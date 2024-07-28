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運動／歌手麥莉怪癖 穿高跟鞋健身

編譯周靜芝
麥莉希拉(Miley Cyrus)第一次拿下葛萊美獎時，在舞台上唱歌跳舞。（路透）
麥莉希拉(Miley Cyrus)第一次拿下葛萊美獎時，在舞台上唱歌跳舞。（路透）

歌手麥莉·希拉（Miley Cyrus）多年來已清楚表明，她是標準的健身狂；但31歲的她近日透露，她在健身時都會穿上一雙有趣的鞋。

女性生活網站Woman’s Health報導，麥莉在W雜誌最新一期的封面故事中表示，她奉行的原則和所有運動員一樣：「想要甚麼表現，就怎麼練習」（Practice how you perform）；這就是她穿著高跟鞋健身的原因。 她說，在健身房鍛鍊很辛苦，但她穿的是雙Gucci象牙色後鏤空高跟鞋，它們讓她想起瑪麗蓮夢露。

麥莉說，她多數時間都穿著高跟鞋健身，她對如何將健身空間變得更女性化頗有興趣，「因為很多器材都很難看」。

麥莉說，穿著高跟鞋健身不僅是為了登台做準備，也有助於她進入表演狀態。她說，自己具有一種自戀、完全自我實現的人格，作為表演者，她可以充分利用這樣的人格；但在生活中，還有一個層面是非常個人、不可侵犯與隱密的。

但是穿高跟鞋健身沒問題嗎？當然，足科醫生不建議一般人效法。加州Sol Foot & Ankle Centers足科醫生格雷夫斯（Richard H. Graves）指出，這是不健康的，關節不在正常的位置，肌肉與肌腱會被拉伸得更嚴重，動作起來更吃力。

這不僅讓雙腳疼痛，還會增加受傷的風險。格雷夫斯說，穿高跟鞋健身會增加腳掌與腳趾受傷的風險，像是應力性骨折、蹠骨痛（一種影響腳掌的疼痛症狀）、錘狀趾與足部神經擠壓等問題。

此外，還會增加與踝關節穩定有關的受傷機率，例如扭傷、肌腱損傷等。蘇珊艾倫紀念醫院（Susan B. Allen Memorial Hospital）足踝外科醫生薩伊德（Asim Sayed）說，事實上，穿著高跟鞋健身會大大增加在各方面受傷的風險。

伊利諾伊州足科醫生洛克伍德（Melissa Lockwood）表示，穿高跟鞋健身甚至會帶來一些長期性的問題；不過，她說，像麥莉這樣經常穿著高跟鞋表演和跳舞的人，穿著它排練是完全合適的，可以確保在舞台上不致受傷。

至於非表演者，足科醫生建議，最好堅持穿上運動鞋。洛克伍德說，一般人健身時應穿上有支撐力、結構好的鞋，讓整個腳底保持平衡。

歌手麥莉·希拉（Miley Cyrus）透露，她在健身時都會穿上一雙有趣的鞋。（...
歌手麥莉·希拉（Miley Cyrus）透露，她在健身時都會穿上一雙有趣的鞋。（路透）

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