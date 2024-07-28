料理功夫／鮮亮好風味 番茄培根三明治

夫家年年栽種番茄，此道簡易三明治是夫家在番茄盛產期消化番茄的吃法之一，微酸微甜的鮮亮口味深得人心，加上只動用到烤吐司機和微波爐，減少了善後的困擾，是方便、快速，但又不失美味的簡餐。另可搭配一道湯，或一杯果汁、鮮奶，一頓餐就有了著落。

材料：

吐司麵包2片、美乃滋適量、中型番茄約1/2顆、培根2條。

作法：

1. 將吐司麵包以烤吐司機烤至微黃酥脆；番茄切片；培根置於可微波的盤內，加蓋，微波1分鐘又15秒，取出翻面再微波1分鐘，或與第一次相同的時間。

2. 將2片烤吐司抹上美乃滋，擺上2片番茄，隨即將2條培根對折，然後擺放於番茄片上，再放上另一片烤吐司即成。

3. 或者在已塗抹美乃滋的烤吐司上依序擺放2片番茄、2條培根，然後再擺放另2片番茄在培根上，最後放上另一片烤吐司，如此加厚的三明治更有飽足感。

小叮嚀：

微波培根所需的確切時間，請視自家微波爐的瓦數自行增減。





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