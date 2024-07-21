封面故事／申請「傑出人才」有人輕鬆獲准 有人經歷坎坷
儘管美國職業移民第一優先(EB-1)中分為傑出人才(EB-1A)、傑出教授(EB-1B)、跨國公司高階主管(EB-1C)三個類別，但美國移民局仍把這三類的核准數放在一起統計。
還好傑出教授和跨國公司主管的每年人數變化不大，因此可以將三者的批准率等同於傑出人才的批准率。根據移民局最近發布的2014年至2024年第一季的批准率統計，中國人申請美國職業移民第一優先的批准率從2014年86.12%下降為2023年的68.91%，十年間下降了17.21個百分點。目前，中國人申請傑出人才的成功率略高於三分之二。
美國華人創辦的一畝三分地網站(www.1point3acres.com)設有留學、求職、簽證、移民、生活等欄目，是中國留學生及工作簽證持有人的主要資訊交流場所。其中的簽證移民欄幾乎每周都刊登幾篇傑出人才的申請結果報告，非常受歡迎。從他們的報告內容看，雖然申請最終都獲准，但難易相差很大：有人的申請幾天就過，有人的申請一波三折，還有人的申請首次被拒，再次申請才獲得通過。
案例1：在讀博士 十來天拿批准書
2024年6月19日，一位申請傑出人才的成功者發文稱，今天拿到了批准書來這裡分享經驗。今年6月初，他寄出申請包裹，並選擇了加快處理(PP)，包裹抵達德州服務中心是6月10日。 6月18日，他在網路上刷到了批准書，非常「驚訝於美國移民局的效率」。
作者寫道：「2024年4月11日，我拿到國家利益豁免(NIW)的批准書後，就開始考慮準備EB-1A的申請。我仍然聘請幫助申請國家利益豁免的律師，更新了自己的個人信息，包括最近一年發表的文章新的引用和兩個額外的推薦人。
我開始聯絡推薦人，這個過程很不順利。我找了四個推薦人，才湊齊兩封信。我於5月9日拿到了兩位推薦人的口頭承諾。律師準備好了我的推薦信，我立刻發給了兩位推薦人簽字，同時律師開始準備我的申請文件。5月25日，我終於拿到了最後一個推薦人的簽名。有一個推薦人沒有寄來他的簡介，我自己做了一個給他。我又改了申請文件中許多細節，同時處理完了所有表格。
我有幸從事一個引用很高的領域，即人工智慧及自然語言處理(AI/NLP)。我目前是博士生。我在提交EB-1A的時候，有620次引用(其中500次為一作引用)，發表13篇論文，發表的刊物中影響力最大的是自然雜誌(Nature)子刊。我有60次審稿，不過有些審稿紀錄遺失了，最後報了48次審稿。我有一個媒體報導，財星雜誌針對的是我合作的一個工作，不過提到了我的名字。我有四個推薦人。我還有一個一作身份的頂會最佳論文獎。
EB-1A的準備非常順利，申請文件都是七天內搞定。我逐字讀過律師的資料，個人認為雖然是明顯的模板產品，但對我工作的討論還算認真。我並沒有在律師基礎上修改很多東西。我工作的領域和日常生活比較接近，也有利於律師的文書和移民官的審閱。我自己也很上心，從開始準備到拿到批准，只花了兩個月不到的時間。」
案例2：家暴紀錄+黨員身分 煎熬3年半
今年6月，一位中國學者在網站上刊登出透過傑出人才(EB-1A)管道拿到綠卡的經歷，因為內容曲折多變，引起許多讀者的注意。作者稱，「由於個人的原因，我們在移民的道路上走的每一步都非常不易，希望我們的經驗可以帶給大家些許的信心和幫助。」
這位作者寫道：「2018年是我們第二次來美。第一次來美是在2015年。我那時候什麼都不懂，在街上和老公吵架，路人報警。結果，老公被抓，還被按了手印，從此便留下了一條因家暴而被捕的黑記錄，幸而最後被取消。之後，每次入境美國，老公都會被關小黑屋，所以提醒大家在美國千萬不要犯這種低級錯誤。律師說，應該不會對今後移民造成影響，但沒有人能保證。
2018年，我們再次入境美國，先後經歷了EB-1罕見的長達兩年多的排期、J-1的豁免、指紋加急、工卡加急、主副黨員不滿5年問題，同時還有被逮捕過的紀錄，可以說該經歷的基本上都經歷了一遍。每個環節都不容易，但幸運的是最後竟然免面試，讓我們同時綠了。
其中最讓我頭痛的就是黨員問題，主副都是黨員，退黨不滿五年。這一點是我們來美之前根本沒有意識到的問題。來之前，我們就覺得那個被捕紀錄是個障礙，但撤銷了。沒想到，黨員成了我們最大的難題。當時正值川普執政時期，移民局對黨員這個問題特別的敏感。律師建議我們填“NO”。當時我們也覺得多一事不如少一事，索性都填NO，但又擔心害怕，總之各種糾結。
直到後來網路上公開了那份上海黨員名單，我們兩人的名字和資訊都在上面。那天晚上我徹夜未眠，最後我們決定在I-485上都選了「yes」，認真寫了聲明，不是網上模板的那種，同時也做好了回國的思想準備。想想真是不甘心啊，經歷了那麼多難關，想不到最後要終結在這個問題上。
我愛人的黨員關係在街道辦事處。找到街道辦事處的黨支部要求辦理退黨。雖然辦理的時間拖得挺長，但也沒有怎麼為難我們，也給辦了，還給開了一個退黨證明。我的比較難，因為他們死活不給開退黨證明。那沒有退黨證明怎麼證明我退黨了？我在網路上看到有些移民官要求看退黨證明的，所以我就只是在聲明中寫了我已經退黨，但如果真讓我交證明的話，那我真沒有。幸虧移民局也沒有問我要。
接下來就是準備調整身分(I-485)的各種資料，於2021年7月初遞交I-485。因為使用舊表格填寫，大概一周後才被移民局退回。之後再提交，於2021年8月2日收到I-485的收據。因為當時J-1即將到期，且已豁免，無法續約，急需工卡來維持工作身分。
辦理工卡一般至少要八個月的時間，完全等不及。沒有工卡，我們就不能繼續工作，沒有收入，也沒有醫保，什麼都沒有，所以我們必須要在10月之前把工卡辦下來，而且申請工卡之前必需要先打指紋。於是又開始網路攻略，如何催打指紋和催工卡。催指紋法相對單一，直接把自己的難處寫下來，申請信寄給離你最近的移民局，大概兩周左右他們就寄給了我們預約信，讓我們在9月底去打指紋。他們的回覆讓我們很驚喜，因為沒想到他們會這麼快回覆。
即便如此，我們還是想把時間提早。當時，疫情嚴重，網路上很多人說不能提前隨到隨做，但我們9月2日的時候試著去移民局，沒想到竟然成功了，整整又比原計畫提前了大概一個月左右的時間。指紋打完後，接著就是申請工卡加急。網路上的方法有很多，催Emma (移民局網站解答員)，找律師催辦令，找議員等等。
除了找律師催辦令之外，我們基本上都試過親測。找議員是最有效的方法，當時參院和眾院的議員都找了，都給了我們很大的幫助。在議員的幫助下，差不多不到一個月的時間，大概10月初就拿到工卡了。沒想到2021年11月初，我們就收到了地方辦公室的體檢通知，真沒想到那麼快。說實話，來美這麼久，第一次覺得可以稍微喘口氣了。因為那時候剛好搬家，體檢整整拖延了一個多月才提交。
來異國生活打拚，並不是一件容易的事，一切都是從零開始。我們沒房沒車沒工作，一張J-1的簽證，只讓你待在美國而已。沒身分，找工作處處都是各種限制。在提交體檢報告大概20天之後的1月12日，上網查看狀態，被告知已經製卡中。心中真的很驚喜，我們居然沒有被要求面試。我們終於在2月1日收到綠卡。
從2018年8月來美到2022年1月，歷經將近三年半時間的煎熬，終於拿到綠卡。其中的各種不易和艱辛，只有我們自己知道。在這裡，特別感恩在網路上分享各種攻略的朋友們，感恩幫助過我們的議員。
案例3：再戰成功 講移民官能懂的故事
2024年4月28日，一位華人學者在網路上分享他申請傑出人才兩次才獲准的經過。作者寫道：
「我屬於弱勢的案件，是材料領域。一開始準備的時候引用不到100次，發表的文章有10篇，但審稿為零。我找了地裡(一畝三分地網站)幾家出名的律所評估，都說國家利益豁免(NIW)可以接，但傑出人才申請不接。它們的價格不等，最便宜的是4800元，不過包退，換成人民幣也不少，所以決定自己搞。
我忍痛花了幾百美元在網路上買了幾本DIY Package，開始學習如何寫申請信，如何挖掘自己的亮點，如何準備推薦信，如何要推薦人簽字，如何攢審稿，如何展示各種證據，如何填表等。講真，一開始真的很難，很頭痛，白天做完實驗回家，晚上就立刻轉入到申請的準備。那段時間，也沒有過周末，就是沒日沒夜的寫，斟酌、修改。
寫作申請信時文章有10篇，引用156次，審稿21次，第一次提交申請後，優先日期是2023年4月29日，後來申請加快處理，接著移民局要求補充資料，寄回補充材料。 2023年9月2日，我收到拒絕信。寄出申請信到接到拒絕信，是我整個過程最煎熬的時候。申請加快之後，我每天追蹤進度，在第13天刷到了要求補充資料，查了移民官是「殺手」，心都涼了。但是加快的錢都交了，還是咬著牙回覆，起碼有利於第二次提交，沒有意外被拒絕了。
我調整心情，開始了自己第二次傑出人才之旅。那段時間，我工作太忙，花了一個月時候打磨申請信，深度挖掘自己的亮點。經歷了第一次的失敗，這次寫信的時候極度注重各個面向的銜接表達，如怎樣突顯自己的亮點。此時文章數未變，引用有176次，審查增加到30次。第二次的優先日期是2023年10月17日，加快日期是12月5日，當年12月18日收到批准書，終於得到了自己想要的結果。
由於在中國國內提交，中間也遇到了很多問題，如支付方式的問題，收件地址的問題，好在地裡(一畝三分地網站)好心人多，遇到的問題都得到解決。通過之後，我也幫地裡群組裡一些不同領域的朋友看了申請信。總之，每個方向都有可以深入挖掘的地方，不要覺得自己做得平平無奇，要跳出自己的思維局限，講好讓移民官聽得懂的故事。我們大多都是在邊工作邊準備移民申請的，因此一定要調整好心態，不要給自己太多壓力，有什麼問題可以互相交流，一定要保持信心。」
作者的結果報告刊登後，許多讀者留言，有恭喜的，有要沾沾喜氣的，有請教問題的，不一而足。截至目前，讀者的回饋達到12頁。從作者與讀者的交流來看，這樣的貼文最受歡迎，因為它提供了真材實料，讀者能夠從中獲得啟示和幫助。
上一則
封面故事／過度包裝 移民局拒假人才
下一則
FB留言