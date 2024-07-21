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星座／7月21日至27日 處女座上坡爬行 水瓶座充滿陽光

科技紫微網

2024年7月21日至7月27日12星座運勢如何？

牡羊座  3月21日~4月19日

總運指數：★★★★☆

與戀人偶爾會鬥嘴，使戀情變得不那麼圓滿；工作會因為你積極的態度呈現明朗的態勢，有時還能得到上司的嘉獎；理財上可得助力，但對自己的管理仍不可大意。

幸運色彩：玫瑰紅

速配星座：天蠍座

貴人星座：雙魚座

金牛座   4月20日~5月20日

總運指數：★★★☆☆

過去一直想做的事情本周可望初見雛形，只要你再多投入些心力上去，努力去完善這些事情，那麼它們就會呈現出你要的局面。

幸運色彩：深海藍

速配星座：巨蟹座

貴人星座：天蠍座

雙子座  5月21日~6月21日

總運指數：★★☆☆☆

易受外界影響而產生消極心理。當不能積極應對生活時，不妨選擇去安靜的地方走走，不需要刻意調整心態，靜靜宣洩一番之後自然能找回自己。

幸運色彩：豬肝紫

速配星座：射手座

貴人星座：雙魚座

巨蟹座  6月22日~7月22日

總運指數：★★★☆☆

本周造訪你的多為好事情，過去付出的努力近期將有回報。與此同時也要警惕小屁孩入侵，面對那些調皮小孩盡量敬而遠之，以免受到傷害還無處伸冤。

幸運色彩：芙蓉粉

速配星座：金牛座

貴人星座：天蠍座

獅子座  7月23日~8月22日

總運指數：★★★★☆

甜蜜的戀情會帶動你其他方面的運勢，工作上積極主動，能夠發揮領導才能；理財上遇見難題，需要徵求長者的建議。

幸運色彩：翡翠綠

速配星座：處女座

貴人星座：天秤座

處女座  8月23日~9月22日

總運指數：★☆☆☆☆

本周你經歷的是上坡爬行的過程，而且愈往上走愈費勁。生活中的每一個方向你都走得有些艱難，雖說身邊的人能夠推你一把，但終究還是要靠你自己的力量。

幸運色彩：森林綠

速配星座：獅子座

貴人星座：天秤座

天秤座  9月23日~10月23日

總運指數：★★☆☆☆

本周你既不能成為大力水手，也別想當變形金剛。當朋友、同事對你有所求，你大可不必照單全收，那些耗時耗力的重任應該委婉推掉，以免自己不堪重負。

幸運色彩：胭脂粉

速配星座：牡羊座

貴人星座：天蠍座

天蠍座  10月24日~11月21日

總運指數：★★★☆☆

無論你是希望與心儀的人確定戀愛關係，還是希望一項工程順利完工，都不可能立即實現。但是倘若本周你去做了，就能擁有一個完美的開頭。

幸運色彩：豬肝紫

速配星座：射手座

貴人星座：水瓶座

射手座  11月22日~12月20日

總運指數：★★★☆☆

戀情有點冷冰冰，你有逃避現實的傾向；本周處理的事務難以快速見到成效，把本分做好才是關鍵；財運還不錯，日常開銷會因為你理財有方而大大縮減。

幸運色彩：玳瑁棕

速配星座：牡羊座

貴人星座：天蠍座

摩羯座  12月21日~1月20日

總運指數：★★★☆☆

本周你人氣上升得很快。你征服的對象不是大姐或大叔，而是你在不經意之間的賣萌舉動，受到了蘿莉與可愛男孩們的喜愛，這將是你與小輩們互動的好時機。

幸運色彩：鑽石藍

速配星座：天秤座

貴人星座：天蠍座

水瓶座  1月21日~2月19日

總運指數：★★★★★

精力充沛的一周，你的世界將充滿陽光，不僅笑容常會掛在你臉上，你的陽光也能溫暖到身邊的其他人。

幸運色彩：秋葵綠

速配星座：天蠍座

貴人星座：射手座

雙魚座   2月20日~3月20日

總運指數：★★★★☆

戀人常能感受你的溫柔，使得你們的戀情得到很好的維護；工作沒有捷徑可走，腳踏實地才是正道；財運尚可，機會面前千萬不可手軟。

幸運色彩：深海藍

速配星座：金牛座

貴人星座：射手座

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