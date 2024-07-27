我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賀錦麗副手 國會山莊報：亞利桑納參議員凱利有望出線

「光之城」巴黎發生大停電、原因不明 奧運賽事恐受阻

巴奧／3座全美冠軍馬隆 男子全能體操接連失誤無緣晉級

編譯俞仲慈／即時報導
美國男子全能體操好手布羅迪·馬龍27日的分組資格賽表現失常，先在鞍馬與自由體操項目摔倒、滑倒意外，後在最拿手的單槓項目失誤，黯然離場，無緣晉級個人賽。(路透)
美國男子全能體操好手布羅迪·馬龍27日的分組資格賽表現失常，先在鞍馬與自由體操項目摔倒、滑倒意外，後在最拿手的單槓項目失誤，黯然離場，無緣晉級個人賽。(路透)

美國男子全能體操好手布羅迪·馬隆(Brody Malone)今年膝傷痊癒後，又奪下個人第三座全美全能體操冠軍杯，被視為本屆奧運美國隊的奪牌希望，不料27日的分組資格賽表現失常，無緣晉級個人賽。

根據美國今日(USA TODAY)報導，馬隆是美國男子體操隊唯一參加過2021年東京奧運的選手，也是參賽經驗豐富的老將，不過比賽第一天，馬隆在個人全能項目：鞍馬、自由體操、單槓接連失誤，積分落後於隊友理查(Frederick Richard)和朱德(Paul Juda)，無緣晉級，失去奪牌機會。

馬隆賽後坦承：「雖然我通常不會犯下愚蠢的錯誤，但我要說的是，這種事總會發生，這就是運動，你不會一直很完美。」並補充道：「我明天要去健身房重新調整，重新調整我的基本動作，為團體賽預作準備。」

報導指出，馬隆向來表現穩健，不料先是在鞍馬與自由體操項目摔倒、滑倒意外，更糟的是，身為2022年男子單槓世界冠軍的馬隆，竟然在最拿手的單槓項目失誤，最終無緣晉級本屆奧運個人獎牌，他在賽後為自己表現失常向隊友致歉。

理查表示：「我們都有表現糟糕的時候，我知道表現不佳的感覺，但這就是運動的一部分。」

不過馬隆表現失常，美國男子體操隊在分組資格賽四隊中，積分落後英國隊三分多，屈居第二，儘管可以晉級，若在29日分組決賽中遭遇強敵，恐不利於奪牌機會。

在鞍馬項目表現出色，取得15.200佳績的美國選手內多羅西克(Stephen Nedoroscik)順利取得晉級資格後表示：「我們今天的表現並不令人憂心，我還是認為我們有絕佳的奪獎希望。」

報導指出，世界體操王國俄羅斯退出本屆奧運，加上美國隊實力仍不及中國與日本，因此美國隊有機會與英國、烏克蘭爭奪銅牌，拿下2008年以來第一枚奧運團體體操獎牌。

巴黎奧運熱話題

東京奧運 烏克蘭 俄羅斯

上一則

巴奧／美國「游」出首金 男子400米自由式接力奪冠

下一則

巴奧／史上最爽賽事 衝浪比賽移師大溪地 郵輪當選手村

延伸閱讀

巴奧／美國「游」出首金 男子400米自由式接力奪冠

巴奧／美國「游」出首金 男子400米自由式接力奪冠
「光之城」巴黎發生大停電、原因不明 奧運賽事恐受阻

「光之城」巴黎發生大停電、原因不明 奧運賽事恐受阻
巴奧／唐嘉鴻體操資格賽第2晉級 今年目標就是「拿下」

巴奧／唐嘉鴻體操資格賽第2晉級 今年目標就是「拿下」
奧運羽球／衛冕軍「麟洋配」開紅盤 雙打首戰直落2擊敗日本

奧運羽球／衛冕軍「麟洋配」開紅盤 雙打首戰直落2擊敗日本
奧運柔道／中華隊楊勇緯無緣奪牌 婉拒受訪黯然離場

奧運柔道／中華隊楊勇緯無緣奪牌 婉拒受訪黯然離場
巴奧／美國隊連4屆女多於男 最年輕16歲、38人都讀同一所大學

巴奧／美國隊連4屆女多於男 最年輕16歲、38人都讀同一所大學

熱門新聞

全紅嬋背包上掛了10KG動物玩偶。(取材自中華網)

巴奧／被調侃背包掛動物園？ 全紅嬋率性回擊：你有病

2024-07-26 22:00
席琳狄翁在巴黎奧運會開幕式獻唱。(美聯社)

不斷更新／巴黎奧運點燃聖火 席琳狄翁艾菲爾鐵塔獻唱

2024-07-26 17:35
一名舞者疑似動作太大導致下體外露。(取自X)

巴奧／開幕式男舞者下體走光 「蛋蛋外露」畫面遭瘋傳

2024-07-27 02:10
樊振東(右)爆改紙板床。(取材自大眾日報)

巴奧／樊振東爆改紙板床 小單間變大床房

2024-07-24 22:50
樊振東爆改紙板床。(取材自大眾日報)

巴奧／中國乒乓球選手樊振東爆改紙板床 小單間秒變大床房

2024-07-25 02:26
全紅嬋。(視頻截圖)

巴奧／中國跳水隊抵法 全紅嬋逗樂記者：頭油到能炒菜

2024-07-22 21:50

超人氣

更多 >
佛州婦住美60年 換駕照才知非公民 恐領不到社安金

佛州婦住美60年 換駕照才知非公民 恐領不到社安金
故意施壓？拜登速挺賀錦麗接棒選總統 遭爆目的「報復歐巴馬」

故意施壓？拜登速挺賀錦麗接棒選總統 遭爆目的「報復歐巴馬」
巴奧／開幕式男舞者下體走光 「蛋蛋外露」畫面遭瘋傳

巴奧／開幕式男舞者下體走光 「蛋蛋外露」畫面遭瘋傳
不止影響腸道 大解頻率與腎臟健康有關

不止影響腸道 大解頻率與腎臟健康有關
曬太陽有五秘訣 取得維他命D又不怕危害健康

曬太陽有五秘訣 取得維他命D又不怕危害健康