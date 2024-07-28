詐騙ing／假錄取坑年輕人 誘騙社會安全碼

詐騙集團不是專坑長者，年輕人也中招。南加大 華人商科畢業生遭遇面試詐騙，對方租豪華辦公室撐場面，目的是獲取面試者的個人資料。南加大商科畢業生小蔣日前去一家大公司面試，第二天就收到錄取通知，當小蔣填好入職信息和遞交個人社會安全碼(SSN)後，對方卻人間蒸發，小蔣的個人信息則被盜用開信用卡 ，導致他信用被破壞。

今年23歲的小蔣在網上投放簡歷想找營銷工作，不久被一個號稱幫大公司招募的獵人頭公司聯繫上，表示他的簡歷很符合要求，讓他去巴沙迪那(Pasadena)辦公室面試。當天小蔣穿著筆挺的西裝去一棟大樓面試。大樓裝潢很有氣派，小蔣來到會議室，房間裡有兩個白人男女面試官。

小蔣的律師鄧洪表示，對方按例詢問小蔣一些問題後，覺得他條件不錯，表示要回去和客戶商量，之後再通知他。因為小蔣是留學生，最重要的是希望公司能幫忙辦理工作簽證 ，對方表示如條件符合會願意幫忙辦理。小蔣滿心歡喜回家等待通知。結果，第二天就接到錄取電話，對方讓他在線填寫入職資料，包括W2需要的SSN號碼、駕照和護照資料等。

小蔣覺得既然已經錄取，提供這些資料也很正常，但他那時還不知道會被那家公司錄取。結果等了半個月都沒有收到入職通知，他覺得奇怪，就致電該獵人頭公司，結果沒人接聽。小蔣試著去登錄之前填寫資料的網站，卻發現網站已關閉。

鄧洪表示，小蔣找到當初面試的公司地點，結果前台告知他，對方只是租用幾天會議室，現在已經走人。小蔣才發現自己遇到了騙子。他開始擔心自己的個人資料被盜用，經查詢發現，騙子用他的名字開了好幾張信用卡，導致他的信用被破壞。他提醒，現在有人假冒獵人頭公司，以此騙取年輕人個人資料。