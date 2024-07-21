美國現象／夭折的早產兒 與美強生的奶粉官司

錢斯‧狄恩只在人世間短暫停留了25天，他因被餵食早產兒配方奶粉，引發惡性的「壞死性腸炎」致死。壞死性腸炎每年在美奪走數百名嬰兒的生命。(取自伊州聖克萊爾郡法院)

早產兒專用配方奶粉導致嬰兒罹患「壞死性腸炎」(Necrotizing enterocolitis)而夭折，一對遭受喪子之痛的夫妻與配方奶粉大廠對簿公堂。

美國廣播公司新聞網(ABC News)7月4日報導，2020年3月初，錢斯‧狄恩(Chance Dean)誕生於伊利諾州 的一家醫院，但他只在人世間短暫停留了25天；他的悲慘故事在全美各地醫院發酵，不僅影響兩家跨國企業的股價，且引爆關於一種惡性的「壞死性腸炎」(necrotizing enterocolitis，NEC)高風險法律衝突，壞死性腸炎每年在美奪走數百名嬰兒的生命。

錢斯提早兩個月出生，體重不到4磅，他出世後便入住伊利諾州南部住家附近的新生兒加護病房(NICU)。

錢斯的母親賈斯明·華森(Jasmine Watson)沒有足夠的母乳餵養錢斯和他的孿生兄弟切斯(Chase Dean)。

華森最初混合她泌出的母乳和食物銀行的母乳，湊合著餵孩子。

當錢斯和兄弟準備轉到無法獲得捐贈母乳的醫院時，醫生自第12天開始改餵他們喝專為體重不足早產兒設計的配方奶粉和華森的母乳，希望藉此提供嬰兒需要的營養。

時至第22日，錢斯的情況突然急轉直下。25歲的華森受訪時說：「他看起來就不對，感覺不舒服。」

醫生研判，錢斯確診壞死性腸炎，這是一種致命的腸道疾病，主要影響早產兒。

院方為錢斯動了三次緊急手術，卻沒能挽回他的小生命。

3月28日晚間9時43分，錢斯死在母親懷裡。華森說：「那一刻，我覺得我能為他做的唯一一件事，就是陪伴他；我一直抱著他，直到他的心臟停止跳動。」

錢斯的雙胞胎兄弟切斯也有喝相同的早產兒專用配方奶粉，但他沒有罹患壞死性腸炎。

「第887號原告證物」

四年後，伊利諾州貝勒維爾(Belleville)聖克萊爾郡(St. Clair County)法院的陪審團員看到了錢斯戴著藍色小針織帽的照片，這張照片被列為「第887號原告證物」。

華森在這場民事訴訟中作證指出，錢斯因為醫院從捐贈母乳改用全球著名兒科營養產品企業「美強生」(Mead Johnson)的早產兒專用配方奶粉，害他罹患壞死性腸炎。

華森的律師葛林斯力(Sean Grimsley)在開庭陳詞中表示：「我們之所以(與配方奶粉製造商)對簿公堂，是因為錢斯‧迪恩出生後從來沒有離開醫院，就死於被告美強生產銷的配方奶粉。」

美強生的辯護律師瓊斯(Phyllis Jones)則告訴陪審員，華森的律師憑空將錢斯的死亡歸咎於配方奶粉，「這是個簡單的答案，但不正確，這並非本案證據最終支持的結論。」

瓊斯說：「兩家不同醫院的四位新生兒專家決定，早產兒專用配方奶粉是維持錢斯‧狄恩正常生長、發育的正確選擇。」

廠商未充分警告家長

經歷三周審判，陪審團裁定美強生確有疏忽，未能充分警告華森，早產兒飲用配方奶粉的「壞死性腸炎」高發病率。

陪審團判給華森6000萬元，補償她喪子的苦痛與煎熬。

華森的律師在判決後發出聲明表示，「我們有充分理由相信，這是聖克萊爾郡史上最高額的賠償金，也是伊利諾州有史以來最大筆的賠償金之一。」

美強生的英國母公司「利潔時」(Reckitt Benckiser)發出聲明表示，公司「對此判決感到訝異和失望」，矢言將「採取一切選項」推翻判決。

利潔時的聲明表示，「要注意，這是單一案件的單一判決，不適用推斷。我們依然認為，原告律師的指控未獲科學界學者或醫學界專家的支持。」

利潔時告訴「美國廣播公司新聞網」，此一判決「開創危險先例，影響醫學界落實醫病關係(patient-doctor relationship)的努力」。

錢斯的案件已於3月結案，這是相關案件中，第一宗進入審判階段的案件；許多人對此議題和訴訟過程興趣高昂，開放的旁聽審席座無虛席，到場聽審的對象，包括來自全美各地的律師。