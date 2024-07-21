生活／當地板出現水漬… 找保險嗎

銅管接頭處漏水，切開石膏板牆壁才能看到生綠鏽的銅管。(作者提供)

23年前搬進自己設計的新居後，最近在餐廳靠近廚房的木質地板上，看見深褐色羽扇狀花紋，在米色地板接縫上非常刺眼，幾天後羽扇狀紋路愈來愈多，好像會往外蔓延增長。

女兒剛好回家探望二老，看到地板上的羽扇紋路，判斷一定是管路破裂造成漏水損害(Water Damage)，馬上要看我的房屋保險 文件內容，帶著老太爺我往華人經紀公司跑，我本來不想麻煩他們晚輩，但她堅持非跑這一趟不可。經紀人問清我們的來意後，稱我們的損失扣除額(Deduction)是5000元，如果是小損失最好自已認賠，不然每年的保費 會增加很快，我女兒認為損失一定遠超過5000元，必須要向保險公司報備，一切依照規定處理為佳。

女兒動作迅速，上網找到一家專門做偵測水管漏水的技師，約好第二天上午就來檢查。次日技師依約到達，看到有水漬的飯廳地板，雙耳帶上有如醫師使用的聽診器，探頭貼在石膏板牆壁上一小點一小點的慢慢移動，想要聽出什麼地方有漏水。容易找的地方沒有線索，只好將笨重的冰箱推出來，果然牆壁水漬相當清楚，技師將牆壁鋸開，只見一股極細水柱從銅綠斑斑的管子接頭處往外噴射出來，看來噴的時間已經有好一陣子了，地上都是濕答答的水漬，果然專家一出手，問題速現醜。

修理銅管漏水 只要半小時

修理銅管漏水的過程只要半小時，切斷壞的管子，換一根新的各處燒焊結實就完成。接下來的工作就沒那麼容易了，牆板、地板首當其衝，附近的大小木櫃才是大麻 煩，主要的原因是因潮濕而生黴菌(Mold) 。

房屋保險合約中是否包括有保黴菌索賠「mold claims」？這是一個是否負責任保險公司最基本的項目之一。我們住的這一幢是23年新的房屋，誰都沒想到管子接縫不夠嚴密，小小的漏縫過了這些年的歲月終於發生。

女兒一直在聯邦緊急事務管理局(FEMA) 工作，對於各種大形自然災難產生後的復原工作是專家，家裡發生這種小災難，對於她而言還真是小菜一碟。

發霉的餐廳牆壁起因，就在石膏板後面的冷水管有針孔冒水出來。(作者提供)

水管工修理好之後，給了我一張名片，介紹我去找一家仲介公司，專門處理後續整治工作(Restoration)，這類公司知道如何與保險公司打交道，當然主要的是從中獲得工作機會。電話打過去不到一小時來了三個人，帶隊的人手裡拿著一個測查濕度的量表，對著漏水源頭四周牆壁、地板、木櫃、及地面詳細測驗濕度，只要濕度錶一亮紅燈，表示此處有受潮，用藍色膠帶隨手貼上做為受潮到達的地方，這些地區皆有可能生黴菌的可能。

由於以前有過很多例子，一些屋主收到保險公司大額賠償後，並沒有做去除黴菌的工作，只將受水侵害部份塗漆遮蓋發霉部位，迅速將房屋出售，新住戶搬進去一段時間身體發生毛病，求醫之後發現是房屋裡面長有黴菌的問題，新住戶找不到舊屋主人，只好找以前的保險公司，接下來無窮盡的索賠官司打下來使得保險公司無法承受。

專精除霉公司 代求償保險

如今每一家保險公司處理黴菌有一套詳細程序，保護自己也保護房主，於是有一種新行業誕生，專精除霉(Mold Specialists)的公司，主要的工具也是利用一個小巧的濕度計，找到漏水處及影響的範圍貼上顯目塑膠帶做記號，代表屋主向保險公司要求賠償。

除霉公司利用受災戶賺工錢，順便也幫我們向保險公司爭取合理重修舊況(Settlement) 的金額數量送交給保險公司，例如牆壁、地板、家具、機具、衣物等等各個受影響的項目。當然保險公司也會派人來復查，經雙方同意後。除黴菌公司用密封的塑膠布篷將可能受濕生霉區域間隔出來，24小時除濕機、烘乾機、吹風機不斷的運作兩個月算是短的，還要噴藥殺菌，嚴重影響我們日常生活起居。據說最嚴重黴菌受災戶必須搬去旅館住一陣子，清空全家才能徹底除去黴菌。最後再由專門公司前來受災房屋取得幾小瓶室內空氣，送到生物化驗室測驗，得出是否清理乾淨所有的黴菌，通過測驗後才能做下一步工作。那就是尋找幫我們做復原工程的工人進進出出，弄的我們一家三口火氣上升苦不堪言。

除濕機及烘乾機24小時不停的工作。(作者提供)

所謂「不經一事，不長一智」，這次Water Damage是生平第一次碰到的災難，一般說來在美國住家的地基結構有2大類，Slab Foundation (整片混凝土地基) 是冬天不會結冰的地區常用的方法，優點很多又堅固，我們家就是這一類，缺點就是牆內水管漏水，小小漏水不容易被發現，也不容易排除到外面，時間一久附近的石膏板牆壁蔓延，長期的潮溼使得黴菌產生，這一次的災難就是一個很典型的例子。在北部冬天會下雪地區，多半會有地下室或是Risen foundation(抬高地基) ，萬一有水管破洞情況發生，漏水不會太久就能明顯發現，不至於等到發霉的地步。