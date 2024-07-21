首投族／達文波特飯店的前世今生

達文波特飯店外觀。(取自維基資源分享，Roman Eugeniusz攝影)

造訪一個歷史城鎮，選擇當地最有聲譽的老飯店入住，往往會極豐富的旅行收穫。華盛頓州名列西雅圖之後的第二大城斯波坎市(Spokane)的達文波特飯店(The Davenport Grand)就是我們的首選。

早年在美國留學，學習飯店管理，後來回國做過曾被譽為「遠東第一樓」的上海和平飯店管理工作，使得我更加偏愛入住此類奢華歷史飯店，並以此入手了解這個城市。

1889年春季，年僅20的小職員達文波特，離開舊金山 來到叔叔在斯波坎的餐廳幫工。那年秋天，一場大火，把這個通火車不到十年，以周遭地區採礦、伐木、產麥為主的西部小城夷為廢墟。達文波特沒有氣餒，他在街角支起帳篷，從賣果腹為主的簡單食品開始，幾年後用積蓄在原地建起了高檔餐館，招牌菜帝王蟹還以他的名字命名。

1914年開幕 耗資200萬

達文波特的餐廳，很快便成了小城名流匯集的場所。一群成功商人認為這個不斷發展的城市，需要一個大型的、豪華的飯店來接待他們的客人。他們看中了達文波特的商業天賦，承諾只要是他牽頭主持，大家願意出資。達文波特把握住了這個機會，成了業主之一及專案監理人。達文波特飯店公司於1912年成立，在餐廳同一街區地塊上，憑藉馬車馱運、蒸汽千斤頂及大量人力在八個月內建成11層高的塔樓。施工中沒有一名工人嚴重受傷或死亡，這在當時是非常罕見的。

飯店裡老式的前台。(作者提供)

1914年9月，這座外觀相對簡潔，內部極盡奢華，耗資200萬美元(約值現在5800萬美元)的大飯店開幕了。

這裡誕生了飯店業界許多第一：飯店中央空調系統，標準化配置的客房清潔車，多功能大廳使用手風琴式屏風隔間，冷卻冰水免費輸送至飯店405間客房。

飯店大廳呈現西班牙文藝復興風格，裝潢極為精美，藝術玻璃的格子平頂引入天光，使大堂呈現出空間感極強的中庭效果。橫樑是石膏澆鑄的，上有仿木紋理。這裡被譽為「斯波坎的會客廳」。壁爐原本是燒木柴的，現在則使用天然氣。作為熱情好客的象徵，壁爐仍然按照達文波特先生的要求常年燃燒。壁爐上方的油畫描繪的是1492年哥倫布發現新大陸時乘坐的三駕航船，壁爐兩側拱以純金打造的枝葉。

達文波特飯店大堂。(作者提供)

飯店至少曾經接待過十位美國總統。第27任總統塔夫脫(William Howard Taft)曾不只一次造訪過這家飯店，他對這家飯店情有獨鍾，曾對達文波特說：「這裡就是我的家。這是我住過的最好的飯店。」

百年飯店 幾經易手

百年飯店歷經滄桑，擁有權也幾經易手。1928年，達文波特買斷了其他業主的股份，獨家擁有飯店。1945年春，他以150萬美元的低價出售了飯店，想必是因為戰時經營慘淡，連大堂透光玻璃天花板也因防空條例而被要求用石灰泥漿封蓋住。賣掉了飯店後的達文波特仍住其中的套房，直到1951年去世。

飯店裡達文波特的塑像。(作者提供)

60年代，飯店一度改建為經濟型汽車旅館，80年代破舊不堪的飯店面臨政府要求拆除的警告。有一部分市民發起保護歷史建築的組織，四處招募投資 者，以挽救這座歷史價值的建築。1990年，斯波坎迎來了中國香港商人吳偉明(音譯)，他的太陽國際飯店集團以525萬美元收購了達文波特飯店，隨後開始分階段翻修，包括清洗中庭玻璃天窗，讓大廳重見天光。但由於後續資金不足，未能完成耗資龐大的翻修計畫。

2000年，當地企業家沃爾特-沃西(Walt & Karen Worthy)夫婦以650萬美元的價格買下了整個街區，然後花了兩年時間，耗資3800萬美元，大手筆地讓這座奢華歷史飯店重新展現在世人眼前。大廳及其他公共空間都按照原來風貌得以修復，塔樓客房部分則被剝至鋼筋水泥裸露，重新鋪設管線，分隔房間，客房由405間縮為284間。2002年，煥然一新，仍以達文波特命名的飯店恢復營業。2022年，沃西夫婦將在斯波坎擁有的包括達文波特飯店在內的五家飯店以2億美元打包出售給了KSL投資集團，飯店迎來了新東家。

達文波特飯店文物陳列室。(作者提供)

詩人林賽 催生作品

講完飯店的前世今生，不得不提到一位住店客人，就像我一直津津樂道的英國大劇作家諾埃爾·科沃德(Noel Coward)1930年在上海和平飯店(當時的華懋飯店)314號房間完成了其成名作喜劇《私人生活》(Private Lives)一樣；美國詩人，尼古拉斯-瓦歇爾-林賽(Nicholas Vachel Lindsay 1879-1931)，1924年至1929年，住在達文波特飯店1129號房間創作了許多優秀作品。

富家子弟林賽早年被醫生父親要求學醫，卻中途叛逆，到紐約轉學繪畫與電影，最後落腳於詩歌創作。他年輕時喜歡健行，用自己的詩集換取食物與住宿，是貨真價實的行吟詩人。經濟壓力與體面生活之間所形成的矛盾始終伴隨詩人。1929年在美國經歷股市崩盤經濟大蕭條 之後，林賽和家人搬離飯店回到出生地伊利諾州春田市(Springfield)。由於急需用錢，林賽在東部和中西部進行了一連串令人筋疲力盡的朗誦活動，健康狀況也每況愈下，他陷入了抑鬱之中。1931年12月5日，他喝下一瓶鹼液自殺身亡。他的遺言是「他們想抓我，我先抓了他們。」

林賽是一位多才多藝、多產的作家和詩人，他被認為是現代歌唱詩歌的創始人。據說他的詩「充滿了格律和韻律，不是支離破碎的散文」，具有傳統的詩歌結構。在他的詩歌中，詩句是用來唱歌或吟誦的。林賽的墓碑上只記載了一個字 ，「詩人」。

斯波坎無疑是個美麗的小城。北美名川哥倫比亞河有支流斯波坎河穿城而過。1974年小城成功舉辦了世界博覽會，至今保持著世博會舉辦地最小城市的紀錄。那次世博會建設讓斯波坎移除了對地區經濟重要性日益式微的鐵路樞紐場地，並以漂亮的濱河公園取代。