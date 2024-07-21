我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

換拜不夠？共和黨加碼逼宮拜登現在就辭職 范斯喊話帶風向

溫州名醫李晟遭砍 同名女星「被死亡」罵網友：腦幹缺失

養生／降低認知退化風險 醫生：不要吸菸

記者張聲肇
降低認知退化的風險，醫生說最重要的事就是不要吸菸。(圖／123RF)
降低認知退化的風險，醫生說最重要的事就是不要吸菸。(圖／123RF)

要降低認知退化的風險，方法很多，因為肥胖、糖尿病、高血壓、高膽固醇、基因、睡眠、腦部受傷、憂鬱症，都是「可能因素」，但醫生說，最要緊的一件事就是：不要吸菸。

休士頓衛理教會柳溪醫院神經科醫師納欽-查波（Amy Naquin-Chappel) 說，腦部健康是很複雜的事，要避免腦部退化，不是光養成某一種習慣就可能達成，由前述多種因素可知。

她說，在諸多影響腦部健康的因素當中，有些是可以控制的，但不是全都能控制。她說，有件事對保護腦部健康、避免認知能力退化特別重要，那就是：不要抽菸。因為「抽菸和其他習慣或因素比起來，是認知退化的最大風險。」

很多科學研究都指出，吸菸與腦部健康惡化大有關係。強有力的科學證據顯示，吸菸會增加失智及諸多神經心理失調症的風險，包括精神分裂症、憂鬱症和焦慮症。

吸菸如何影響腦部，目前還無法全盤了解，不過，腦部研究人員相信，吸菸的負面影響包括吸菸對心血管造成的傷害，以及呼吸過程對腦部的損害。影像的分析顯示，有吸菸的人，腦部的總體積小於沒吸菸的人，包括灰質區—管理記憶、處理情緒、控制行動的部位。

納欽-查波說，經常運動也是維持腦部健康的好習慣。她建議每周150分鐘讓心血管中度運動。研究指出，不常運動的人，認知退化的程度比經常運動的人幾乎高一倍。

其他降低認知退化風險的習慣包括飲食夠營養，盡量少喝酒，睡眠要充足，因為「這些習慣能夠降低高血壓，高膽固醇和糖尿病的風險，而這些毛病都是中風和心血管疾病的肇因，也是導致腦部受傷、認知能力退化的風險因素。」

另一要務是不要停止學習。她說，腦部也須運動，就如四肢肌肉，「要四肢發達，我們要擧重、不斷鍛鍊肌肉。同理，記憶力要敏銳，也要經常鍛鍊腦力。手機裡就有很多應用軟體可運用。」

高血壓 憂鬱症 中風

上一則

養生／想長壽 5種P開頭食物要限量

下一則

養生／防老年時失智 中年開始首重心臟健康

延伸閱讀

消暑聖品西瓜惹禍 68歲婦每天吃好幾片「血糖爆表」

消暑聖品西瓜惹禍 68歲婦每天吃好幾片「血糖爆表」
20多歲男不菸不酒竟「年輕型腦出血」 醫曝：與這3習慣有關

20多歲男不菸不酒竟「年輕型腦出血」 醫曝：與這3習慣有關
養生／哈佛營養師5種早餐菜單 有助專心

養生／哈佛營養師5種早餐菜單 有助專心
吸菸致牙齦易萎縮 缺牙難植牙

吸菸致牙齦易萎縮 缺牙難植牙

熱門新聞

2024年第1季創造的401(k)百萬富翁數量達到歷史最高。(圖／123RF)

理財百科／想當401(k)百萬富翁？要有耐心

2024-07-14 02:16
暴風山脊是觀賞國家公園內高山群峰的景點。（李逸萍提供）

封面故事／重遊奧林匹克國家公園 世界最安靜祕境

2024-07-14 02:30
洛神花茶。(本報資料照片)

養生／103歲「牙買加奶奶」長壽祕訣：愛自己

2024-07-14 10:50
奧利薇亞‧穆恩在個人Instagram上公開自己接受乳房切除手術後的照片，並敦促粉絲進行風險評估，及早發現、及早治療。(取自Olivia Munn Instagram)

美國現象／中壯年罹癌 為何人數猛升

2024-07-14 02:21

封面故事／夏季公路旅行 通行費詐騙跟著來

2024-07-14 14:00
燕麥奶。(圖／123RF)

養生／華人醫師推5種飲料 有益心臟

2024-07-14 02:06

超人氣

更多 >
「汕頭好人」醫院院長 偷吃美女企業家被抓姦 視頻錄下淫叫聲

「汕頭好人」醫院院長 偷吃美女企業家被抓姦 視頻錄下淫叫聲
住在國外 填妥文件、避開住9個國家可領社安金

住在國外 填妥文件、避開住9個國家可領社安金
川普搭檔范斯出身美國陸戰隊 同軍種老兵議員轟：國會最大偽君子之一

川普搭檔范斯出身美國陸戰隊 同軍種老兵議員轟：國會最大偽君子之一
紐約班森賀華社突發命案 一家四口包括幼童被刺死

紐約班森賀華社突發命案 一家四口包括幼童被刺死
鄭佩佩曾與岳華相戀5年 約會帶閨密最後被搶走

鄭佩佩曾與岳華相戀5年 約會帶閨密最後被搶走