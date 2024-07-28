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封面故事／拜登、川普都曾搞錯人名 認知變差？學者這樣看

編譯徐薏茹
78歲的前總統川普也健忘，圖為他今年3月2日在維州造勢活動上，混淆拜登和卸任七年多的前總統歐巴馬。(歐新社)
78歲的前總統川普也健忘，圖為他今年3月2日在維州造勢活動上，混淆拜登和卸任七年多的前總統歐巴馬。(歐新社)

認知心理學者古格堤(Leo Gugerty)表示，僅根據大眾媒體的評論來評估候選人的認知能力是有問題的，他認為，根據執行複雜領導工作(如總統)實際需要的認知能力來評估候選人同樣重要。研究表明，這些能力主要涉及以廣泛工作相關知識為依據的決策能力。

決策分為直覺決策和審慎決策兩種類型。直覺決策可以迅速且輕鬆地識別複雜的情況，並從回憶中回想起有效的解決方案。從醫學到軍事領導等領域的大量研究表明，在一個領域中要建立起能夠做有效直覺決定的知識需要數年甚至數十年的努力刻意練習。

與直覺決策的輕鬆快速相反，最複雜的決策，即總統通常面臨的那類決策，在決策過程的每個階段都需要有意識的仔細思考和腦力努力，這些是審慎決策的特徵。研究這些主題的心理學科學家一致認為，有效的審慎決策需要三種關鍵的思考傾向，稱為積極開放的思考(actively open-minded thinking)或智慧推理(wise reasoning)。

審慎決策的關鍵思考傾向受到早期社會學習的影響，包括教育，這些思考傾向已成習慣，成為人通常如何做決定的穩定特徵。有證據顯示，思想開放等傾向並沒有隨著年紀大幅下降，有時甚至會增加。

拜登因未回想起個人過去的細節而受到批評，這是情節記憶(episodic memory)的錯誤，情節記憶負責有意識回憶個人經驗的能力。神經病學家認為，拜登的情節記憶錯誤在正常的健康老化範圍內，而且個人生活細節與總統的工作沒有特別相關。

拜登和川普偶爾搞混名字的情況也不太可能影響工作表現，這僅涉及從語義記憶(semantic memory)提取資訊的短暫錯誤。當人犯這種錯誤時，他們通常仍理解混淆名字背後的概念。

拜登 川普

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