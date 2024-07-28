封面故事／爸媽老了 孩子們該怎麼做？ 他分享照顧心境

佛萊斯諾蜂報民意論壇前總編輯韋伯以照顧母親的經驗，提到每個人喪失認知能力的方式和速度不同，但無人能避免老化的影響。圖為示意圖。(圖／123RF)

在健康狀況頻受質疑後，拜登 總統宣布退出2024總統大選。佛萊斯諾蜂報(The Fresno Bee)民意論壇前總編輯韋伯(Tad Weber)7月初投書「沙加緬度蜂報」(Sacramento Bee)，他以母親出現認知障礙及親身照顧的經驗，分享該如何面對親人老化的事實。

韋伯80多歲的母親過去在聖塔芭芭拉(Santa Barbara)的老家獨立生活，幾個月前還可以開車，孰料她的認知能力迅速惡化。

老化如不受歡迎的入侵者

這對韋伯而言堪稱一記重擊，住在佛萊斯諾郡的韋伯某天開車回老家，母親拿著一疊郵件請他幫忙處理，因為她再也無法處理這些保險 表格、銀行帳單和股票報告。

韋伯形容，這種老化現象就像母親家中不受歡迎的入侵者，她的生活在幾年前開始亮起紅燈；他意識到，母親需要幫助，無法再獨居度日。

拜登與前總統川普的辯論表現引起各界關注，韋伯根據自身經驗，闡述當孩子認知到年邁雙親開始頻繁出現認知衰退的跡象，必須認清這種狀況不會好轉。

81歲的拜登年老體衰，這並不丟臉且是他的現實，如果親屬無法接受這個不會改變的事實，才是羞恥的事。

媒體報導，拜登偏好將活動安排在上午10時到下午4時間，這符合韋伯協助母親的生活日常。她會悠哉享用早餐，上午10時許再次換好衣服並走出臥房，坐在她最喜歡的椅子上閱讀數小時，接著看她喜歡的連戲劇吃午餐，午睡前再讀一下東西。

韋伯的母親步履蹣跚，必須靠助行器輔助；新冠肺炎疫情 爆發後遠距工作的韋伯把臥室改成辦公室，每當母親穿過走廊，他都能聽見助行器摩擦地毯的聲音。

某日秋季上午，母親告訴韋伯，她繞著泳池散步，看著美妙景致讓她很開心；然而，韋伯憂慮母親落水無法自救而溺斃，且當他辦公時，也不知道母親獨自逛去後院。

嬰兒潮世代面臨長照問題

韋伯遂決定讓母親接受24小時的醫療照護，但母親起初無法接受必須離家的事實而憤恨不平；隨著歲月流逝，韋伯的母親很滿意目前的生活。今年春季，韋伯一家人歡慶她95歲生日。

韋伯寫道，他的經驗與眾多嬰兒潮世代類似，許多人都面臨照顧年邁雙親的問題。

韋伯指出，拜登團隊在他慘烈的辯論後，一度頻頻為他「糟糕的一夜」找各種藉口。但選民看到的是拜登步履蹣跚、僵硬地走向總統專機；當拜登看著提詞機唸稿便專注有神，當他眼前沒有提示時則很容易迷失思緒。

親屬須讓當事人知道事實

韋伯分析各項報導，推斷拜登是個驕傲的人；但當人變老並失去認知能力時，這樣很危險，他身邊的人必須讓他接受自己的真實狀態。韋伯認為，拜登為自身尊嚴和國家利益而退選，是比較好的選擇。

韋伯寫道，人都會老，每個人喪失認知能力的方式和速度不同，但無人能避免老化，總統也是。