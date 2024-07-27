巴奧／3座全美冠軍馬隆 男子全能體操接連失誤無緣晉級

美國男子全能體操好手布羅迪·馬龍27日的分組資格賽表現失常，先在鞍馬與自由體操項目摔倒、滑倒意外，後在最拿手的單槓項目失誤，黯然離場，無緣晉級個人賽。(路透)

美國男子全能體操好手布羅迪·馬隆(Brody Malone)今年膝傷痊癒後，又奪下個人第三座全美全能體操冠軍杯，被視為本屆奧運美國隊的奪牌希望，不料27日的分組資格賽表現失常，無緣晉級個人賽。

根據美國今日(USA TODAY)報導，馬隆是美國男子體操隊唯一參加過2021年東京奧運 的選手，也是參賽經驗豐富的老將，不過比賽第一天，馬隆在個人全能項目：鞍馬、自由體操、單槓接連失誤，積分落後於隊友理查(Frederick Richard)和朱德(Paul Juda)，無緣晉級，失去奪牌機會。

馬隆賽後坦承：「雖然我通常不會犯下愚蠢的錯誤，但我要說的是，這種事總會發生，這就是運動，你不會一直很完美。」並補充道：「我明天要去健身房重新調整，重新調整我的基本動作，為團體賽預作準備。」

報導指出，馬隆向來表現穩健，不料先是在鞍馬與自由體操項目摔倒、滑倒意外，更糟的是，身為2022年男子單槓世界冠軍的馬隆，竟然在最拿手的單槓項目失誤，最終無緣晉級本屆奧運個人獎牌，他在賽後為自己表現失常向隊友致歉。

理查表示：「我們都有表現糟糕的時候，我知道表現不佳的感覺，但這就是運動的一部分。」

不過馬隆表現失常，美國男子體操隊在分組資格賽四隊中，積分落後英國隊三分多，屈居第二，儘管可以晉級，若在29日分組決賽中遭遇強敵，恐不利於奪牌機會。

在鞍馬項目表現出色，取得15.200佳績的美國選手內多羅西克(Stephen Nedoroscik)順利取得晉級資格後表示：「我們今天的表現並不令人憂心，我還是認為我們有絕佳的奪獎希望。」

報導指出，世界體操王國俄羅斯 退出本屆奧運，加上美國隊實力仍不及中國與日本，因此美國隊有機會與英國、烏克蘭 爭奪銅牌，拿下2008年以來第一枚奧運團體體操獎牌。