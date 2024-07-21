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理財百科／活得舒服＝理財成功 6成認同

編譯潘勛
理財成功的指標為何？近6成美國人說是「活得舒服」。(圖／123RF)
理財成功的指標為何？近6成美國人說是「活得舒服」。(圖／123RF)

最新調查指出，六成美國人不再認為成為百萬富翁就算「財務成功」，原因之一在於美元貶值，100萬元不再像以前那麼難賺到，所以百萬富翁不再被視為有錢；但是大家認為只要能「活得舒服」就算財務成功了。

CNBC頻道報導，消費金融服務公司「Bankrate」辦理2024年財務成功調查，發現認為當上百萬富翁就算財務成功的人不到兩成，按各世代來分析都是如此。

Bankrate首席美國經濟研究員佛斯特(Sarah Foster)表示，50年前的1974年，100萬元是現在購買力的六倍。

但現在大多數人不再以特定數字或收入等級，來看待財務成功；近六成受訪者表示，假如能「活得舒服」就算財務成功了，意思是能支付日常開銷，還有錢存下來。

鑑於大多數美國人，沒動用到信用卡就無力支應1000元的緊急開銷，「活得舒服」的標準並不低。佛斯特表示，薪水經常不再是財務成功的最好指標；中等收入的美國人，嚴格遵守預算，把任何能省的錢存下來，替未來做準備，感覺起來，要比收入高達六位數、但信用卡債累累、沒有預算的人，財務方面牢靠得多。

日常必需品如食物及住居，其價格上升，也形塑目前美國人對財務安全的看法。

佛斯特表示，這些感受讓民眾放棄奮力發財的念頭，改而只想來到不為錢財操心的地步就好。

目前大多數美國人對有朝一日達成財務成功，仍表樂觀；約六成多認為自己辦得到，而11％認為自己已經辦到了。只是近三成的人認為，自己是永遠辦不到。

佛斯特表示，對認為自己永遠辦不到的人，最重要的事便是審視一下自己對財務成功的定義，再設好計畫達成它，一開頭要做的事便是對自己的收支，能有通徹的認知。

佛斯特給的最佳建議是：在這個高通膨時代，預算要嚴守錢用在刀口上；明確訂出你能負擔的支出，同時仍有足夠的錢剩下來，至少對你的理財目標方面有所幫助。

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