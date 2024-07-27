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巴奧／大會第一金在射擊 楊勇緯拚中華隊首牌

記者蘇志畬／即時報導
巴黎奧運正式開幕。(新華社)
巴黎奧運正式開幕。(新華社)

巴黎奧運正式開幕，第一天將誕生14面金牌，今年奧運第一金預計將在10公尺空氣步槍混合團隊賽誕生，而中華代表團的第一面獎牌則寄望今天上場的柔道男神楊勇緯。

今天將誕生的金牌項目包含擊劍、自由車、滑板、橄欖球，傳統大項的游泳也將有4面金牌誕生，其中10公尺空氣步槍混合團隊賽的獎牌預計在台灣時間下午4點30分之後舉行，射擊作為第一面出爐獎牌是1972年慕尼黑奧運以來的傳統。

柔道男子60公斤級、女子48公斤級也在今天登場，柔道賽程都是一天結束，而今年中華隊由楊勇緯、林真豪在這兩個項目代表出賽，楊勇緯在東京奧運拿下柔道60公斤級銀牌，也是當時中華代表團第一面獎牌。

楊勇緯身為種子選手首輪輪空，晉級到8強戰會是關鍵，若落敗將掉進復活賽，最多爭銅，而挺進4強則有勝利就能直達金牌戰的優勢，8強可能遭遇上屆摘銅的31歲哈薩克老將斯梅托夫（Yeldos Smetov），柔道賽程在下午4點舉行，金牌戰則是在晚上10點之後。

而今年游泳賽事一大亮點是美國女將雷德基（Katie Ledecky），第四次參加奧運的她已經手握7面金牌，女子400公尺自由式將是她首次亮相，爭取第8金。

巴黎奧運熱話題

巴黎奧運 哈薩克 東京奧運

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