧運首日，中國選手昌雅妮（下）、陳藝文在跳水女子雙人3公尺跳板決賽中奪得金牌...
巴黎奧運首日，中國選手昌雅妮（下）、陳藝文在跳水女子雙人3公尺跳板決賽中奪得金牌，這是中國隊第二面金牌。（中新社）
巴黎奧運首日，中國選手昌雅妮（右）、陳藝文在跳水女子雙人3公尺跳板決賽中奪得金牌...
巴黎奧運首日，中國選手昌雅妮（右）、陳藝文在跳水女子雙人3公尺跳板決賽中奪得金牌，這是中國隊第二面金牌。（新華社）

陳藝文╱昌雅妮 女子雙人3公尺跳板摘金

隨後中國選手陳藝文/昌雅妮以總分337.68分在女子雙人三公尺板決賽摘金。這是中國體育代表團在本屆奧運會上取得的第二枚金牌，中國隊也在這一項目實現奧運六連冠。 　　

跳水是中國隊在奧運賽場的優勢項目，而女子雙人三公尺板則是中國跳水「夢之隊」的一張王牌，自郭晶晶/吳敏霞在2004年雅典奧運會上摘得該項金牌後，中國隊從未讓這枚金牌旁落。 　　

巴黎奧運會女子雙人三公尺板項目直接進行決賽比拼，8組參賽選手進行五輪比拼。經過抽籤，陳藝文/昌雅妮排在第一個出場。比賽中，兩人配合默契，動作完成質量明顯高於對手，每一輪成績均排名首位，最終以領先第二名美國組合23.04分的優勢奪冠。

巴黎奧運女子擊劍個人重劍賽，中國香港選手江旻憓以13比12戰勝法國對手，奪得冠軍...
巴黎奧運女子擊劍個人重劍賽，中國香港選手江旻憓以13比12戰勝法國對手，奪得冠軍。 （新華社）
巴黎奧運女子擊劍個人重劍賽，中國香港選手江旻憓以13比12戰勝法國對手，奪得冠軍...
巴黎奧運女子擊劍個人重劍賽，中國香港選手江旻憓以13比12戰勝法國對手，奪得冠軍。 （新華社）

香港江旻憓 女子重劍寫歷史

香港女子重劍手江旻憓在巴黎奧運再創歷史，世界排名第一的她在巴黎大皇宮亮相，被列為頭號種子的她直入32強，過關斬將殺入決賽，克服一度落後六分的逆境，最終在決一分以13:12擊敗法國劍手瑪露比頓勇奪金牌，第三度徵奧終於踏上奧運頒獎台，為港隊奪得今屆第一牌，締造香港劍擊新章。

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