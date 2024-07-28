星座／7月28日至8月3日 巨蟹座出門遇喜 天蠍座運勢上升
2024年7月28日至8月3日12星座運勢如何？
牡羊座 3月21日~4月19日
總運指數：★☆☆☆☆
你正處於最為無助的狀態，很多反感的事情降臨到你身上，想躲都躲不掉。為今之計，只有兵來將擋水來土掩，才能印證「船到橋頭自然直」的老話。
幸運色彩：淺桔黃
速配星座：雙子座
貴人星座：天蠍座
金牛座 4月20日~5月20日
總運指數：★★★☆☆
總運平穩，單身朋友可以從朋友中發現桃花的蹤影；事業、學業發展平順，有同事、同學向你求助就別吝嗇；投資可得貴人提點，找到一條明路。
幸運色彩：朝霞紅
速配星座：射手座
貴人星座：摩羯座
雙子座 5月21日~6月21日
總運指數：★★★★☆
運勢不錯的一周，感情上呈現浪漫的色調，心愛的人能感受到你對其充分的信任；工作表現平平，不過財運不錯，謹慎投資會有不少收穫。
幸運色彩：月亮石銀
速配星座：處女座
貴人星座：天蠍座
巨蟹座 6月22日~7月22日
總運指數：★★★★★
情緒高漲，出門很容易遇到喜事。外出參加聚會的機會增多，三五好友聚在一起，還能吸收更多的好運與歡樂。
幸運色彩：嫩芽綠
速配星座：處女座
貴人星座：射手座
獅子座 7月23日~8月22日
總運指數：★★★☆☆
本周最受好運眷顧的是愛情，最為不幸的則是事業、學業。千萬不能因為搞曖昧、談戀愛就耽誤了工作、學習。
幸運色彩：瑪瑙紅
速配星座：金牛座
貴人星座：雙子座
處女座 8月23日~9月22日
總運指數：★★☆☆☆
你希望受到心儀對象、公司高層的矚目，遺憾的是遲遲拿不出行動。你總是將內心的好想法都告訴別人，往往就會被小人所偷用。
幸運色彩：深海藍
速配星座：天秤座
貴人星座：天蠍座
天秤座 9月23日~10月23日
總運指數：★★★☆☆
這一周，你的世界只有讓步，不會有退縮。讓步可以讓你維護一段戀情或是友情，而退縮則會讓你失去一片闖蕩的天空。
幸運色彩：丁香紫
速配星座：獅子座
貴人星座：雙魚座
天蠍座 10月24日~11月21日
總運指數：★★★★☆
本周運勢呈上升趨勢，外界的助力會給你事業、學業上提供較大的幫助；投資可望找到突破口，但仍須謹慎，適合自己的才是最好的。
幸運色彩：璀璨紫
速配星座：獅子座
貴人星座：天蠍座
射手座 11月22日~12月20日
總運指數：★★☆☆☆
本周你會嘗到失敗的滋味，但這股滋味不會只有苦澀，還會伴有一絲清香。因為從失敗中你會看到人情的溫暖，找到值得你珍惜的朋友。
幸運色彩：檸檬黃
速配星座：牡羊座
貴人星座：水瓶座
摩羯座 12月21日~1月20日
總運指數：★★★★☆
本周你得到身邊人褒獎的頻率很高，甚至偶爾還能得到陌生人的稱讚。特別是工作上的表現可圈可點，上司對你的好感有所增加。
幸運色彩：森林綠
速配星座：雙子座
貴人星座：獅子座
水瓶座 1月21日~2月19日
總運指數：★★★☆☆
你難以從熟識者身上得到肯定，但另外會出現賞識才能的人和機構，可以密切與他們保持聯繫。從他們為起點出發，可以找到自己的另一片天地。
幸運色彩：草根白
速配星座：巨蟹座
貴人星座：天蠍座
雙魚座 2月20日~3月20日
總運指數：★★☆☆☆
「失誤」的危機本周會一直虎視眈眈的尾隨你，你唯有踏踏實實的跨出每一步，認真謹慎應對每一件事情，才可以避免被失誤找空隙鑽進來。
幸運色彩：茄皮紫
速配星座：雙子座
貴人星座：獅子座
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