我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴奧／頒獎台上沒有鮮花 奪牌選手拿的長方形禮盒是什麼？

夢想到輝達工作？過來人曝：壓力超大、比台積電高壓

理財百科／5原因 支票帳戶別放逾3000元

編譯周靜芝
支票帳戶易提領現金，如同面前擺著奶昔，無論是否需要，都會不時地喝上幾口。(美聯社)
支票帳戶易提領現金，如同面前擺著奶昔，無論是否需要，都會不時地喝上幾口。(美聯社)

許多人習慣把大筆錢存在支票帳戶，方便隨時提領，但這可能不是最好的做法。理財網站GO Banking Rates採訪了經驗豐富的銀行櫃員瑞秋(Rachael P.)，她看過客戶處理銀行帳戶的各種習慣，以下是她建議不要在支票帳戶中保留超過3000元的五個原因：

1.賺不到利息錢

瑞秋不建議支票帳戶放太多錢的首要原因是賺不到利息收入。她問道，為何要把1萬元放在讓自己一無所獲的地方呢？她說，支票帳戶是用來存放短期會用到的錢，而不是可在其他地方賺取利息的大額資金。

2.提領方便易亂花

瑞秋注意到，客戶支票帳戶金額多少與他們的奢侈消費間存在明顯關聯。她說，這就像是整天在面前擺著一杯奶昔，無論是否需要，都會不時地喝上幾口；把較大筆的錢分開存放，心理上就較不會去動用這項不同名目的資金了。

3.失去複利機會

愛因斯坦(Albert Einstein)說過：「複利是世界第八大奇蹟」，瑞秋表示，只有將錢真正用於投資並獲得回報時才能體會箇中奧妙。許多人將大筆資金留在支票帳戶，平白損失了數十年的潛在增長機會；即使是簡單的高收益儲蓄帳戶，每年也能比普通支票帳戶多賺數百甚至數千元。

4.影響貸款審核

瑞秋說，銀行與貸款機構在審核貸款過程中，會對支票帳戶中過多資金存疑；他們希望看到資產、投資和標記為首付款或儲備金的資金之間的明確區隔。如果支票帳戶裡有5萬元，他們就會認為這筆錢是否應有更好的財務規畫。

5.易成詐騙目標

瑞秋表示，更可悲的是，有時支票帳戶餘額過高會成為銀行內外歹徒的目標。 她看過職業騙徒熟練地研究人們的帳戶餘額，並想辦法侵吞大筆金錢；她說，雖然沒有一筆錢是百分之百安全，但較小的金額更容易被略過。

支票 貸款 投資

上一則

每周一書／絕望者之歌 范斯家族的悲劇與重生

下一則

周日動動腦／世界上最長的敘事詩是什麼？

延伸閱讀

理財百科／活得舒服＝理財成功 6成認同

理財百科／活得舒服＝理財成功 6成認同
理財不善瀕破產 專家用4方法助他翻身

理財不善瀕破產 專家用4方法助他翻身
理財百科／想當401(k)百萬富翁？要有耐心

理財百科／想當401(k)百萬富翁？要有耐心
勿陷存款迷思 專家籲年輕人積極理財

勿陷存款迷思 專家籲年輕人積極理財

熱門新聞

美國要求申請傑出人才的運動員，必須在大型比賽中有優異成績。(圖／123RF)

封面故事／想拿「傑出人才」綠卡 中國申請人數暴增

2024-07-21 18:30
中國有包裝「傑出人才」的業者，為客戶過度包裝或造假而被移民局識破。(圖／123RF)

封面故事／過度包裝 移民局拒假人才

2024-07-21 12:26
錢斯‧狄恩只在人世間短暫停留了25天，他因被餵食早產兒配方奶粉，引發惡性的「壞死性腸炎」致死。壞死性腸炎每年在美奪走數百名嬰兒的生命。(取自伊州聖克萊爾郡法院)

美國現象／夭折的早產兒 與美強生的奶粉官司

2024-07-21 10:10
EB1-A傑出人士的定義是在科學、藝術、教育、商業、運動領域中有重大成就達國家級或國際聲望由文件加以證明的外籍人士。(圖／123RF)

封面故事／社群媒體助長 申請「傑出人才」簽證者變多了

2024-07-21 11:28
2024年巴黎奧運吉祥物「弗里吉」。（美聯社）

巴黎奧運／吉祥物形象出自藍色小精靈

2024-07-21 02:22
理財成功的指標為何？近6成美國人說是「活得舒服」。(圖／123RF)

理財百科／活得舒服＝理財成功 6成認同

2024-07-21 02:18

超人氣

更多 >
佛州婦住美60年 換駕照才知非公民 恐領不到社安金

佛州婦住美60年 換駕照才知非公民 恐領不到社安金
故意施壓？拜登速挺賀錦麗接棒選總統 遭爆目的「報復歐巴馬」

故意施壓？拜登速挺賀錦麗接棒選總統 遭爆目的「報復歐巴馬」
不止影響腸道 大解頻率與腎臟健康有關

不止影響腸道 大解頻率與腎臟健康有關
奧運游泳／400M自由式三后之爭 17歲天才少女美顏吸睛

奧運游泳／400M自由式三后之爭 17歲天才少女美顏吸睛
吳謹言私服品味挨批 粉絲也搖頭：哪那麼多醜衣服

吳謹言私服品味挨批 粉絲也搖頭：哪那麼多醜衣服