養生／拒絕老化 防曬金鐘罩上身

現代人不只怕曬黑，更怕曬傷，出門可適時塗抹適當防曬劑。（圖／123RF）

夏天愈來愈難熬，置身有如烤爐的環境，過量紫外線是最直接的傷害，對皮膚、眼睛而言，都是加速老化的殺手。今天教你如何在夏季做好防曬金鐘罩。

先搞清楚UVA、UVB

夏天陽光強烈，曝曬在陽光下，就有被曬黑、曬傷的機會，民眾最常使用的防曬方法，包括擦防曬乳、撐陽傘、穿抗UV衣物等。台北市立聯合醫院中興院區皮膚科主任潘企岳說，民眾選購防曬乳，看懂英文標示十分重要，但須先了解何謂UVA、UVB。

潘企岳指出，UVA波長介於320至400奈米，可穿透雲層、玻璃進入室內或車內，並能穿透至皮膚真皮層，使皮膚曬黑和老化。

UVB波長介於280至320奈米，約九成會被臭氧層或雲層吸收，UVB會抵達皮膚表皮層，是導致曬紅、曬傷的主因。

了解紫外線特性之後，就能進一步看懂防曬標示。潘企岳說，常見的SPF、PA分別指的是能延長被曬傷及曬黑的時間。其中SPF（Sun Protection Factor）屬於國際公認標準，指的是能阻隔UVB的時間，延緩皮膚曬傷、曬紅，通常以SPF加「數值」標示，當數值愈高，表示在太陽下愈久才會被曬傷。

舉例，SPF10代表該產品可以將皮膚曬紅曬傷的時間延長10倍，SPF50的產品則可以延長50倍。

至於PA（Protection Grade of UVA），是日本化妝品工業聯合會於1996年提出的防曬標示法，以+號表示，+號是計算阻隔UVA，延緩肌膚被曬黑、老化的時間，+號愈多，代表愈能延緩被曬黑的時間。如PA+延緩曬黑時間達2到4倍、PA++為4到8倍、PA+++為8至16倍、PA++++達16倍以上。

「防曬乳正確使用方式也十分重要，塗抹時一定要均勻，不足或過多都不恰當。」潘企岳說，用量可參考一般藥膏使用量標準的FTU估算方式。一個FTU（fingertip unit 指尖單位），也就是一個指節的體積，通常是以有指甲的指節作為估算，約0.5克劑量可塗抹成人一隻手掌、手背及手指面積。

潘企岳說，以此方式估算，一隻手臂從手腕到肩膀約需使用1.75克防曬乳，約3.5個指節的體積；而一隻腿則為從腳趾到腹股溝位置，約需使用4.5克防曬乳。若要戲水應選擇防水功能防曬乳。

20分鐘前就該擦防曬

潘企岳表示，防曬乳正確使用時間，為接觸陽光前20至30分鐘，均勻塗抹在皮膚上，經由皮膚角質層吸收後，可以在角質層分布得較為平均，防曬效果更好，並建議每隔兩個小時補擦一次，但最好的做法是，只要流汗後就應補擦。

除防曬乳之外，民眾也常使用陽傘、抗UV外套防曬，但這類物件的功效、顏色、材質如何挑選，才能達到最大效果？潘企岳說，選用陽傘、抗UV外套防曬，顏色最好選用黑色，據相關研究指出，黑色最能防曬、抗紫外線。陽傘傘面可以為淺色，但傘面內層的顏色應該為黑色，以防紫外線穿過傘面，照射到皮膚，增加曬黑的機會。

至於防曬外套材質怎麼選？台北長庚醫院皮膚外科副主任黃毓惠說，最好選擇織法較密材質的衣物，如丹寧布等，可以遮蔽陽光，缺點是較不透氣、通風，建議有需要防曬再使用即可。或是直接購買具有防曬功能材質的衣服，顏色還是以深色為主。