封面故事／老化是正常現象 但有些狀況可能要注意

什麼是正常老化？老化牽涉到的各種症狀會干擾到身心健康，而且隨人而異，因此很難判斷出何為正常老化。(圖／123RF)

怎樣是正常老化？這個問題隨著6月27日拜登 與川普辦總統候選人辯論而成為全國對話的熱門題目。大家更有興趣於認出「正常老化、異常老化」的跡象；老化牽涉到的各種症狀會干擾到身心健康，而且隨人而異，因此很難判斷出何為正常老化。

老年人在美國人口的占比愈來愈高，2020到2023年間，65歲或以上的人口增加9.4%，數目將近6000萬，因此就找到正常與異常老化的跡象，大家興趣愈來愈高。

短期記憶出錯不用擔心

哥倫比亞大學公衛政策與老化教授羅維(John Rowe)指出，老化引起尋常的心智退化，與中等的認知能力受損，兩者有別。「阿茲海默症 學會」(Alzheimer’s Association)指出，中等認知能力受損影響的60歲或以上人口，粗估為12%到18%之間。

老化研究專家指出，短期記憶力受損如鑰匙放錯地方或忘了他人的姓名，一般不值得操心；但會影響到日常生活的記憶流失如忘了付帳單、錯過會面、在熟悉的地方還迷路，就意味麻煩較大。

羅維表示，認知功能生變，往往要幾個月或數年才發生；幾周內突然退化，可能的成因有疾病、藥物作用或腦部受傷。

洛杉磯加州大學 阿茲海默症、失智症照護計畫主任羅本(David Reuben)表示，迷路、缺少社會接觸及冷漠，都可以是失智的早期跡象。

醫學家使用較近期以及長期的測量，例如記憶、視覺及空間瑕疵及執行功能，來比對出認知受損。所以定期測驗可以讓醫生們察覺出趨勢，要比一次檢查而看到的數據來得強而有力。

常跌倒或走路僵硬要擔心

老化的人往往體力、耐力、靈活程度、器官功能會流失。平衡感及走路經常會受到這些老化所影響，而增加嚴重摔跤的風險。抽菸、肥胖症及糖尿病，都會提升某些與年紀相關毛病提前發作的危險。

老年健康學者指出，經常腳步踉蹡、很難由椅子站起來，走路時動作僵硬手臂擺幅受限，意味健康出問題，例如關節炎或帕金森症等神經問題。

老化研究專家指出，認知功能生變，往往要幾個月或數年才發生。(圖／123RF)

羸弱這種老年症候群的特色，在體弱、平衡不良、體重不經意流失，受其影響的老年人在5%到17%之間。羸弱可以用特定的評鑑工具測出來；羸弱的人跌倒、失能及死亡的風險較高。

醫生表示，另一方面的生理退化如走得較慢、聽力減退、小便較頻繁是標準的上年紀退化跡象，不必操心。

人不分年紀，都有些日子覺得自己狀態不在最佳。但老年學學者指示，老者在「好」、「壞」日子裡擺盪可能較為明顯。

隨著人上年紀，身體及腦部的韌性就會下降；大學生通宵熬夜讀書可能不會累倒。

老年學學者史蒂凡納奇(Richard Stefanacci)表示，但老年人一晚沒睡好、中度生病或改變藥物可能就影響很大，認知功能及體力就出問題。