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醫藥／安全第一…重訓記得找人陪

李青縈
重訓建議要有人陪伴訓練，特別是超出能力範圍的時候更需要同伴，同伴透過保護動作可以協助把槓放下。（本報資料照片）
重訓建議要有人陪伴訓練，特別是超出能力範圍的時候更需要同伴，同伴透過保護動作可以協助把槓放下。（本報資料照片）

印尼健身網紅Justin Vicky早前在健身房重訓時，雖然有教練陪同，卻仍因為槓鈴重量達210公斤壓住頸部受傷，雖然送醫急救仍不治。專家表示，重訓建議要有人陪伴，若是重量特別重，教練一個也不一定能撐住。有運動習慣、追求突破的民眾更應該要認知自己的能力極限，並做好風險控管。

台灣運動醫學學會理事長林瀛洲說，重訓建議要有人陪伴訓練，特別是超出能力範圍的時候更需要同伴，同伴透過保護動作可以協助把槓放下。他也說，特別是像210公斤重量已經相當重，一個教練難以支撐，可能需要不只一名教練陪同。這些運動員或是每天運動的民眾雖然對自己身體較了解，但是追求突破的時候應該要注意風險控管。

針對一般民眾，林瀛洲建議，要先透過體適能評估認知到自己的能力跟極限，再有運動處方，透過這樣的訓練才能讓身體獲得好處。

新光醫院復健科主治醫師謝霖芬表示，健身最嚴重的受傷包含頸椎、頭部受傷，這些地方受損會影響中樞神經可能會導致小便不能解、腦受傷或是終生癱瘓，甚至死亡。其餘健身常見的受傷如肩膀肌腱、滑液囊受傷或是腰椎受傷等，就算姿勢正確，同樣動作重複太多次或是重量太重都可能有危險。

謝霖芬說，若只是滑液囊受傷可能打消炎針就可以復原，但若是肌腱斷裂，輕微可能要做增生治療，嚴重者得靠手術修復。此外，老年人健身更加要留心身體可以承受的重量，運動的速度也要留心。

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