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封面故事／整天滑手機 恐損害認知與社交能力

編譯俞仲慈
科技日益進步，卻也讓人類過度依賴，可能讓腦部退化。圖為一名女子正在使用iPhone，示意圖。(路透)
科技日益進步，卻也讓人類過度依賴，可能讓腦部退化。圖為一名女子正在使用iPhone，示意圖。(路透)

3C產品帶給現代人許多方便，但隨著對科技的依賴，人類也逐漸失去個人與職場所需的認知與社交能力。

根據CNBC報導，組織心理學家兼多倫多(Toronto)企業顧問公司Russell Reynolds Associates總經理戴維斯(Richard Davis)認為科技、社群媒體人工智慧(AI)是造成人類認知能力下滑的罪魁禍首，加上過度依賴手機，愈來愈無法自行判斷：「這種認知力需要經過實際訓練，才不會喪失。」

戴維斯以全球定位系統(GPS)為例指出，大家過去不是看地圖、就是憑著記憶前往目的地，如今只要手機沒電，就發現自己完全沒有方向。「想要擁有良好的判斷力、洞察他人的能力，正是關鍵所在。」

戴維斯還指出科技對現代人溝通聯繫能力，也有不利影響：「腦筋只用在手機，僅憑Tinder約會軟體資料就與某人見面，或是根據簡歷下決定，而非和某人真的見面、共享歡樂時光，就會喪失人類核心能力，不知如何了解他人。」

雖然精通科技有助於提高效率、生產力與學習成果，但長遠來看，解決問題的能力以及與人溝通的能力，會讓職涯走得更順利，而且企業主管相當重視員工是否具備上述技能，也是雇用的有利條件。

根據丕優研究中心(Pew Research Center)今年1月公布的資料顯示，18至29歲世代有20%依賴手機，戴維斯建議最好限制手機使用次數。

「數位健康研究所」(Digital Wellness Institute)創辦人之一布蘭克森(Amy Blankson)強調，即使稍微少用手機，也有多餘時間去從事「無螢幕」活動，例如運動、閱讀等，提高個人接受力與認知能力。

研究顯示，運動可以增加大腦血流量，減少壓力和焦慮，在漫長工作後，也容易恢復精神；閱讀也有助於改善大腦功能和記憶力。

社群媒體 人工智慧 AI

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