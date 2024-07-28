料理功夫／養生美味套餐
這組套餐使用的蔬食食材多樣化，牛蒡含有豐富的纖維，能增加飽足感，幫助排便順暢；大白菜抗老化、增強免疫力；彩椒含豐富的維生素C，能預防感冒、消除疲勞；南瓜含有維生素A，可以保護眼睛和皮膚；黑豆則可以養顏、護髮、控制血糖等；一起在餐桌上讓家人營養健康跟著來。
牛蒡炒凍豆腐
材料：牛蒡、胡蘿蔔、凍豆腐、香菜、水。
調味料：橄欖油、黑胡椒、鹽、醬油。
做法：
牛蒡與胡蘿蔔洗淨，去皮，切絲；凍豆腐切小丁塊；香菜洗淨切小段備用。
將牛蒡、胡蘿蔔、水放入炒鍋，快速拌炒。
兩分鐘後，加入凍豆腐，以橄欖油、黑胡椒、鹽、醬油調味，攪拌均勻。
待食材與湯汁融合均勻，加入香菜拌炒一分鐘，即可盛起。
白菜燴烤麩
材料：白菜、胡蘿蔔、黑木耳、烤麩、水。
調味料：橄欖油、麻油、黑胡椒、鹽、醬油。
做法：
白菜與胡蘿蔔洗淨切小段；黑木耳洗淨並浸泡1至2小時，瀝乾水分，切絲；烤麩切塊後放入油鍋中香煎。
將白菜、胡蘿蔔、黑木耳、水加入炒鍋拌炒，蓋上鍋蓋燜煮。
白菜八分熟後，加入烤麩，以橄欖油、麻油、黑胡椒、鹽、醬油調味，攪拌均勻。
待菜餚入味，即可盛起。
彩椒銀絲
材料：香菇、彩椒、高麗菜、粉絲、水。
調味料：橄欖油、麻油、黑胡椒、鹽、醬油。
做法：
香菇洗淨，以冷水浸泡4小時以上，泡軟之後瀝乾水分，切小塊；彩椒與高麗菜洗淨切小塊；粉絲以冷水浸泡15至30分鐘，切小段備用。
香菇、彩椒、高麗菜放進炒鍋，加水快速拌炒。
三分鐘後加入粉絲，以橄欖油、黑胡椒、鹽、醬油調味，攪拌均勻。
繼續翻炒，待粉絲吸收湯汁入味之後，即可起鍋。
雙豆燉南瓜
材料：紅豆、鷹嘴豆、南瓜、香菇、黑木耳、水。
調味料：麻油、黑胡椒、五香粉、鹽、醬油。
做法：
紅豆、鷹嘴豆洗淨，以冷水浸泡6小時，瀝乾放入電鍋，加入適量的水蒸熟；南瓜切小塊；香菇洗淨後以冷水浸泡4小時以上，泡軟之後瀝乾切小塊；黑木耳浸泡1至2小時，瀝乾切小塊備用。
將南瓜、香菇、黑木耳加水拌炒。
南瓜八分熟後，加入紅豆、鷹嘴豆，以上述調味料酌量攪拌均勻，繼續燉煮。
待菜肴入味，即可盛盤。
薑黃黑豆五穀飯
材料：黑豆、綠豆、薏仁、糙米、水。
調味料：麻油、薑黃、八角、黑胡椒、五香粉、醬油。
做法：
黑豆洗淨後以冷水浸泡6小時，瀝乾並用電鍋蒸熟備用。
綠豆、薏仁、糙米洗淨，加入薑黃攪拌均勻，等待4小時之後，以電鍋蒸煮成薑黃五穀飯。
炒鍋放入黑豆加水，稍做翻炒，加入調味料，蓋上鍋蓋燉煮，即是滷黑豆。
薑黃五穀飯煮熟，以麻油、醬油調味後充分攪拌，然後將調味過的薑黃五穀飯倒入滷黑豆炒鍋中，翻炒均勻即是薑黃黑豆五穀飯。
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