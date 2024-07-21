城市傳真／遊芝加哥 CityPass好玩又省錢

海龍外形獨特，嘴像吸管一樣向前伸出，身體在胸部，背部和尾部長出扇形的鰭。（作者提供）

趁美國國慶日放假，我們全家去芝加哥 玩了幾天。

芝加哥CityPass套票包括了當地的一些熱門景點，價格和每個景點分別購票相比可以省四成，對於我們這種不願花時間和精力做旅行計畫的懶人們來說，更有雙重的誘惑。我們購買了五個景點的套票，可以參觀謝德水族館(Shedd Aquarium)、菲爾德博物館 (Field Museum)、威利斯大廈觀景台(Skydeck)、藝術博物館(Art Institute)和河岸線建築乘船觀光遊(Shoreline Sightseeing Architecture River Tour)。

在水族館的入口處，可以憑CityPass免費觀看兩場4D電影。我們看的兩部電影，分別是講企鵝與章魚。電影由BBC出品，內容本身製作精良，既有趣又長知識。水族箱裡有大量的淡水和海洋生物，給人印象最深的是海龍：它外形獨特，嘴像吸管一樣向前伸出，身體在胸部，背部和尾部長出扇形的鰭。這些雲朵一樣的鰭簇擁著海龍纖長的身體，彷彿龍在雲霧中穿梭，堪稱自備道具和特效。水族館還有動物表演，我們觀賞了海豚表演，為它們每一次躍出水面而歡呼鼓掌。

菲爾德博物館 館藏豐富

菲爾德博物館館藏豐富，如果全部逛完估計要花一整天。我們從二樓逛起，參觀了玉石館、寶石館、中國館，以及恐龍化石館。在二樓的植物館裡我們看到了百歲蘭。它生長在沙漠中，外形像是黑色的煎餅攤在一個由幾片向外伸展的粗大綠葉圍成的盤子裡。它的樣子如此奇特詭異，簡直不像是這個星球的生物。相信在野外第一個發現它的人心裡一定是好奇，興奮，疑懼等各種情緒纏繞翻滾，無法平息。

威利斯大樓(以前叫西爾斯大樓)高442米，在建成的1973年和以後的差不多25年裡一直是世界第一高樓。我們去觀景台的旅程從大樓的地下二樓開始。那裡有芝加哥眾多地標的照片和介紹，有巨大的芝式比薩模型，有裝飾成地鐵模樣的長廊 ——「窗外」是芝加哥引人入勝的街景。最好玩的是芝加哥的名人投影：你可以和歐巴馬夫婦合影，和歐普拉一起站在聚光燈下，甚至可以給正在上籃的喬丹 一記封蓋。從這裡搭乘電梯到位於第108樓的觀景台只需要1分鐘。

威利斯大樓觀景台最熱門的地方是被稱為The Ledge的玻璃陽台。（作者提供）

威利斯大樓 玻璃陽台留影

觀景台最熱門的地方是被稱為The Ledge的玻璃陽台。這些陽台從大廈主體延伸出去，站在上面的人們和下面442公尺的街道只有一層玻璃之隔。每組遊客有90秒的時間體驗玻璃陽台。大家在有限的時間裡拼命嘗試各種擺拍角度和姿勢。我們看到好幾個人做出倒立的高難度動作，但是沒有一個人嘗試跳起來在空中抓拍，也許終究對腳下玻璃的強度信心不夠。

索恩迷你屋 細節維妙維肖

芝加哥藝術館裡最值得一看的是位於地下一層的索恩迷你屋。這裡有以1：12的比例製作的60多間屋子。它們展現了不同時期不同地區不同用途不同風格的室內設計。無論是廚房、臥室、教堂、客廳，還是浴室、宅院，每個屋子包括裡面的家具，物品和裝飾都細緻入微，維妙維肖。製作者對細節和真實的追求令人嘆服：模擬的陽光讓人難辨真假，窗外的景物也複製得一絲不苟，栩栩如生。參觀這些屋子彷彿展開一場時空之旅，讓人在方寸之間獲得歷史與文化的玄妙體驗。

極具科幻和未來色彩的馬裡納城雙子大樓，遠看像是兩個巨型的玉米棒。（作者提供）

雙子大樓 像巨型玉米棒

觀看河岸線建築的遊船從密西根大道橋的東側出發，沿著芝加哥河一路向西緩緩駛過兩岸的摩天大樓。河畔每棟巍然矗立的大樓身後都是一個強大的商業帝國。它們是記錄一段輝煌歷史和商界傳奇人物的豐碑。在這些大樓中，令人印象深刻的有因人而貴的川普大樓：TRUMP五個銀白色的巨大字母張揚地鑲在大樓外面，吸引著眾多遊客的目光。在它不遠處有極具科幻和未來色彩的馬裡納城(Marina City)雙子大樓。兩棟大樓全身滿布孔洞，遠看像是兩個巨型的玉米棒，又像是蟻山或蜂巢。位於遊程中間位置的商品市場大廈外表黃褐黯淡。儘管灰頭土臉其貌不揚，但它是在五角大廈建成之前的世界最大建築。這棟大樓甚至有自己專門的郵遞區號，是名副其實的一樓一城。

這次的芝加哥之遊雖然短暫，但它仍然讓我們跳脫日常單調重複的生活，開闊了視野看到了新的風景。期待下次的旅行更加精采。