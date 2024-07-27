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巴奧獎牌榜／澳洲3金暫列榜首 中國第2 美國第3

湖南長沙汽車蓄意衝撞8死5傷 傳拆遷糾紛引發

巴奧獎牌榜／澳洲3金暫列榜首 中國第2 美國第3

世界新聞網／整理
2024巴黎奧運如火如荼進行中。（路透）
2024巴黎奧運如火如荼進行中。（路透）

結束了陰雨中驚喜連連的開幕式，巴黎奧運在27日迎來比賽首日。以下是獎牌榜及金牌賽事賽果一覽。

➤射擊混合團體10米氣步槍 | 中國隊黃玉婷、盛李豪金牌；南韓金智賢、樸河俊銀牌

➤雙人3米板 | 中國隊昌雅妮、陳藝文金牌；美國隊培根(Sarah Bacon)、庫克(Kassidy Cook)銀牌；英國哈珀(Yasmin Harper)、詹森(Scarlett Mew Jensen)銅牌

➤公路車女子個人計時賽 | 澳洲布朗(Grace Brown)金牌、英國亨德森(Anna Henderson)銀牌、美國戴格(Chloe Dygert)銅牌

➤公路車男子個人計時賽 | 比利時埃文內普斯(Remco Evenepoel)金牌、義大利甘納(Filippo Ganna)銀牌、比利時范阿爾特(Wout van Aert)銅牌

➤男子七人橄欖球 | 法國金牌、斐濟銀牌

➤柔道男子60公斤級 | 哈薩克斯梅托夫(Yeldos Smetov)金牌、法國姆凱德澤(Luka Mkheidze)銀牌

➤柔道女子48公斤級 | 日本角田夏實金牌、蒙古巴桑呼(Salih Yildiz)銀牌

➤男子400米自由式 | 德國馬騰斯(Lukas Maertens)金牌、澳洲溫寧頓(Elijah Winnington)銀牌、南韓金宇昊銅牌

➤女子400米自由式 | 澳洲提特穆斯(Ariarne Titmus)金牌、加拿大麥金塔許(Summer McIntosh)銀牌、美國雷德基(Katie Ledecky)銅牌

➤女子4x100米自由式接力 | 澳洲金牌、美國銀牌、中國銅牌

➤男子4x100米自由式接力 | 美國金牌、澳洲銀牌、義大銅牌

➤擊劍女子個人銳劍 | 香港江旻憓金牌、法國馬盧(Auriane Mallo)銀牌

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