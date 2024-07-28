星座／7月28日至8月3日 巨蟹座出門遇喜 天蠍座運勢上升

2024年7月28日至8月3日12星座運勢 如何？

牡羊座 3月21日~4月19日

總運指數：★☆☆☆☆

你正處於最為無助的狀態，很多反感的事情降臨到你身上，想躲都躲不掉。為今之計，只有兵來將擋水來土掩，才能印證「船到橋頭自然直」的老話。

幸運色彩：淺桔黃

速配星座：雙子座

貴人星座：天蠍座

金牛座 4月20日~5月20日

總運指數：★★★☆☆

總運平穩，單身朋友可以從朋友中發現桃花的蹤影；事業、學業發展平順，有同事、同學向你求助就別吝嗇；投資 可得貴人提點，找到一條明路。

幸運色彩：朝霞紅

速配星座：射手座

貴人星座：摩羯座

雙子座 5月21日~6月21日

總運指數：★★★★☆

運勢不錯的一周，感情上呈現浪漫的色調，心愛的人能感受到你對其充分的信任；工作表現平平，不過財運不錯，謹慎投資會有不少收穫。

幸運色彩：月亮石銀

速配星座：處女座

貴人星座：天蠍座

巨蟹座 6月22日~7月22日

總運指數：★★★★★

情緒高漲，出門很容易遇到喜事。外出參加聚會的機會增多，三五好友聚在一起，還能吸收更多的好運與歡樂。

幸運色彩：嫩芽綠

速配星座：處女座

貴人星座：射手座

獅子座 7月23日~8月22日

總運指數：★★★☆☆

本周最受好運眷顧的是愛情，最為不幸的則是事業、學業。千萬不能因為搞曖昧、談戀愛就耽誤了工作、學習。

幸運色彩：瑪瑙紅

速配星座：金牛座

貴人星座：雙子座

處女座 8月23日~9月22日

總運指數：★★☆☆☆

你希望受到心儀對象、公司高層的矚目，遺憾的是遲遲拿不出行動。你總是將內心的好想法都告訴別人，往往就會被小人所偷用。

幸運色彩：深海藍

速配星座：天秤座

貴人星座：天蠍座

天秤座 9月23日~10月23日

總運指數：★★★☆☆

這一周，你的世界只有讓步，不會有退縮。讓步可以讓你維護一段戀情或是友情，而退縮則會讓你失去一片闖蕩的天空。

幸運色彩：丁香紫

速配星座：獅子座

貴人星座：雙魚座

天蠍座 10月24日~11月21日

總運指數：★★★★☆

本周運勢呈上升趨勢，外界的助力會給你事業、學業上提供較大的幫助；投資可望找到突破口，但仍須謹慎，適合自己的才是最好的。

幸運色彩：璀璨紫

速配星座：獅子座

貴人星座：天蠍座

射手座 11月22日~12月20日

總運指數：★★☆☆☆

本周你會嘗到失敗的滋味，但這股滋味不會只有苦澀，還會伴有一絲清香。因為從失敗中你會看到人情的溫暖，找到值得你珍惜的朋友。

幸運色彩：檸檬黃

速配星座：牡羊座

貴人星座：水瓶座

摩羯座 12月21日~1月20日

總運指數：★★★★☆

本周你得到身邊人褒獎的頻率很高，甚至偶爾還能得到陌生人的稱讚。特別是工作上的表現可圈可點，上司對你的好感有所增加。

幸運色彩：森林綠

速配星座：雙子座

貴人星座：獅子座

水瓶座 1月21日~2月19日

總運指數：★★★☆☆

你難以從熟識者身上得到肯定，但另外會出現賞識才能的人和機構，可以密切與他們保持聯繫。從他們為起點出發，可以找到自己的另一片天地。

幸運色彩：草根白

速配星座：巨蟹座

貴人星座：天蠍座

雙魚座 2月20日~3月20日

總運指數：★★☆☆☆

「失誤」的危機本周會一直虎視眈眈的尾隨你，你唯有踏踏實實的跨出每一步，認真謹慎應對每一件事情，才可以避免被失誤找空隙鑽進來。

幸運色彩：茄皮紫

速配星座：雙子座

貴人星座：獅子座

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