移民專頁／申請綠卡 配偶須合法身分

F-1學生打算和綠卡持有者女朋友結婚，有資格遞交綠卡申請，但必須保持合法的身分。示意圖。(圖／123RF)

讀者問：

我目前是F-1學生，打算和女朋友今年結婚。女朋友是綠卡 持有者，我是想找到工作用OPT留在美國等F2A，但現在感覺找到工作的可能性渺茫。如果找不到工作的情況下，我是不是必須要回國等F2A的綠卡？還是有別的方法可以留在美國等排期嗎？如果是的話，是不是不能找工作呀？

答：

你和女朋友結婚後，她可以立刻為你遞交I-130申請。然後等移民排期，排期排到後，你可以遞交I-485申請調整身分。根據7月的簽證 看板，A表F2A類排到2021年11月15日。但B表(即filing date)已排到2023年11月1號。通常在美國遞交 I-485，移民局 承認國務院簽證看板的B表。因此你和你女朋友結婚、她為你遞交I-130申請後，如果B表排到，你就可以遞交綠卡申請。

在有資格遞交綠卡申請前，你必須保持合法的身分，如F1身分等。如果身分斷掉，則無資格在美國國內調整身分，你需要離境，然後走境外領事館移民的途徑。需注意，如果走這種途徑，在美國身分斷掉的時間不得超過半年或一年，否則離境後會觸發三年或十年不准入境的禁令。如果身分斷掉，你又不離境，只有等你太太將來入籍後，你才有資格在美國國內申請調整身分。

編按：

F2A：為第二優先類別，指綠卡持有人的外籍配偶和撫養(未婚且未滿21歲)的孩子。F2B是指綠卡持有人成年(年滿21歲)但未婚的孩子。