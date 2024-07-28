我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴奧／頒獎台上沒有鮮花 奪牌選手拿的長方形禮盒是什麼？

夢想到輝達工作？過來人曝：壓力超大、比台積電高壓

料理功夫／鮮亮好風味 番茄培根三明治

劉若華

夫家年年栽種番茄，此道簡易三明治是夫家在番茄盛產期消化番茄的吃法之一，微酸微甜的鮮亮口味深得人心，加上只動用到烤吐司機和微波爐，減少了善後的困擾，是方便、快速，但又不失美味的簡餐。另可搭配一道湯，或一杯果汁、鮮奶，一頓餐就有了著落。

材料：

吐司麵包2片、美乃滋適量、中型番茄約1/2顆、培根2條。

作法：

1. 將吐司麵包以烤吐司機烤至微黃酥脆；番茄切片；培根置於可微波的盤內，加蓋，微波1分鐘又15秒，取出翻面再微波1分鐘，或與第一次相同的時間。

2. 將2片烤吐司抹上美乃滋，擺上2片番茄，隨即將2條培根對折，然後擺放於番茄片上，再放上另一片烤吐司即成。

3. 或者在已塗抹美乃滋的烤吐司上依序擺放2片番茄、2條培根，然後再擺放另2片番茄在培根上，最後放上另一片烤吐司，如此加厚的三明治更有飽足感。

小叮嚀：

微波培根所需的確切時間，請視自家微波爐的瓦數自行增減。


★世界周刊廣徵天下各家廚藝祕笈

歡迎充滿創意的中西料理、點心烘焙、獨家私房菜等食譜投稿，讓你大展廚藝：

1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。

3.投稿請至email：[email protected]

4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。

5.本報系海內外各報紙相關版面或世界日報新聞網得選用刊登，並收錄於聯合知識庫(udndata.com)。

6.嚴禁抄襲、一稿兩投，違者將永不錄用。

上一則

運動／歌手麥莉怪癖 穿高跟鞋健身

下一則

料理功夫／鮪魚罐頭炒飯

延伸閱讀

料理功夫／美味可口 義大利麵2式

料理功夫／美味可口 義大利麵2式
料理功夫／印度風味義式玉棋

料理功夫／印度風味義式玉棋
長島熟食店醃黃瓜夾三明治意外走紅 外州顧客驅車朝聖

長島熟食店醃黃瓜夾三明治意外走紅 外州顧客驅車朝聖
料理功夫／咖哩番茄白花椰菜

料理功夫／咖哩番茄白花椰菜

熱門新聞

美國要求申請傑出人才的運動員，必須在大型比賽中有優異成績。(圖／123RF)

封面故事／想拿「傑出人才」綠卡 中國申請人數暴增

2024-07-21 18:30
中國有包裝「傑出人才」的業者，為客戶過度包裝或造假而被移民局識破。(圖／123RF)

封面故事／過度包裝 移民局拒假人才

2024-07-21 12:26
錢斯‧狄恩只在人世間短暫停留了25天，他因被餵食早產兒配方奶粉，引發惡性的「壞死性腸炎」致死。壞死性腸炎每年在美奪走數百名嬰兒的生命。(取自伊州聖克萊爾郡法院)

美國現象／夭折的早產兒 與美強生的奶粉官司

2024-07-21 10:10
EB1-A傑出人士的定義是在科學、藝術、教育、商業、運動領域中有重大成就達國家級或國際聲望由文件加以證明的外籍人士。(圖／123RF)

封面故事／社群媒體助長 申請「傑出人才」簽證者變多了

2024-07-21 11:28
2024年巴黎奧運吉祥物「弗里吉」。（美聯社）

巴黎奧運／吉祥物形象出自藍色小精靈

2024-07-21 02:22
理財成功的指標為何？近6成美國人說是「活得舒服」。(圖／123RF)

理財百科／活得舒服＝理財成功 6成認同

2024-07-21 02:18

超人氣

更多 >
佛州婦住美60年 換駕照才知非公民 恐領不到社安金

佛州婦住美60年 換駕照才知非公民 恐領不到社安金
故意施壓？拜登速挺賀錦麗接棒選總統 遭爆目的「報復歐巴馬」

故意施壓？拜登速挺賀錦麗接棒選總統 遭爆目的「報復歐巴馬」
不止影響腸道 大解頻率與腎臟健康有關

不止影響腸道 大解頻率與腎臟健康有關
奧運游泳／400M自由式三后之爭 17歲天才少女美顏吸睛

奧運游泳／400M自由式三后之爭 17歲天才少女美顏吸睛
吳謹言私服品味挨批 粉絲也搖頭：哪那麼多醜衣服

吳謹言私服品味挨批 粉絲也搖頭：哪那麼多醜衣服