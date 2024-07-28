巴奧／美國首金 男泳400米自由式接力奪冠 首日1金2銀2銅僅次澳洲、中國

27日奧運比賽首日競泳男子400公尺自由式接力賽項目，年輕的美國隊率先觸線，擊敗勁敵澳洲及飽受禁藥醜聞困擾的中國隊，為美國摘下首面金牌。(路透)

美國巴黎奧運 代表隊在27日賽事傳出佳績，男子泳賽400公尺自由式接力為國家摘下第一金；女子雙人三公尺跳板摘下銀牌，為2012年來首面跳水獎牌；女子400公尺自由式接力摘下銀牌；女子泳將雷德基(Katie Ledecky)在女子400公尺自由式項目奪銅，而自行車賽事方面，克洛伊·戴格特(Chloe Dygert)在個人計時賽項目中拿下銅牌；首日奪得五獎牌僅次於澳洲 、中國代表隊。

美聯社報導，奧運競泳男子400公尺自由式接力賽項目，年輕的美國隊由德萊塞爾 (Caeleb Dressel)壓軸，他最後率先觸線，擊敗勁敵澳洲及飽受禁藥醜聞困擾的中國隊，為美國摘下首面金牌，不禁雙手握拳揮舞，與美國粉絲擊掌，最後與家人會面時，抱住妻兒興奮慶祝。他在奧運賽奪下個人第八面金牌。

前俄亥俄州明星泳將阿姆斯壯(Hunter Armstrong)游第三棒，取得46.75秒的好成績，為德萊塞爾的最後奪冠打下基礎，他表示事先真的不敢料想會游出這種佳績。美國隊第一棒泳將為阿列克西(Jack Alexey)、第二棒為圭利安諾(Chris Guiliano)。

在女子400公尺自由式接力賽，四名美國女將凱特‧道格拉斯(Kate Douglass)、葛雷琴‧瓦許(Gretchen Walsh)、托莉‧哈斯克(Torri Huske)、席夢妮‧曼紐爾(Simone Manuel)也與澳洲、中國隊奮戰到底，最後負於澳洲，但險勝中國，奪得銀牌。

在女子三公尺雙人同步跳板方面，莎拉‧貝肯(Sarah Bacon)、卡茜迪‧庫克 (Kassidy Cook)最後只輸給中國隊的昌雅妮、陳藝文，但表現優於英國雙人組，斬獲銀牌，但這是美國女隊自2012年以來首面跳水獎牌，有所突破。

在巴黎下雨的條件下，美國女子自行車個人計時賽好手戴格特一直追趕，最後奪得銅牌，繼2016年里約奧運她在自由車團體追逐賽奪銀之後，她取得第二面獎牌。

女子游泳400公尺自由式項目，美國奧運傳奇雷德基在資格賽游出最快佳績，但在決賽遭澳洲亞莉爾安‧提特穆斯(Ariarne Titmus，金牌)及加拿大泳將薩默‧麥金托許(Summer McIntosh，銀牌)超趕，最後奪銅。雷德基目前生涯奧運獎牌累積奪得七金、三銀、一銅的好成績。