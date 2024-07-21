糯米無論怎麼做我都百吃不厭，一有空我就會變著花樣做一款。今天心血來潮又做了一款糯米糰子，反應不錯，寫出來分享給喜歡吃糯米的朋友。

材料：

糯米250克、碎肉300克、玉米粒、胡蘿蔔丁、香腸丁、蔥花適量（如果沒有香腸，放些火腿丁，或蝦仁、香菇切丁也一樣好吃）。

調味料：

精鹽、蠔油、味極鮮醬油各一大勺。

作法：

1.糯米先浸泡3個小時。

2.肉碎和調料放一起充分攪拌，然後靜置一小時。

3.把泡好的糯米和肉碎以及玉米粒，胡蘿蔔丁、香腸丁、蔥花混合均勻。

4.把混合好的糯米揉成一個個糰子放入平底盤中。

5.入蒸鍋蒸約半個小時即可出鍋上桌。





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