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料理功夫／養生美味套餐

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這組套餐使用的蔬食食材多樣化，牛蒡含有豐富的纖維，能增加飽足感，幫助排便順暢；大白菜抗老化、增強免疫力；彩椒含豐富的維生素C，能預防感冒、消除疲勞；南瓜含有維生素A，可以保護眼睛和皮膚；黑豆則可以養顏、護髮、控制血糖等；一起在餐桌上讓家人營養健康跟著來。

牛蒡炒凍豆腐

材料：牛蒡、胡蘿蔔、凍豆腐、香菜、水。

調味料：橄欖油、黑胡椒、鹽、醬油。

做法：

牛蒡與胡蘿蔔洗淨，去皮，切絲；凍豆腐切小丁塊；香菜洗淨切小段備用。

將牛蒡、胡蘿蔔、水放入炒鍋，快速拌炒。

兩分鐘後，加入凍豆腐，以橄欖油、黑胡椒、鹽、醬油調味，攪拌均勻。

待食材與湯汁融合均勻，加入香菜拌炒一分鐘，即可盛起。

白菜燴烤麩

材料：白菜、胡蘿蔔、黑木耳、烤麩、水。

調味料：橄欖油、麻油、黑胡椒、鹽、醬油。

做法：

白菜與胡蘿蔔洗淨切小段；黑木耳洗淨並浸泡1至2小時，瀝乾水分，切絲；烤麩切塊後放入油鍋中香煎。

將白菜、胡蘿蔔、黑木耳、水加入炒鍋拌炒，蓋上鍋蓋燜煮。

白菜八分熟後，加入烤麩，以橄欖油、麻油、黑胡椒、鹽、醬油調味，攪拌均勻。

待菜餚入味，即可盛起。

彩椒銀絲

材料：香菇、彩椒、高麗菜、粉絲、水。

調味料：橄欖油、麻油、黑胡椒、鹽、醬油。

做法：

香菇洗淨，以冷水浸泡4小時以上，泡軟之後瀝乾水分，切小塊；彩椒與高麗菜洗淨切小塊；粉絲以冷水浸泡15至30分鐘，切小段備用。

香菇、彩椒、高麗菜放進炒鍋，加水快速拌炒。

三分鐘後加入粉絲，以橄欖油、黑胡椒、鹽、醬油調味，攪拌均勻。

繼續翻炒，待粉絲吸收湯汁入味之後，即可起鍋。

雙豆燉南瓜

材料：紅豆、鷹嘴豆、南瓜、香菇、黑木耳、水。

調味料：麻油、黑胡椒、五香粉、鹽、醬油。

做法：

紅豆、鷹嘴豆洗淨，以冷水浸泡6小時，瀝乾放入電鍋，加入適量的水蒸熟；南瓜切小塊；香菇洗淨後以冷水浸泡4小時以上，泡軟之後瀝乾切小塊；黑木耳浸泡1至2小時，瀝乾切小塊備用。

將南瓜、香菇、黑木耳加水拌炒。

南瓜八分熟後，加入紅豆、鷹嘴豆，以上述調味料酌量攪拌均勻，繼續燉煮。

待菜肴入味，即可盛盤。

薑黃黑豆五穀飯

材料：黑豆、綠豆、薏仁、糙米、水。

調味料：麻油、薑黃、八角、黑胡椒、五香粉、醬油。

做法：

黑豆洗淨後以冷水浸泡6小時，瀝乾並用電鍋蒸熟備用。

綠豆、薏仁、糙米洗淨，加入薑黃攪拌均勻，等待4小時之後，以電鍋蒸煮成薑黃五穀飯。

炒鍋放入黑豆加水，稍做翻炒，加入調味料，蓋上鍋蓋燉煮，即是滷黑豆。

薑黃五穀飯煮熟，以麻油、醬油調味後充分攪拌，然後將調味過的薑黃五穀飯倒入滷黑豆炒鍋中，翻炒均勻即是薑黃黑豆五穀飯。


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