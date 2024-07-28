巴奧／柔道楊勇緯輸在最後3秒 無緣獎牌

巴黎奧運柔道男子60公斤級敗部復活賽，楊勇緯（左）落敗無緣獎牌。(記者季相儒／攝影)

中華隊「柔道男神」楊勇緯27日在巴黎奧運 男子60公斤級賽事登場，挑戰連續兩屆奪牌，不過在8強賽不敵哈薩克 好手斯梅托夫落入敗部賽後，楊勇緯又碰上「天敵」日本 永山龍樹，最終在比賽最後3秒遭對手取得半勝，無緣銅牌戰和頒獎台。

在上屆奪下銀牌後就已經成為各國好手情蒐重點對象的楊勇緯，27日比賽過程也顯得特別辛苦，在首輪輪空後16強賽面對義大利卡利諾，就一路拚戰到黃金得分賽才靠著招牌「三角固」險勝。

但8強賽楊勇緯又隨即遭遇哈薩克名將斯梅托夫的考驗，在被對手率先取得半勝的情況下，楊勇緯則落入敗部復活賽，並且碰上同樣在8強賽敗北，且生涯還不曾有過對戰勝績的日本名將永山龍樹。

對於未能完成連續兩屆奪牌的任務，背負龐大壓力與期待的楊勇緯賽後情緒起伏也相當大，在經過採訪區時也直接示意自己「說不出話」，婉拒受訪後就黯然走回休息區。

女子48公斤的林真豪，則是在32強賽擊敗哥倫比亞好手拉索，但16強賽面對哈薩克阿布扎金諾娃在開賽後不久就被對手取得半勝，止步於16強，賽後林真豪哭成淚人兒，同樣婉拒受訪後離場。