大仁說財經／成人、嬰兒尿布 哪個銷量大？

全球人口老化加速，出生率急降，尿布業者改以老年人為主要銷售目標。(美聯社)

在壽命延長和家庭規模縮小的推動下，世界人口正在老化，被聯合國 稱為「不可逆轉的全球趨勢」。

根據聯合國去年發布的報告，到2050年，全球65歲以上人口預計將增加一倍以上達到16億。

在日本 ，隨著老年人口比率增加和生育孩子的夫婦數量的減少，這個變化正在威脅著世界上最大的經濟體之一。

日本6月初宣布，出生人數連續第八年下降，2023年出生人數創下120多年前開始編製數據以來的新低，為72萬7277人。

幾個月前，日本表示，十分之一的人年齡在80歲以上，使其成為世界上最高齡的國家。去年近30%的日本人口年齡在65歲或以上。

2023年6月，日本首相岸田文雄宣布了一項耗資數十億美元的一籃子措施，鼓勵家庭生育更多孩子。日本正在努力解決人口危機，因為隨著勞動力減少和人口老化帶來的需求激增，這場危機可能會影響退休金資金和醫療保健。

老年人口改變消費市場

日本對成人紙尿褲的需求一直在上升，而對嬰兒紙尿褲的需求卻在下降。

根據市場研究提供商Euromonitor International的數據，2023年成人紙尿褲的全球市場價值預計將達到128億美元。預計到2026年將達到近155億美元。

日本製造商王子控股公司(Oji Holdings)就是適應這種轉變的公司最佳的一個例子。該公司於3月宣布，將於今年稍後停止為日本市場生產嬰兒尿布，專注於成人失禁產品。

該公司表示，將繼續經營海外嬰兒紙尿褲業務。雖然日本市場放緩，但該公司在中國、印尼和馬來西亞的嬰兒尿布總銷量仍實現成長；2023年該公司的成人尿布銷量比嬰兒尿布多出7.3%。

其他日本公司已經在適應這種轉變。根據松下電子官網，這家電子巨頭自1990年以來一直在研究和開發針對老年人的產品。

廚房電器製造商象印也正在提供針對老年人的產品功能，例如電熱茶壺在使用時會向註冊地址發送電子郵件，以便親戚可以了解老年家庭成員的活動。

日本並不是亞洲唯一面臨老化問題的國家。南韓是全球生育率最低的國家；統計報告顯示，2023年每名婦女生育0.72個嬰兒，低於2022年的0.78個，再創歷史新低。南韓政府為此還特別成立一個專門部會對應這個人口危機：低出生率對策部。香港 、中國大陸和台灣的出生率也在下降。

根聯合國報告，到2050年，有六個亞洲國家或地區將躋身65歲以上人口比率最高的前十名，其中香港位居榜首。到2100年，非洲預計將成為唯一一個老年人口占人口比率低於15%的地區。聯合國預測，屆時歐洲、北美以及拉丁美洲和加勒比地區的老年人可能會超過30%的門檻。