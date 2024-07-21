娛樂／芭黎絲希爾頓 控寄宿學校下藥、裸關禁閉

芭黎絲希爾頓（中）6月呼籲國會和聯邦機構加強監督假醫療之名、實則凌虐青少年的寄宿治療產業。（路透）

名媛芭黎絲希爾頓（Paris Hilton）早前赴國會作證時，分享她青少年時期在寄宿學校遭受虐待的切身經歷，呼籲國會和聯邦機構加強監督這類假醫療之名、實則欺凌青少年的情事。希爾頓在聽證會期間的語調轉換震驚四座，她前一秒還用「甜姐兒」的聲音稱讚眾議員 的閃亮服飾，轉瞬無縫切換嚴肅口氣討論正經議題，這項獨特技能也讓眾人對希爾頓真實嗓音的討論再度浮上檯面。

年少半夜溜夜店 被送矯正反遭虐待

希爾頓早前在國會眾院 歲入委員會（House Committee on Ways and Means）聽證會中，講述她青少年時期因為「注意力不足過動症」（attention deficit hyperactivity disorder，簡稱ADHD），且即便當時與父母同住在紐約，仍趁夜溜出門上夜店玩樂的緣故，被父母送到猶他州 的「普羅沃峽谷學校」（Provo Canyon School）。

希爾頓的父母原本想要矯正她的不良行為，沒想到卻讓她在普羅沃峽谷學校遭受言語、情感及生理上的虐待，形同「折磨」，留下更深刻的創傷。

她說：「我16歲時曾入住青少年矯治機構，半夜睡覺時，我被從床上拽下來，送往外州的另一處青少年寄宿學校，當年有四所這類機構。這類計畫承諾治療、成長和支持（受傷的青少年），但我入住的那兩年，他們從不允許我說話、自由活動，甚至不能望向窗外。」

希爾頓指控該校教職員毆打她、強迫她吞下不明藥丸、窺看她洗澡，懲罰她裸身禁閉，導致她多年來惡夢不斷且經常失眠。她列舉當年受虐的細節，並表示青少年在矯治機構中受虐的情況在該產業中時有所聞，但往往被認為是「青少年有問題」而遭成人蔑視。

在今年6月公開作證期間，希爾頓敦促議員運用聯邦監督職權管轄相關機構，並制定法律來保護弱勢的青少年。

時尚（Vogue）雜誌針對青少年讀者出版的「青少年時尚」（Teen Vogue）報導，希爾頓當年因為注意力不足過動症而被送到普羅沃峽谷學校接受治療，當時有關ADHD的研究未臻成熟，也沒有太多公眾層面的廣泛討論。

希爾頓表示，雙親當時接受外人建議，把她送到猶他州的「普羅沃峽谷學校」，該學校宣稱專門治療ADHD等「問題青少年」。

希爾頓說，家長與青少年「完全被這個營利的產業欺瞞、誘騙和操縱」。她說：「我被寄宿學校的職員強行灌食和性虐待，我遭到暴力束縛限制行動，拖到走廊上、扒光衣服，以及單獨關禁閉。」

國會作證促立法管制

希爾頓在證詞中透露，近年愈來愈多私募股權企業在這個剝削青少年的產業中掌握更多股份，聚焦利潤最大化且大量雇用不合格的員工。她說：「這個價值230億元的產業把（弱勢青少年）當作搖錢樹，相關企業在缺乏實質監督的情況下，持續運作並營利。」

聯邦衛生部（HHS）今年6月發布的一項新報告發現，全美有許多州無法妥善追蹤寄宿學校住宿青少年所受到的待遇，也沒有任何虐待事件的紀錄。

希爾頓敦促國會議員通過「阻止制度化兒童虐待法案」（Stop Institutional Child Abuse Act），該法案將透過聯邦單位監督青少年寄宿治療產業，從而讓虐待案件報告更加透明，並制定一套全美一致的醫療照顧標準，滿足兒童與青少年的不同基礎醫護需求，並確保未來不會再有青少年和她一樣受到「不人道」待遇。

希爾頓在2020年的紀錄片「這就是芭黎絲」（This is Paris）中，首次公開分享她在普羅沃峽谷學校的悲慘經歷，且在她長大後第一次回到那個傷心地。普羅沃峽谷學校當年回應，經營權在2000年轉換後，無法評論希爾頓先前的住校經歷。

她自揭瘡疤後，已故樂壇天王麥可傑克森的女兒芭黎絲傑克森（Paris Jackson）及紋身藝術家加特馮（Kat Von D）等名人先後公開類似經歷。在那之後，希爾頓不遺餘力的透過採訪、書籍、紀錄片和自媒體平台等多元管道，倡導相關防範措施，呼籲聯邦、州與地方政府加強監督青少年治療機構，並在「華盛頓郵報」等報章雜誌撰寫評論文章，希望提高民眾關注此議題。

現年43歲、育有兩個孩子的希爾頓7月2日透過社群媒體「Threads」發布「串文」寫道，「我將繼續利用我的平台來保護我們的孩子，我們的工作還沒結束，我會繼續努力，爭取通過『阻止制度化兒童虐待法案』。感謝大家，也謝謝律師勞拉‧柯特斯（Laura Coates）與我進行這場重要的對談」，文末附上希爾頓與柯特斯對話的影片連結。

不裝甜嗓了 「一秒變聲」網震驚

希爾頓的粉絲在參院聽證會上，首次聽見這位女富豪的「真實聲音」。希爾頓在聽證會上發表演說時，前一秒還利用她家喻戶曉的「山谷女孩」（Valley girl）甜美嗓音，稱讚聯邦眾議員譚妮（Claudia Tenney）的外套光彩奪目；譚妮也客套回應說，「我今天略以珠寶妝點」。山谷女孩指的是洛杉磯聖費南度谷（San Fernando Valley）富二代少女。

然而，就在彈指瞬間，希爾頓收斂笑容，臉色突然變得凝重，語氣也從雀躍轉趨嚴肅，語調則從高亢變得凝重，接續倡議青少年寄宿學校改革。

The Paris Hilton voice change at the click of a finger is pretty impressive tbh.. 🫰🏼🫡pic.twitter.com/aUVPEeItkQ — H0W_THlNGS_W0RK (@HowThingsWork_) 2024年6月30日

希爾頓在國會作證期間，表現鎮靜且談吐得體，許多粉絲為她能夠適時根據現場狀況，熟練轉換語調和嗓音感到敬佩。

希爾頓的聲音轉換在過去10幾年來，一直是廣大粉絲討論的話題；許多粉絲形容希爾頓向來透過「傻白甜芭比名媛」的形象立足於演藝圈，並獲取龐大利益。

線上論壇「Reddit」使用者貼文寫道：「我記得約莫10年前，有次記者採訪她，她『乾脆不演了』，之後甚至出書，並在接受深夜脫口秀主持人訪問時，討論這一切『形同角色扮演的人設』，她只要裝出人們喜歡的模樣，就能賺進數百萬元。」