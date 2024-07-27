巴奧／唐嘉鴻體操資格賽第2晉級 今年目標就是「拿下」

唐嘉鴻在奧運資格賽以第2名佳績晉級男子單槓決賽。（中華奧會提供）

台灣體操好手唐嘉鴻今天在巴黎奧運 體操男子單槓資格賽登場，最終以難度分6.300分、執行分8.633分、總分14.933分的第二名佳績晉級到8月5日的決賽，教練翁士航也直言，與3年前東京奧運 時「拿得起放得下」的目標相比，今年的策略就是要「拿下」。

身為台灣今年巴黎奧運重點奪牌選手的唐嘉鴻，今天在男子體操資格賽登場，在採取難度6.300分套路下，最終執行分也拿下8.633分，總分14.933分，在資格賽中僅次於中國大陸選手張博恆的15.133分，以資格賽第2名晉級到8月5日的男子單槓決賽。

對於今天資格賽展現出不錯狀態，過去曾形容資格賽是他「心魔」的唐嘉鴻表示，確實有所突破，在完成整套動作以後也覺得相當感動，「最重要的是沒有辜負團隊、老師和支持我的人給我的鼓勵，當我從腳受傷到現在站起來，總算是有回饋給他們，有很多感觸。」

這次唐嘉鴻不僅家人來到巴黎觀賽，賽前他也與幾名東京奧運表現不如預期的國外好手聊到上屆賽事的失利，他們也相約要挑戰更好表現，最終也幾乎都搶下決賽門票，對此唐嘉鴻說：「這次幾個參與討論的選手幾乎最終都進入決賽，這讓我覺得有戰隊的感覺。」

談到8月5日將在決賽衝擊獎牌，甚至是金牌，唐嘉鴻也直言目前決賽套路難度還未決定是要採用6.500還是6.800，「相信接下來老師（翁士航）也會繼續幫我調整，決賽時我一定能夠更放鬆。」