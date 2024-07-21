移民專頁／收養孩子須合法 才可辦移民

非移民簽證持有者如想將領養的孩子帶到美國居住，簽證申請及孩子條件必須符合和規定。(圖／123RF)

讀者問：

我和妻子都是H-1B，已經結婚，但是妻子無法生育，於是我們想去中國國內領養孩子，然後跟著自己一塊辦理綠卡 。國內的親戚已經給我們看好一個孩子，現在小於16歲。我的問題是，給領養孩子提交綠卡有領養時間限制嗎？或有什麼注意事項嗎？

答：

根據美國移民法，在美國生活、工作或學習的非移民簽證 持有者(如F、J、H或L非移民身分)如欲將收養的孩子以衍生家屬(derivative relative)的身分，為他們申請衍生非移民簽證，將他們帶入美國，孩子必須滿足移民法第101(b)(1)(E)條的定義。

根據這個定義，為了讓非移民簽證持有者將領養的孩子帶到美國居住，作為養父母的非移民身分、簽證申請的衍生，該孩子必須：1.在年滿16歲前完成領養手續；2.由養父母合法監護至少兩年；3.與養父母共同居住至少兩年。

因你和你太太目前都是H-1B簽證，將很難滿足上述2和3的要求。或許你們獲得綠卡後，可以為孩子遞交 I-130，辦理親屬移民。但孩子也同樣必須滿足移民法第101(b)(1)(E)條的定義。到時可以考慮辦理回美證，回國和收養的孩子居住至少兩年(共同居住的累積不必是連續的，可以將多個時間段加在一起以滿足兩年的要求)，以及行使兩年的法律監護權，然後為孩子遞交I-130辦理親屬移民。當然，這個過程中也涉及目前孩子多大年齡，你們何時獲得綠卡，移民局 審理I-130的速度，孩子是否超齡，是否受兒童身分保護法保護的問題。