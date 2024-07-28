封面故事／「麥得飲食」有助大腦健康 降低阿茲海默症風險

多元化攝取食物對大腦好處多多，多元化飲食的受試者在評估反應時間、解決問題能力和記憶力的認知測試中獲得高分。(圖／123RF)

有新研究指出，飲食習慣與大腦的健康息息相關，其中「麥得飲食」(MIND Diet)對大腦及整體健康最好。

「自然心理健康」(Nature Mental Health)這項研究透過問卷，訪查英國18萬1990名受試者的均衡、健康飲食及平均年齡70歲受試者的健康狀態。

飲食均衡降低失智風險

研究人員把各種食物分為10組，包括蔬菜、水果、肉和酒精性飲品，並利用血液代謝標記(blood metabolic markers)、腦部影像、認知功能測試(藉此評估記憶力和注意力持續的時間)等數據分析，結果超乎預期得好。

多元化攝取食物對大腦好處多多，此研究發現，多元化飲食的受試者在評估反應時間、解決問題能力和記憶力的認知測試中獲得高分。

比起飲食不均衡的受試者，飲食均衡者比較不憂鬱或焦慮；多元化飲食受試者的灰質(gray matter)總量更高，灰質與智力和預防神經退化性疾病的關係密切。

加州 聖塔莫尼卡(Santa Monica)太平洋神經科學研究所(Pacific Neuroscience Institute)的家庭醫師、老年醫學專家凱瑟(Scott Kaiser)對前述研究結果並不訝異，他建議即刻改變飲食方式並保護大腦。

凱瑟告訴生活風格雜誌「Parade」說，「生活方式和營養選擇，在維持與改善大腦健康方面，發揮關鍵的作用，這也是降低認知能力減弱和預防罹患失智症風險策略的核心。」

凱瑟接著說：「如果採取一系列措施，盡可能排除諸多風險因素，包括高血壓 、糖尿病、肥胖，以及其他因為飲食和生活方式引起的代謝疾病；理論上，約40%的失智症是可以預防或顯著延緩發生的。」

凱瑟表示，食物對大腦健康的重要性，以及盡早改變的必要性，無論如何強調都不為過。

他說：「考量受影響人數逐年增加，時至2050年，全球失智症病例可能增加兩倍，累計超過1億5000萬例。我們需要從現在開始，大規模思考最佳應對策略和方法以預防失智症，預防勝過治療。」

凱瑟解釋，「愈來愈多研究證據支持，飲食與大腦健康之間存在強烈關聯。這些研究大多並不是專門針對兩者之間的因果關係而設計，但可找到許多因果關係和合理的生物學機制，支持飲食和營養可能保護人腦。」

凱瑟說，目前學界的研究聚焦作為大腦「燃料」的食物。他說：「我們攝取的食物，對身體、大腦的生物學影響深遠，相關研究也很有趣。」

凱瑟表示，「營養精神醫學(nutritional psychiatry)致力鑽研受試者攝取的食物，如何影響人類的情緒、記憶、思維和整體大腦健康，以及我們如何利用這些知識來促進健康與福祉。」

抗發炎食物對大腦最好

專家一致認為，抗發炎食物對大腦最好。

奧蘭多健康中心(Orlando Health)營養師夏儂．奧梅拉(Shannon O’Meara)說：「莓果、深綠色葉菜類蔬菜、橄欖油等食物富含抗氧化(anti-oxidant)特性，有助於降低發炎機率。

奧梅拉解釋，「大腦的新陳代謝非常活躍，卻也因此產生誘發炎症的物質，這就是要多吃富含抗氧化劑食物的原因。」

凱瑟認同，富含抗氧化劑的食物對大腦很好；他另指出，腸道和大腦健康的關聯受飲食影響顯著，注意我們吃下的東西很重要。

生活方式和營養選擇，在維持與改善大腦健康方面，發揮關鍵作用。(圖／123RF)

說到為大腦而飲食，奧梅拉和凱瑟都是「麥得飲食」(MIND Diet)的粉絲。

「麥得飲食」全稱為「Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay」，又稱「心智飲食法」，這是一種結合「地中海飲食」(Mediterranean Diet)和旨在遠離高血壓之「得舒飲食」(Dietary Approaches to Stop Hypertension，簡稱DASH)的飲食方法。

凱瑟表示，麥得飲食已經獲得研究證實，可延緩大腦老化約七年半的時間，還可以降低罹患阿茲海默症 (Alzheimer’s)的風險。

奧梅拉表示，「麥得飲食建議吃全穀物、蔬菜、綠葉蔬菜、堅果、莓果、豆類、家禽、魚和橄欖油，並限制攝取糕點、糖果、紅肉、起司、油炸類食物、奶油和人造奶油(margarine)。」

奧梅拉指出，「地中海飲食也是一種很棒的飲食習慣，其中包括麥得飲食建議攝取的許多食物。」