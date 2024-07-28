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封面故事／川普滿分的認知能力測驗 真的準嗎？

編譯俞仲慈
拜登總統今年2月年度體檢報告指出，他因關節炎走路步伐僵硬、活動範圍縮小，但未發現任何多發性硬化症或帕金森氏症等症狀。圖為拜登(前)由特勤人員護衛上車。(路透)
拜登總統今年2月年度體檢報告指出，他因關節炎走路步伐僵硬、活動範圍縮小，但未發現任何多發性硬化症或帕金森氏症等症狀。圖為拜登(前)由特勤人員護衛上車。(路透)

拜登總統在大選首輪辯論會不知所云的表現，引發外界對他心智狀況的質疑，並呼籲拜登接受認知篩檢。不過醫師表示，僅憑一項篩檢無法得出認知能力的實際狀況，需要進行全方位檢測才能獲得準確的結果。

華爾街日報報導，拜登曾在美國廣播公司(ABC)專訪時表示：「我每天都接受認知篩檢。我不僅在選舉，我還治理整個世界。」但最後拜登仍於21日宣布退出總統大選。

川普滿分的測驗並不難

根據拜登今年2月年度體檢報告，雖然因關節炎走路步伐僵硬、活動範圍縮小，但未發現任何多發性硬化症或帕金森氏症等症狀，白宮醫師評估拜登「適合履行職責」，不需要接受認知篩檢。

報導指出，2018年川普任內，曾因外界質疑其心理健康，接受「蒙特婁認知評估」(MoCA)，透過檢查記憶力、注意力、語言與方向感來篩檢認知障礙，評估結果，川普獲得滿分30分。

伯明罕阿拉巴馬大學(University of Alabama at Birmingham)老年學暨安寧照護科主任布卡瓦爾(Kenneth Boockvar)表示：「對於受過高等教育、沒有或有輕微障礙的人來說，這項測試相當容易完成。」並強調：「這並非最後確診。」

布卡瓦爾透露，一般而言，患有輕度認知障礙的患者可能在篩檢時表現良好，因此認知篩檢作為第一道檢驗，如果患者確實出現部分認知障礙，仍需要定期重複篩檢，以了解病患認知能力是否繼續退化。

缺乏評估候選人的標準

戴維斯加州大學(University of California, Davis)動態記憶實驗室(Dynamic Memory Lab)主任蘭加納特(Charan Ranganath)表示，篩檢患者認知狀況最徹底的方法是進行神經心理評估，接受連續數小時的各項檢查。

不過蘭加納特指出，因為缺乏公認標準，醫師無法以評估結果確認候選人是否適合擔任公職：「會有兩大挑戰，其一是接受此類檢查的意義為何？再來是這份公職的意義為何？我們到底要指望候選人做什麼？」

南加州大學凱克醫學院(Southern California’s Keck School of Medicine)老年學教授施奈德(Lon Schneider)認為對於兩位高齡候選人而言，更需要對其決策能力進行評估：「這不是及不及格的問題，接受總統能力篩選測試，如果分數高於28分，就表示有能力，如果分數低於28分，就是無法勝任。」

拜登 加州大學 川普

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