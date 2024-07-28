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巴奧／中國隊打破亞洲紀錄 女4X100米自由泳奪銅

中國新聞組／北京28日電
中國隊選手吳卿風（左起）、程玉潔、張雨霏、楊浚瑄以3分30秒30的成績打破亞洲紀錄，獲巴黎奧運女子4X100米自由泳接力銅牌。（新華社）
中國隊選手吳卿風（左起）、程玉潔、張雨霏、楊浚瑄以3分30秒30的成績打破亞洲紀錄，獲巴黎奧運女子4X100米自由泳接力銅牌。（新華社）

巴黎奧運女子4X100米自由泳決賽，中國隊楊浚瑄攜隊友張雨霏、程玉潔、吳卿風，打破亞洲紀錄奪下銅牌，也是山東運動員在本屆奧運會獲得的首枚獎牌。

新黃河報導，決賽時中國隊排在第三泳道。出戰第一棒的是楊浚瑄，入水反應時間是0.68秒，前50米時她位列小組第二位，進入到後半程楊浚瑄頂住壓力，以第二完成第一棒，落後0.24秒。第二棒是程玉潔，此棒結束後中國隊位列第三。

張雨霏是第三棒，雖然一度奮力追趕到第二，但之後被美國隊超越，中國隊又回到第三位。最後一棒是吳卿風，在一開始反超美國，短暫衝到了第二的位置，但在最後10米被美國隊「逆襲」。最終，中國隊以3分30秒30的成績打破亞洲紀錄獲得第三，澳大利亞以3分28秒92打破奧運紀錄獲得第一名，美國隊3分30秒20獲得第二名。

對於這個成績，楊浚瑄表示還算發揮正常，「游第一棒就是盡全力衝刺，想為隊友多創造些優勢。」該項比賽是楊浚瑄本屆奧運會參加的第一個項目，接下來她還將陸續參加男女4×100米混合泳等三個接力項目和兩個個人項目的比賽。在東京奧運會時，楊浚瑄曾獲得女子4×200米自由泳接力金牌。

此外，在隨後進行的男子4×100米自由泳接力比賽中，山東選手季新傑與隊友合力奪得第四名，雖沒有站上領獎台，但也創造該項目中國隊參賽奧運最好成績。

巴黎奧運會山東首枚獎牌來了！楊浚瑄（右一）領銜中國女隊4×100米自由泳摘銅，打...
巴黎奧運會山東首枚獎牌來了！楊浚瑄（右一）領銜中國女隊4×100米自由泳摘銅，打破亞洲記錄。（取材自新黃河）

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