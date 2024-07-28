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新聞眼／2021年918前網上開社安帳戶 須改用Login.gov

編譯盧炯燊
社安局局長歐麥利表示，在2021年9月18日前在網上開設社安帳戶者，需要盡快更新改用Login.gov，才能繼續獲得線上服務。(截自官網)
社安局局長歐麥利表示，在2021年9月18日前在網上開設社安帳戶者，需要盡快更新改用Login.gov，才能繼續獲得線上服務。(截自官網)

如果最近收到社會安全管理局(SSA)發來的電子郵件，請留意，因為在2021年9月18日之前在社安網上開設社安帳戶(「my Social Security account」)者，需要盡快更新改用Login.gov ，才能繼續獲得線上服務。

SSA表示，很快所有用戶都須擁有Login.gov或ID.me帳戶，才能進入自己的社安帳戶以及獲得其他線上服務。

SSA指這是簡化安全登入線上服務流程之一，目前超過500萬個社安帳戶持有者已經完成轉換。

截至今年6月，8600萬個持有「my Social Security account」社安帳戶的人裡，約有4600萬人需要轉換帳戶，不過SSA並未設定所有舊帳戶完全過渡到Login.gov 的最後期限。

SSA強調，更換帳戶目的是簡化工作流程及提高效率，包括縮短致電800熱線的等候接聽時間，例如自開始轉換帳戶之後，4月份的平均等候工作人員接聽的時間為24分鐘，低於去年11月份的42分鐘。

原先透過「my Social Security account」可以查看收入並了...
原先透過「my Social Security account」可以查看收入並了解福利金估算金額，也可以用來使用申請補發社安號碼卡、申請聯邦醫療保險卡(Medicare)，更改地址及電話號碼等服務，現在更換到Login.gov，服務並無兩樣。(截自官網)

原先透過「my Social Security account」可以查看收入並了解福利金估算金額，也可以用來使用申請補發社安號碼卡、申請聯邦醫療保險卡(Medicare)，更改地址及電話號碼等服務，現在更換到Login.gov，服務並無兩樣。

社安局局長歐麥利表示，在2021年9月18日前在網上開設社安帳戶者，需要盡快更新...
社安局局長歐麥利表示，在2021年9月18日前在網上開設社安帳戶者，需要盡快更新改用Login.gov，才能繼續獲得線上服務。(美聯社)

社安局局長歐麥利(Martin O'Malley) 表示，這次升級是讓民眾與社安局有更安全可靠的聯擊方式，能夠過渡到Login.gov，從而簡化流程及方便民眾獲得跨機構部門服務。

SSA鼓勵目前仍持有「my Social Security account」帳戶的人，現在就轉換到到 Login.gov。一旦連結後就會出現一個確認畫面，這樣就完成了。至於現有的Login.gov或ID.me帳戶持有者，毋須重新建立新帳戶或採取任何其他操作。

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