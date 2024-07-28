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移民專頁／丈夫來美逾期居留 對妻子B簽證申請有影響

鄭毅律師主答
丈夫來美後，如果逾期居留，會對妻子申請B簽以及出入境造成影響。(圖／123RF)
丈夫來美後，如果逾期居留，會對妻子申請B簽以及出入境造成影響。(圖／123RF)

讀者問：

本人目前是持H-1B簽證，打工狀態。最近，我從親戚處聽聞父親（已斷絕來往多年沒聯絡沒見面）在籌備潤美事項，可能最近就要旅遊簽過來了。父母分居多年（父親出軌多年），但沒有法律上離婚，不見面不聯繫，各有住所，屬於仇人見面分外眼紅。

有以下幾個問題想諮詢：1.他這種做法會對我自己出入境美國、未來H-1B續約和申請綠卡造成影響嗎？2.由於父母法律上還未離婚，這樣會對我母親申請B簽以及出入境造成影響嗎？3.會對我和母親未來國內的工作生活（辦理戶口本、國企央企在職之類的）造成影響嗎？我現在要怎麼做才能和父親撇開關係？

答：

1.你提到你父親要持旅遊簽證來美國。如果他申請簽證的資訊不真實，與你申請工作簽或綠卡的資訊不一致，或他到美國後逾期居留不走，會對你本人出入境美國、未來H-1B續簽和申請綠卡造成一定影響。

2.你將來申請綠卡或參加綠卡面試，如被問到你父親在什麼地方，你必須如實回答，否則會被認為虛假陳述，導致綠卡被拒。

3.你父親來美後如逾期居留，會對你母親申請B簽以及出入境造成影響,因為配偶已經在美國逾期居留，違犯移民法。領事館會假定你母親到美國後也會有移民傾向，不會在美國短暫停留後，按時回國。

4.是否會對你和你母親未來國內的工作生活造成影響，不太清楚。你可諮詢國內相關領域的律師。

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