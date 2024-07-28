我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴奧／頒獎台上沒有鮮花 奪牌選手拿的長方形禮盒是什麼？

夢想到輝達工作？過來人曝：壓力超大、比台積電高壓

詐騙ing／假錄取坑年輕人 誘騙社會安全碼

記者張宏

詐騙集團不是專坑長者，年輕人也中招。南加大華人商科畢業生遭遇面試詐騙，對方租豪華辦公室撐場面，目的是獲取面試者的個人資料。南加大商科畢業生小蔣日前去一家大公司面試，第二天就收到錄取通知，當小蔣填好入職信息和遞交個人社會安全碼(SSN)後，對方卻人間蒸發，小蔣的個人信息則被盜用開信用卡，導致他信用被破壞。

今年23歲的小蔣在網上投放簡歷想找營銷工作，不久被一個號稱幫大公司招募的獵人頭公司聯繫上，表示他的簡歷很符合要求，讓他去巴沙迪那(Pasadena)辦公室面試。當天小蔣穿著筆挺的西裝去一棟大樓面試。大樓裝潢很有氣派，小蔣來到會議室，房間裡有兩個白人男女面試官。

小蔣的律師鄧洪表示，對方按例詢問小蔣一些問題後，覺得他條件不錯，表示要回去和客戶商量，之後再通知他。因為小蔣是留學生，最重要的是希望公司能幫忙辦理工作簽證，對方表示如條件符合會願意幫忙辦理。小蔣滿心歡喜回家等待通知。結果，第二天就接到錄取電話，對方讓他在線填寫入職資料，包括W2需要的SSN號碼、駕照和護照資料等。

小蔣覺得既然已經錄取，提供這些資料也很正常，但他那時還不知道會被那家公司錄取。結果等了半個月都沒有收到入職通知，他覺得奇怪，就致電該獵人頭公司，結果沒人接聽。小蔣試著去登錄之前填寫資料的網站，卻發現網站已關閉。

鄧洪表示，小蔣找到當初面試的公司地點，結果前台告知他，對方只是租用幾天會議室，現在已經走人。小蔣才發現自己遇到了騙子。他開始擔心自己的個人資料被盜用，經查詢發現，騙子用他的名字開了好幾張信用卡，導致他的信用被破壞。他提醒，現在有人假冒獵人頭公司，以此騙取年輕人個人資料。

南加大 信用卡 工作簽證

上一則

詐騙ing／面試要求提供個資 快煞車

下一則

城市傳真／登上卡爾文森號核動力航母 超震撼

延伸閱讀

華為再次面向全球招募「天才少年」 最高年薪達27萬

華為再次面向全球招募「天才少年」 最高年薪達27萬
20歲卻有60歲的頸椎 中國為何大批年輕人上醫院「吊脖子」

20歲卻有60歲的頸椎 中國為何大批年輕人上醫院「吊脖子」
面試被錄取她出公司突遭攔 員工狂爆「公司黑幕」

面試被錄取她出公司突遭攔 員工狂爆「公司黑幕」
華人因搶車位開槍 遇「路怒症」該如何做

華人因搶車位開槍 遇「路怒症」該如何做

熱門新聞

美國要求申請傑出人才的運動員，必須在大型比賽中有優異成績。(圖／123RF)

封面故事／想拿「傑出人才」綠卡 中國申請人數暴增

2024-07-21 18:30
中國有包裝「傑出人才」的業者，為客戶過度包裝或造假而被移民局識破。(圖／123RF)

封面故事／過度包裝 移民局拒假人才

2024-07-21 12:26
錢斯‧狄恩只在人世間短暫停留了25天，他因被餵食早產兒配方奶粉，引發惡性的「壞死性腸炎」致死。壞死性腸炎每年在美奪走數百名嬰兒的生命。(取自伊州聖克萊爾郡法院)

美國現象／夭折的早產兒 與美強生的奶粉官司

2024-07-21 10:10
EB1-A傑出人士的定義是在科學、藝術、教育、商業、運動領域中有重大成就達國家級或國際聲望由文件加以證明的外籍人士。(圖／123RF)

封面故事／社群媒體助長 申請「傑出人才」簽證者變多了

2024-07-21 11:28
2024年巴黎奧運吉祥物「弗里吉」。（美聯社）

巴黎奧運／吉祥物形象出自藍色小精靈

2024-07-21 02:22
理財成功的指標為何？近6成美國人說是「活得舒服」。(圖／123RF)

理財百科／活得舒服＝理財成功 6成認同

2024-07-21 02:18

超人氣

更多 >
佛州婦住美60年 換駕照才知非公民 恐領不到社安金

佛州婦住美60年 換駕照才知非公民 恐領不到社安金
故意施壓？拜登速挺賀錦麗接棒選總統 遭爆目的「報復歐巴馬」

故意施壓？拜登速挺賀錦麗接棒選總統 遭爆目的「報復歐巴馬」
不止影響腸道 大解頻率與腎臟健康有關

不止影響腸道 大解頻率與腎臟健康有關
奧運游泳／400M自由式三后之爭 17歲天才少女美顏吸睛

奧運游泳／400M自由式三后之爭 17歲天才少女美顏吸睛
吳謹言私服品味挨批 粉絲也搖頭：哪那麼多醜衣服

吳謹言私服品味挨批 粉絲也搖頭：哪那麼多醜衣服