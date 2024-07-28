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養生／六大抗發炎維生素 這樣吃最好

王郁婷
木瓜能補充維生素C，有助維持免疫系統正常運作。（本報資料照片）
木瓜能補充維生素C，有助維持免疫系統正常運作。（本報資料照片）

多年來的研究證實，某些維生素含有對抗發炎的化合物，這些維生素可以透過補充劑獲得，當然從天然食物中攝取更好。以下是六種具有抗發炎特性的維生素。

維生素A

食物來源：胡蘿蔔等橘黃色蔬果，菠菜、羽衣甘藍等各種深綠色蔬菜。

維生素A可以防止免疫系統過度活躍而引起發炎。β-胡蘿蔔素是維生素A的前驅物，會在體內轉化成維生素A，它是一種抗氧化劑，可保護身體免受自由基傷害。富含β-胡蘿蔔素和維生素A的飲食，有助減少炎症發生。

維生素B6

食物來源：甜椒、蘑菇、鮪魚、哈密瓜、家禽、蘆筍、肝臟、深綠色蔬菜。

身體缺乏維生素B6的人，通常有較高的C-反應蛋白，這是一種與發炎相關的化合物，尤其出現在類風濕性關節炎等自體免疫疾病中。一項研究發現，即使每天短時間補充低劑量的葉酸（維生素B群的一員），也可減輕炎症。

維生素C

食物來源：各種蔬果如芭樂、木瓜、奇異果、彩椒、花椰菜、苦瓜等。

維生素C是最知名的抗發炎營養素，有助維持免疫系統健康和正常運作。此外，研究顯示維生素C可清除導致炎症的自由基。和維生素B群一樣，維生素C可能有助降低C-反應蛋白。

維生素D

食物來源：魚、蛋黃、內臟、牛奶

研究證實，維生素D缺乏與多種發炎性疾病相關，改善體內維生素D含量有助減少體內發炎。獲取維生素D最直接的方式是曬太陽，但不是每個人都能藉此獲得足夠含量，可與醫師討論是否需要補充劑。

維生素E

食物來源：杏仁和葵花籽等堅果種子，許多蔬菜和水果也富含維生素E，包括酪梨和菠菜。

維生素E是一種抗氧化維生素，歐洲臨床營養學報導，一項2015年的研究分析，維生素E具抗發炎特性，補充維生素E對患有發炎性疾病的人有幫助。

維生素K

食物來源：維生素K有K1和K2兩種類型，K1存在菠菜、羽衣甘藍、綠花椰菜和高麗菜。K2則存在雞肉、肝臟和雞蛋中。

刊登在「新陳代謝」期刊上的一項研究指出，維生素K可以減少炎症標記，幫助血液凝固，並保護骨骼健康。維生素K是骨骼健康必須營養素，但多數人在飲食中攝取不足。

牛奶可以幫助補充維生素D。 (本報資料照片)
牛奶可以幫助補充維生素D。 (本報資料照片)
食用菠菜可以幫助補充維生素A。(圖／123RF)
食用菠菜可以幫助補充維生素A。(圖／123RF)

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