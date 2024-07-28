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詐騙ing／面試要求提供個資 快煞車

記者張宏
聯邦貿易委員會(FTC)提醒面試者，尤其是大學畢業生要警惕面試騙局。（取自FTC網站）
聯邦貿易委員會(FTC)提醒面試者，尤其是大學畢業生要警惕面試騙局。（取自FTC網站）

以工作進行誘餌的面試詐騙手法日益天衣無縫，行騙者面試者通過社交網絡聯繫被害人，甚至在對話中加入學校或教授推薦等細節來增加可信度，殊不知背後的目的是想竊取個人信息，或者利用簽約獎金來詐欺。聯邦貿易委員會(FTC)提醒面試者，尤其是大學畢業生要警惕這類騙局。

話術客製化 更有說服力

根據FTC網站，工作面試詐騙並不新鮮，但其手法日益個人化和更有說服力。一些自稱是華爾街公司、科技公司、全國零售商和其他有吸引力的工作場所的招募人員，在社群媒體平台上聯繫應屆畢業生，其說辭很有說服力，假「招聘人員」可能會聲稱自己與學生所在學院有聯繫，並表示院長或教授已推薦該學生作為該公司的候選人。在某些情況下，這些假「招聘人員」可能還會在談話中加入教職員姓名、校園地標，甚至稱他們是校友，並講述他們在這所學校的一些「回憶」。事實證明，假「招募者」的真實身分是個人信息竊賊，利用公開的訊息，如學校院長的名字、知名教授、學校傳統等竊取個人資訊。

然後，假「招聘人員」會安排一系列的線上面試，誘餌是一份收入豐厚的工作機會。接下來是常見的人力資源文件，涉及學生的社會安全號碼、銀行帳戶或駕駛執照資訊或其他個人資料。在某些情況下，假「招聘人員」還可能會寄出一張金額慷慨的支票作為簽約獎金，嘗試進行虛假支票詐騙。假「招聘人員」很快就會讓收到支票的應聘者寄回或轉帳部分金額，理由也許是為了支付公司電話或筆記型電腦費用之類。等應聘者的錢到帳，這張簽約獎金的支票也作廢了。

如有推薦信 求證當事人

FTC建議應聘者，要首先檢查招募人員的「推薦信」。如果招募人員使用學校某人的名字，在進一步接觸之前直接聯繫該教職人員。如果這個故事沒有被證實，那就是一個騙局。其次，仔細檢查招募人員的電子郵件地址，公司高層一般會透過公司帳戶發送電子郵件，而不是透過@gmail.com 或其他個人地址發送電子郵件。當然，眾所周知，冒名頂替者會侵入公司的電子郵件系統。看起來合法的地址並不能保證是真的，但來自個人帳戶的訊息是一個強烈的跡象，表明這是一個騙局。

FTC指出，如果應聘者被要求提供個人信息，請立即煞車。如果談話轉向銀行帳戶資料、駕駛執照號碼等，請停止談話。透過知道的真實電話號碼(不是招募人員給的電話號碼)聯絡該公司，並仔細檢查工作機會是否真實。同時向FTC報告，如果遇到詐騙者，請透過reportfraud.ftc.gov告訴FTC。

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