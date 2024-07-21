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娛樂／凱文科斯納押房砸錢也要拍 「地平線」票房冷

娛樂新聞組
「地平線：美國傳奇 第一部」電影海報。（取材自IMDb）
「地平線：美國傳奇 第一部」電影海報。（取材自IMDb）

好萊塢影星凱文科斯納（Kevin Costner）自編自導自演、自己投資、自己監製的西部大片「地平線：美國傳奇 第一部」（Horizon: An American Saga）前陣子上映，首映獲得1100萬美元票房，其單集製作成本5000萬美元，截至7月10日，全球票房約2340萬美元，商業前景頗讓人擔憂。

雪上加霜的是，凱文科斯納早已決定還要為其追加三部續集，構成一套四部曲，以展現美國內戰前後12年間，一眾形形色色的人物在新土地上尋求更好生活的過程。問題在於，打頭陣的這一部只有有限的觀眾捧場，電影評分網「CinemaScore」給出的觀眾映後打分也只有B-級、「爛番茄」僅獲45%新鮮度，那麼後續的三部，尤其是8月16日即將上映的第二部，還有觀眾埋單嗎？

為夢想辭演當紅大劇

「地平線：美國傳奇」系列是憑「與狼共舞」（Dances with Wolves，1990）、「終極保鏢」（The Bodyguard，1992）、「水世界」（Waterworld，又譯「未來水世界」，1995）等名作而為全球觀眾所知的凱文科斯納醞釀多時的野心項目。為此，他不惜放棄繼續出演泰勒謝里丹（Taylor Sheridan）打造的HBO熱門影集「黃石公園」（Yellowstone）的良機。

凱文科斯納出席「地平線：美國傳奇 第一部」電影宣傳活動。（取材自IMDb）
凱文科斯納出席「地平線：美國傳奇 第一部」電影宣傳活動。（取材自IMDb）

即將於明年年滿70歲的凱文科斯納為了「地平線：美國傳奇」，還抵押他位於加州聖巴巴拉的房產，自掏腰包3800萬美元，來拍攝「地平線」系列。

該項目最初啟動時原本預計將由華納兄弟出品，但這已是多年前的討論，當時華納還未被探索頻道買下，時任CEO的傑森基拉爾（Jason Kilar）正準備在串流媒體領域大展拳腳，預計在HBO Max平台上，每月都發行一部串流媒體獨家的「優質電影」來吸引用戶，與Netflix等平台競爭。這些計畫中的「優質電影」項目，就包含了凱文科斯納的「地平線：美國傳奇」系列，但當時不是打算推出四部，而是一套兩集的串流電影。

隨後幾年，眾所周知，先後爆發新冠疫情、華納與探索頻道合併等好萊塢大事件，傑森基拉爾也黯然下台，華納經營策略大有調整，接任的電影部門主管麥可德盧卡（Michael De Luca）不願再給「地平線：美國傳奇」項目巨額投入——尤其是面對凱文科斯納提出加碼再多拍兩部的要求。

目標觀眾不常上戲院

最終，對於該項目十分執著的凱文科斯納自掏腰包3800萬美元，再加上拉到的外部投資，湊齊1億美元，完成了該系列前兩部的拍攝。基於之前的合作初衷，華納同意繼續擔任該片發行商，卻拒絕投入宣傳費用，因此這部分也要靠凱文科斯納「用愛發電」。

過去幾周內，他本人參與了大量「地平線：美國傳奇 第一部」的宣傳活動，希望喜愛劇集「黃石公園」的那些觀眾，能出來買票支持。事實上，「黃石公園」的粉絲為該劇帶來巨大收視率，某幾集的收視人群據說高達每集1200萬人，倘若換算成電影票房的話，那就是上億美元的收入。

「地平線：美國傳奇 第一部」場景設定在美國西部拓荒時期。（取材自IMDb）
「地平線：美國傳奇 第一部」場景設定在美國西部拓荒時期。（取材自IMDb）

但問題在於，坐在家看電視是一回事，出來花錢買票看電影又是另一回事，「黃石公園」的觀眾群本就以美國中西部地區的中老年白人男性為主，他們向來都不是愛進場看電影的人群，哪怕凱文科斯納再怎麼努力，要激發他們上戲院的熱情可說是困難重重。

新「噤界」換人拍仍吃香

另一部新片、派拉蒙出品的「噤界：入侵日」（A Quiet Place: Day One，又譯「寂靜之地：入侵日」）則是另一番風景，首映獲得5300萬美元票房，遠遠優於之前的市場預期，對比其6700萬美元的製作預算，其商業成功已是確認事實。

「噤界：入侵日」劇照。（取材自IMDb）
「噤界：入侵日」劇照。（取材自IMDb）

作為該系列的第三部，「入侵日」的故事發生在前作主角阿博特一家（ The Abbott family）被迫躲避恐怖生物之前，是「噤界」系列首部不是由約翰克拉辛斯基（John Krasinski）和艾蜜莉布朗（Emily Blunt）夫婦直接參與的作品。結果，最新作的首映成績卻並不亞於第一部的5000萬美元和第二部的4800萬美元，彰顯這一IP的強大生命力。

腦筋急轉彎2霸榜3周冠軍

而勢不可擋的皮克斯動畫「腦筋急轉彎2」（Inside Out 2，又譯「頭腦特工隊2」）持續蟬聯美國周末票房三周冠軍，直到另一部動畫「神偷奶爸4」（Despicable Me 4）上映後才退居當周周末票房亞軍。截至7月10日，「腦筋急轉彎2」的全球票房已突破12億1979萬美元。

該片上映短短19天全球票房就突破10億美元的大關，成為2024年至今當之無愧的年度票房冠軍。事實上，上映不到20天就能達成全球票房10億美元，過往沒有任何一部動畫電影能達到這樣的速度。

「腦筋急轉彎2」在全球創下極佳票房。（取材自IMDb）
「腦筋急轉彎2」在全球創下極佳票房。（取材自IMDb）

（取材自澎湃新聞）

黃石公園 投資 好萊塢

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