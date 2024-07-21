封面故事／過度包裝 移民局拒假人才

中國有包裝「傑出人才」的業者，為客戶過度包裝或造假而被移民局識破。(圖／123RF)

拉斯維加斯律師黃笑生表示，中國有專門的傑出人才包裝公司，為這類申請者「提供包裝服務」。「我的律師事務所也遇到經過這些經過包裝公司過度包裝而失敗的案例。」他說，這些仲介公司不管申請者是否符合傑出人才的條件，只管申請，「沒有條件就創造條件」。他們的造假手段很多。因此，移民官對此嚴查找出許多造假者。

包裝公司 造假手段多樣

熟悉狀況的黃笑生說，有的申請者為了證實自己是傑出人才，拿出與美國總統柯林頓合照的照片。移民官檢查後發現，這張照片是合成的，自然拒絕這個申請。有一位小業主被包裝公司包裝成傑出企業家，但是移民官在網路上查他的企業，發現是子虛烏有。有的申請者拿出得獎證書，但沒有任何媒體報導，於是申請被拒絕。

「傑出人才」的申請者，不能光是強調個人的天賦，必須有國際得獎的紀錄等。(圖／123RF)

有的申請者是公務員，聽說廚師可以申請傑出人才，就以廚師身分提出申請。當他去美國駐廣州領事館面試時，面試官告訴他，從網路上查到他是公務員，並把網路上他在會議上端坐發言的照片給他看。

申請者如果是傑出的廚師，在國際上得過大獎，且在本國是知名飯店主廚，的確可以申請傑出人才。(圖／123RF)

坊間還流傳這樣的段子。有的領事館的面試官讓「申請傑出人才的廚師」當場為宴會制定食譜，讓藝術家當場做動作或歌唱，測試申請者是否真的傑出人才。他說，如果申請者是真的廚師，在國際上獲過大獎，又在國內知名飯店擔任主廚，的確可以申請傑出人才。

目前，他正在給一名中國廚師申請傑出人才，這位廚師廚藝高超，也有獲獎，在中國經營數十家壽司店，收入不錯。他表示，這個廚師的資料是真的，比較可靠，申請成功的可能性很高。」

申請者如表示有加入攝影協會，移民官會去查加入攝影協會的條件難易度，如果很容易加入，那申請傑出人才就不易過關。(圖／123RF)

他說，依照標準，成為某個學會的會員是傑出人才的十項標準之一。但是，如果入會條件很普通，也不行。例如，有的申請者表示自己是中國攝影協會會員。移民官就要查一查加入中國攝影協會的條件是什麼。若是有攝影幾幅作品就能入會，那麼該會會員就不符合傑出人才的條件。「入會標準的高低對判斷會員的資格很重要。」

移民局 審核移民申請是否造假主要有兩個環節。第一是審核綠卡 申請；第二是審核入籍申請。有的申請者透過虛假資料拿到綠卡，但是在入籍時被審核員發現資料造假。因此，不僅申請者的綠卡被取消，其家人的綠卡也被取消。「沒有了綠卡，他們只能回國。」

有的申請被拒絕不是因為造假，而是其他原因。過去，中國科學家申請美國的傑出人才很容易。但近年來美中關係不好，也影響中國科學家移民來美。多年前，許多中國科學家來美國做博士後研究，順便申請個傑出人才，但現在不行了。一些中國人工智慧（AI）、電腦、數據、通訊方面的專家申請傑出人才，也很難獲准，因為美國擔心中國科技人才竊取美國高科技機密。

中國的包裝「傑出人才」業者，有的為客戶打造不實背景與紀錄，而被移民局擋下來。(圖／123RF)

背景提升 文件作假暗語

芝加哥律師王志東說，由於申請傑出人才比較熱，中國許多仲介機構也做這項業務，他們現在有一個講法叫「背景提升」。這個雖然是一個模糊的概念，但通常都涉及文件作假。「美國這邊有人做，中國那邊也有人做。」

他說，許多成功的申請的確是依靠律師的「包裝工作」。但是，包裝不是無中生有，不能創造申請文件，而是律師按照移民法的要求，把材料掰開揉碎，重新地排列組合，按照移民官需要一一呈現出來。

他們律師事務所不做假，按標準收費，一個申請約2、3萬元左右。但有的律師收費是這個數字的十倍，「仲介或律師做什麼樣的事需要這麼多的花費？」這毫無疑問應引起客戶的警覺。他說，做假的代價是很高的。一旦發現此人做假，美國將永遠禁止此人取得任何移民福利，「我們都明確告訴申請者。」

他表示，傑出人才的申請費也是水漲船高。20年前，傑出人才的申請費是5000元，現在一般是收個3、5萬元，他說，律師也是根據申請者的條件對收費有所調整。如果申請者條件好，核准的可能性大，收費就便宜。「如果是知名電影導演張藝謀申請，我只收1000元。」而如果條件比較差，批准的可能性小，申請費就比較貴。

紐約律師邱惠月表示，現在大陸移民仲介到處宣傳申請傑出人才，就像留學仲介辦理學生留學一樣，有的申請者英文不好，他們找人代考，也代為準備申請資料，甚至造假。但作假的後果卻很嚴重，「已有學校發現中國留學生用假材料申請，最後將學生辭退。」他擔心造假蔓延開來會引起移民局的注意，將來中國人申請傑出人才就難了。

他說，由於2023年之前投資移民（EB-5）申請需要曠日持久的排期，導致許多本來有意投資移民的申請人，轉向申請跨國公司高階主管（EB-1C）。申請人一多，魚龍混雜，也出現皮包公司沒有員工也沒有在美國開展實質的業務，就是為了綠卡申請開設的假公司。

移民局早在2007年就起訴參與跨國企業高階主管申請造假的移民律師，近年來對來自中國的申請者提供的文件，審查得愈來愈嚴。

申請者如果是在演藝行業工作，無論是導演或演員，付出諮詢費委請律師處理，可找較專業的業者。(圖／123RF)

若要申請 聘請移民律師

王志東說，申請傑出人才，就是證明自己是某個國家「最優秀的少數」。他說，如何證明自己優秀，但又不作假，應該尋求移民律師的協助，因為他們是這方面的專家。因此，他對潛在的申請者提出如下的建議。

一、避開移民仲介，直接與移民律師聯繫。他說，目前移民仲介的廣告滿天飛，並誇下海口，申請一定獲得批准。「申請者可用廣告上的電話號碼聯繫，要看看他們有無律師執照。」他們通常沒有律師執照。若是沒有執照，就是移民仲介，申請者應避開。

二、委託前先與律師交談一下。他說，他30年前在舊金山的律師事務所實習時，遇到一名申請者。這名大陸來的棋手花錢去四、五家律師事務所諮詢，最後選擇了他實習的律師事務所。棋手的申請最終獲准。他說，移民是一件大事，花費一點諮詢費是明智之舉。

三、根據自己的狀況，選擇適合的移民途徑。他說，第一優先（EB-1）共有三個小類，傑出人才（EB-A）、傑出教授（EB-1B）及跨國企業主管（EB-1C）。每個小類都有自己的不同的要求。如果是大學教授，就申請EB-1B；若是創新企業家，既可以選擇EB-1C，也可以選擇EB-A；如果是富人，還要考慮資產配置。有富人拿到綠卡就要繳很多稅，覺得拿綠卡虧了，因此，不能看別人怎麼做自己就怎麼做，要有一個適合自己的移民規畫。

依照統計資料，中國人申請傑出人才，獲準率為三分之二，另外三分之一被拒絕。邱惠月提醒，申請傑出人才也有可能被拒絕。如果他們被拒絕過，就有了移民傾向，會影響許多簽證 的申請。他的建議是，申請傑出人才以前最好先請移民律師做過評估，如果條件夠就申請；如果條件不夠，不要急於申請。

他舉例說，有申請人到他的律師事務所諮詢，告訴他國內的仲介認為她符合條件，催促讓她付錢辦理，她來諮詢就是想讓美國律師再把一下關。審核資料後，他認為申請人條件不夠，建議暫緩申請，「律師要對潛在的申請者講清楚」。

他說，如果擔心傑出人才的申請被拒，可以先申請美國十年的旅遊簽證。這樣，即使移民申請被拒，申請者因為護照上還有旅遊簽證，不影響來美國旅遊。「他們上飛機沒有問題，在美國機場落地也能入境。」相反地，如果傑出人才申請被拒絕之後，再去美國領事館申請旅遊簽證的話，大概率會被拒絕，因為他們已經有了移民傾向。