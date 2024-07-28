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娛樂／白蛇、紅樓夢…中國暑期檔電影吹「國風」

娛樂新聞組
「白蛇：浮生」電影海報。（取材自豆瓣電影）
「白蛇：浮生」電影海報。（取材自豆瓣電影）

自從去年暑期動畫「長安三萬里」橫掃18.24人民幣（2.51億美元）火出圈後，「國風」成為今年中國暑期檔電影的主要題材，今夏包括追光動畫年度口碑作「白蛇：浮生」、人氣中國漫畫「一人之下」改編的「異人之下」、「紅樓夢之金玉良緣」，都加入暑期檔戰局；此外，寫實題材也沒缺席，2018年的票房奇蹟「我不是藥神」團隊，今年再推徐峥主演的「逆行人生」，在這競爭激烈的火熱盛夏電影派對中，哪些能把觀眾拉進電影院

白蛇：浮生

導演：陳健喜、李佳鍇

追光動畫「白蛇傳」系列的又一全新演繹，延續前兩部的精良製作與奇幻冒險的同時，有了更多生活氣息。該片的主角「小白」500年後終於盼到「阿宣」的轉世－許仙，二人斷橋相遇，人間的熱鬧生活過了不久，卻遇上金山寺法海除妖而來，意外揭開了小白和小青的蛇妖身分。

傘少女

「傘少女」電影海報。（取材自豆瓣電影）
「傘少女」電影海報。（取材自豆瓣電影）

導演：沈杰

該片為人氣漫畫改編，講述公主將心愛的「青羅傘」送至念物閣珍藏，臨行前她希望青羅傘可以陪伴將軍的「黑玉劍」，青羅傘的物靈「青黛」為實現主人的願望，找到黑玉劍的物靈「忘歸」，但忘歸一心想為前主人報仇。為了阻止它在人間挑起戰爭，青黛踏上了尋找忘歸的路。

傳說

導演：唐季禮

主演：成龍、張藝興、娜札、李治廷

劇情描述考古專家為了探討夢中出現的少年將軍與美麗公主的真相，帶領考察隊深入冰川的奇幻冒險故事。成龍在片中用AI技術復原到27歲是該片的大話題。

落凡塵

導演：鐘鼎

中國傳統神話故事新編，牛郎織女後代的奇趣故事，融合國風元素與現代視覺美學。講述28星宿擁有可毀天滅地的能力，但掌管星宿的織女因貪戀凡塵，導致星宿出逃，釀下禍端。多年後，織女之子「金風」與人間少女「小凡」結伴收服星宿，一路驚險重重。該片的短片階段口碑不錯，期待看到新生代動畫人的靈氣與創新。

抓娃娃

「抓娃娃」電影海報。（取材自豆瓣電影）
「抓娃娃」電影海報。（取材自豆瓣電影）

導演：閆非、彭大魔

主演：沈騰、馬麗、薩日娜、史彭元

一對家境貧寒的夫婦將「逆轉天命」的期待寄託在好成績的兒子身上，然而，隨著兒子漸漸長大，他發現周遭的世界變得愈來愈不對勁。這是閆非和彭大魔雙導演拍檔繼「夏洛特煩惱」、「西虹市首富」後的第三部喜劇長片，邀來沈騰和馬麗這對國民CP回歸演出。

異人之下

「異人之下」電影海報。（取材自豆瓣電影）
「異人之下」電影海報。（取材自豆瓣電影）

導演：烏爾善

主演：胡先煦、李宛、馮紹峰、喬振宇

改編自米二創作的爆款國漫「一人之下」，講述一位大學生在得知爺爺的墳墓被盜後，決定回到村里尋找真相。高口碑動漫搬上大銀幕，動畫版和劇版都取得不俗成績，烏爾善有大片「封神」的底子在，應該也能開創一番讓人大開眼界的國風異能世界。

紅樓夢之金玉良緣

「紅樓夢之金玉良緣」電影海報。（取材自豆瓣電影）
「紅樓夢之金玉良緣」電影海報。（取材自豆瓣電影）

導演：胡玫

主演：林鵬、盧燕、邊程、張淼怡等

本片改編自曹雪芹的「紅樓夢」，以賈寶玉出家為始，揭秘王熙鳳建大觀園，並設調包使寶玉迎娶寶釵、黛玉淚盡而亡的經典悲劇。該片用超快節奏，串起名著裡如織的人物與故事。

倒倉

導演：張裕笛

主演：邊程、周美君、張弛、陳少熙

劇情描繪京劇少年的青春與成長，15歲的「孫小磊」因即將到來的變聲期而焦慮不已，在準備全國青少年京劇大賽的過程中意外和兩個競爭對手成為朋友，共同迎接青春期的「倒倉」（又稱「倒嗓」）。

逆行人生

「逆行人生」電影海報。（取材自豆瓣電影）
「逆行人生」電影海報。（取材自豆瓣電影）

導演：徐崢

主演：徐崢、辛芷蕾、王驍、賈冰等

真實故事改編，曾經意氣風發的「高志壘」在生活的重壓下，中年「失速」偏離了原本的生活軌跡，一時意氣用事的決定，讓他瞬間從家人的「小驕傲」變成了社會的「邊角料」。然而，他未曾料到，這僅是他「逆行人生」道路上的起點。該片主打的「溫暖寫實」能療癒人心，也夠有現實的擔當。

默殺

「默殺」電影海報。（取材自豆瓣電影）
「默殺」電影海報。（取材自豆瓣電影）

導演：柯汶利

主演：王傳君、張鈞甯、吳鎮宇、王聖迪

在校園霸凌事件頻傳的女子中學，一位被霸凌的少女高處墜落後，其他女學生相繼失蹤。該片是「誤殺」導演新作，結合真實社會事件改編，透過懸疑劇情揭露人性的複雜與冷漠。馬來西亞導演柯汶利翻拍了自己過去的畢業作品，原作夠驚艷，翻拍是更成熟、還是失去少年銳氣？有待到戲院見分曉。

（取材自澎湃新聞）

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