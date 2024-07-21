封面故事／申請「傑出人才」有人輕鬆獲准 有人經歷坎坷

申請傑出人才時提出的文件，要與律師核對是否符合條件。(圖／123RF)

儘管美國職業移民第一優先(EB-1)中分為傑出人才(EB-1A)、傑出教授(EB-1B)、跨國公司高階主管(EB-1C)三個類別，但美國移民局 仍把這三類的核准數放在一起統計。

還好傑出教授和跨國公司主管的每年人數變化不大，因此可以將三者的批准率等同於傑出人才的批准率。根據移民局最近發布的2014年至2024年第一季的批准率統計，中國人申請美國職業移民第一優先的批准率從2014年86.12%下降為2023年的68.91%，十年間下降了17.21個百分點。目前，中國人申請傑出人才的成功率略高於三分之二。

美國華人創辦的一畝三分地網站(www.1point3acres.com)設有留學、求職、簽證、移民、生活等欄目，是中國留學生及工作簽證 持有人的主要資訊交流場所。其中的簽證移民欄幾乎每周都刊登幾篇傑出人才的申請結果報告，非常受歡迎。從他們的報告內容看，雖然申請最終都獲准，但難易相差很大：有人的申請幾天就過，有人的申請一波三折，還有人的申請首次被拒，再次申請才獲得通過。

EB1-A傑出人士的定義是在科學、藝術、教育、商業、運動領域中有重大成就達國家級或國際聲望由文件加以證明的外籍人士。(圖／123RF)

案例1：在讀博士 十來天拿批准書

2024年6月19日，一位申請傑出人才的成功者發文稱，今天拿到了批准書來這裡分享經驗。今年6月初，他寄出申請包裹，並選擇了加快處理(PP)，包裹抵達德州服務中心是6月10日。 6月18日，他在網路上刷到了批准書，非常「驚訝於美國移民局的效率」。

作者寫道：「2024年4月11日，我拿到國家利益豁免(NIW)的批准書後，就開始考慮準備EB-1A的申請。我仍然聘請幫助申請國家利益豁免的律師，更新了自己的個人信息，包括最近一年發表的文章新的引用和兩個額外的推薦人。

我開始聯絡推薦人，這個過程很不順利。我找了四個推薦人，才湊齊兩封信。我於5月9日拿到了兩位推薦人的口頭承諾。律師準備好了我的推薦信，我立刻發給了兩位推薦人簽字，同時律師開始準備我的申請文件。5月25日，我終於拿到了最後一個推薦人的簽名。有一個推薦人沒有寄來他的簡介，我自己做了一個給他。我又改了申請文件中許多細節，同時處理完了所有表格。

我有幸從事一個引用很高的領域，即人工智慧及自然語言處理(AI/NLP)。我目前是博士生。我在提交EB-1A的時候，有620次引用(其中500次為一作引用)，發表13篇論文，發表的刊物中影響力最大的是自然雜誌(Nature)子刊。我有60次審稿，不過有些審稿紀錄遺失了，最後報了48次審稿。我有一個媒體報導，財星雜誌針對的是我合作的一個工作，不過提到了我的名字。我有四個推薦人。我還有一個一作身份的頂會最佳論文獎。

EB-1A的準備非常順利，申請文件都是七天內搞定。我逐字讀過律師的資料，個人認為雖然是明顯的模板產品，但對我工作的討論還算認真。我並沒有在律師基礎上修改很多東西。我工作的領域和日常生活比較接近，也有利於律師的文書和移民官的審閱。我自己也很上心，從開始準備到拿到批准，只花了兩個月不到的時間。」

申請傑出人才時提出的文件，要有重點，要能讓審核者一目了然。(圖／123RF)

案例2：家暴紀錄+黨員身分 煎熬3年半

今年6月，一位中國學者在網站上刊登出透過傑出人才(EB-1A)管道拿到綠卡 的經歷，因為內容曲折多變，引起許多讀者的注意。作者稱，「由於個人的原因，我們在移民的道路上走的每一步都非常不易，希望我們的經驗可以帶給大家些許的信心和幫助。」

這位作者寫道：「2018年是我們第二次來美。第一次來美是在2015年。我那時候什麼都不懂，在街上和老公吵架，路人報警。結果，老公被抓，還被按了手印，從此便留下了一條因家暴而被捕的黑記錄，幸而最後被取消。之後，每次入境美國，老公都會被關小黑屋，所以提醒大家在美國千萬不要犯這種低級錯誤。律師說，應該不會對今後移民造成影響，但沒有人能保證。

2018年，我們再次入境美國，先後經歷了EB-1罕見的長達兩年多的排期、J-1的豁免、指紋加急、工卡加急、主副黨員不滿5年問題，同時還有被逮捕過的紀錄，可以說該經歷的基本上都經歷了一遍。每個環節都不容易，但幸運的是最後竟然免面試，讓我們同時綠了。

其中最讓我頭痛的就是黨員問題，主副都是黨員，退黨不滿五年。這一點是我們來美之前根本沒有意識到的問題。來之前，我們就覺得那個被捕紀錄是個障礙，但撤銷了。沒想到，黨員成了我們最大的難題。當時正值川普執政時期，移民局對黨員這個問題特別的敏感。律師建議我們填“NO”。當時我們也覺得多一事不如少一事，索性都填NO，但又擔心害怕，總之各種糾結。

直到後來網路上公開了那份上海黨員名單，我們兩人的名字和資訊都在上面。那天晚上我徹夜未眠，最後我們決定在I-485上都選了「yes」，認真寫了聲明，不是網上模板的那種，同時也做好了回國的思想準備。想想真是不甘心啊，經歷了那麼多難關，想不到最後要終結在這個問題上。

我愛人的黨員關係在街道辦事處。找到街道辦事處的黨支部要求辦理退黨。雖然辦理的時間拖得挺長，但也沒有怎麼為難我們，也給辦了，還給開了一個退黨證明。我的比較難，因為他們死活不給開退黨證明。那沒有退黨證明怎麼證明我退黨了？我在網路上看到有些移民官要求看退黨證明的，所以我就只是在聲明中寫了我已經退黨，但如果真讓我交證明的話，那我真沒有。幸虧移民局也沒有問我要。

接下來就是準備調整身分(I-485)的各種資料，於2021年7月初遞交I-485。因為使用舊表格填寫，大概一周後才被移民局退回。之後再提交，於2021年8月2日收到I-485的收據。因為當時J-1即將到期，且已豁免，無法續約，急需工卡來維持工作身分。

辦理工卡一般至少要八個月的時間，完全等不及。沒有工卡，我們就不能繼續工作，沒有收入，也沒有醫保，什麼都沒有，所以我們必須要在10月之前把工卡辦下來，而且申請工卡之前必需要先打指紋。於是又開始網路攻略，如何催打指紋和催工卡。催指紋法相對單一，直接把自己的難處寫下來，申請信寄給離你最近的移民局，大概兩周左右他們就寄給了我們預約信，讓我們在9月底去打指紋。他們的回覆讓我們很驚喜，因為沒想到他們會這麼快回覆。

即便如此，我們還是想把時間提早。當時，疫情嚴重，網路上很多人說不能提前隨到隨做，但我們9月2日的時候試著去移民局，沒想到竟然成功了，整整又比原計畫提前了大概一個月左右的時間。指紋打完後，接著就是申請工卡加急。網路上的方法有很多，催Emma (移民局網站解答員)，找律師催辦令，找議員等等。

除了找律師催辦令之外，我們基本上都試過親測。找議員是最有效的方法，當時參院和眾院的議員都找了，都給了我們很大的幫助。在議員的幫助下，差不多不到一個月的時間，大概10月初就拿到工卡了。沒想到2021年11月初，我們就收到了地方辦公室的體檢通知，真沒想到那麼快。說實話，來美這麼久，第一次覺得可以稍微喘口氣了。因為那時候剛好搬家，體檢整整拖延了一個多月才提交。

來異國生活打拚，並不是一件容易的事，一切都是從零開始。我們沒房沒車沒工作，一張J-1的簽證，只讓你待在美國而已。沒身分，找工作處處都是各種限制。在提交體檢報告大概20天之後的1月12日，上網查看狀態，被告知已經製卡中。心中真的很驚喜，我們居然沒有被要求面試。我們終於在2月1日收到綠卡。

從2018年8月來美到2022年1月，歷經將近三年半時間的煎熬，終於拿到綠卡。其中的各種不易和艱辛，只有我們自己知道。在這裡，特別感恩在網路上分享各種攻略的朋友們，感恩幫助過我們的議員。

案例3：再戰成功 講移民官能懂的故事

2024年4月28日，一位華人學者在網路上分享他申請傑出人才兩次才獲准的經過。作者寫道：

「我屬於弱勢的案件，是材料領域。一開始準備的時候引用不到100次，發表的文章有10篇，但審稿為零。我找了地裡(一畝三分地網站)幾家出名的律所評估，都說國家利益豁免(NIW)可以接，但傑出人才申請不接。它們的價格不等，最便宜的是4800元，不過包退，換成人民幣也不少，所以決定自己搞。

我忍痛花了幾百美元在網路上買了幾本DIY Package，開始學習如何寫申請信，如何挖掘自己的亮點，如何準備推薦信，如何要推薦人簽字，如何攢審稿，如何展示各種證據，如何填表等。講真，一開始真的很難，很頭痛，白天做完實驗回家，晚上就立刻轉入到申請的準備。那段時間，也沒有過周末，就是沒日沒夜的寫，斟酌、修改。

寫作申請信時文章有10篇，引用156次，審稿21次，第一次提交申請後，優先日期是2023年4月29日，後來申請加快處理，接著移民局要求補充資料，寄回補充材料。 2023年9月2日，我收到拒絕信。寄出申請信到接到拒絕信，是我整個過程最煎熬的時候。申請加快之後，我每天追蹤進度，在第13天刷到了要求補充資料，查了移民官是「殺手」，心都涼了。但是加快的錢都交了，還是咬著牙回覆，起碼有利於第二次提交，沒有意外被拒絕了。

我調整心情，開始了自己第二次傑出人才之旅。那段時間，我工作太忙，花了一個月時候打磨申請信，深度挖掘自己的亮點。經歷了第一次的失敗，這次寫信的時候極度注重各個面向的銜接表達，如怎樣突顯自己的亮點。此時文章數未變，引用有176次，審查增加到30次。第二次的優先日期是2023年10月17日，加快日期是12月5日，當年12月18日收到批准書，終於得到了自己想要的結果。

由於在中國國內提交，中間也遇到了很多問題，如支付方式的問題，收件地址的問題，好在地裡(一畝三分地網站)好心人多，遇到的問題都得到解決。通過之後，我也幫地裡群組裡一些不同領域的朋友看了申請信。總之，每個方向都有可以深入挖掘的地方，不要覺得自己做得平平無奇，要跳出自己的思維局限，講好讓移民官聽得懂的故事。我們大多都是在邊工作邊準備移民申請的，因此一定要調整好心態，不要給自己太多壓力，有什麼問題可以互相交流，一定要保持信心。」

作者的結果報告刊登後，許多讀者留言，有恭喜的，有要沾沾喜氣的，有請教問題的，不一而足。截至目前，讀者的回饋達到12頁。從作者與讀者的交流來看，這樣的貼文最受歡迎，因為它提供了真材實料，讀者能夠從中獲得啟示和幫助。