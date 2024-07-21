養生／想長壽 5種P開頭食物要限量

健康飲食延年益壽，專家建議馬鈴薯（potatoes）、披薩（pizza）等p開頭的食物要限量食用。(圖／123RF)

長壽專家龍格（Valter Longo）1989年就開始研究長命百歲之道，近20年專注研究義大利 人的長壽秘訣，加上他自己在莫洛邱（Molochio）、卡拉卜瑞亞（ Calabria）等義大利長壽村長大，他說他這輩子最大的興趣，就是探討如何健康快樂地活久一點。

龍格現在是南加大 長壽研究所所長，也是義大利米蘭分子腫瘤學研究所長壽與癌症 計畫主持人。他根據自己多年的研究，總結一句話：和其他因素比起來，飲食是長壽的最重要因素，「如果要我建議綜合很多東西的長壽飲食，那我推薦琉球飲食和地中海飲食。」

他推薦的長壽飲食，特色是素食為主、水果量少蔬菜量多、豆類、核果、全穀類、每周吃魚三、四次。

20歲到70歲的人，他建議「不吃紅肉，不吃白肉，每周最多兩、三顆蛋，起司盡量少吃，動物做成的食品，也盡量少吃。」

健康飲食延年益壽，專家建議馬鈴薯（potatoes）、披薩（pizza）等p開頭的食物要限量食用。(圖／123RF)

下面五種P開頭的食物，則要限量：馬鈴薯（potatoes）、義大利麵（pasta）、披薩（pizza）、蛋白質（protein）、麵包（pane，義大利文)。這些p開頭的食物，對他來講「問題很多」。

為什麼「好食材」卻大「有問題」呢？他說，因為大家吃太多，而這些成分很快就變成糖分，「跟直接吃糖差不多。」

龍格認為，定時斷食可保長壽。「我建議每天禁食12小時，譬如早上8時到晚上8時或早上7時到晚上7時之間吃飯，」過時勿食。他主張定期實施連續五天、類似斷食的飲食計畫。南加大老人學院定義的「類似斷食」飲食，是富含非飽和脂肪，而熱量、蛋白質、碳水化合物總量低的飲食。

龍格的研究團隊最近在「自然通訊」期刊發表論文說，老鼠採用「類似斷食的飲食」，生物年齡較低，罹患癌症、糖尿病、心臟病等疾病的風險也較低。他說，定期仿斷食的飲食也許是保持身體器官功能、維持年輕的關鍵。