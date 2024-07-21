料理功夫／涼夏繽紛派對小點

這兩道點心，顏色漂亮吸睛，吃起來清爽無負擔，家裡有派對的時候，可以提早準備當成前菜，因為不需要煎、炸、烤，不會占用爐頭和烤箱，準備其他菜餚時就比較不會手忙腳亂。這兩道也很適合當小孩的早餐或放學後的點心。

越南 米紙春捲

材料：越南米紙一包、生菜、蝦仁、河粉。

做法：

1.生菜洗淨擦乾，切絲；河粉切成細條狀。

2.蝦子去腸泥，洗淨，用滾水燙熟，放涼備用。

3.取一個深盤，加入溫水。將米紙放入溫水中大概十秒，等米紙稍微軟 化就可將準備好的材料包入。

沾醬1：適量的芝麻醬、花生醬、醬油、糖、麻油和水攪拌均勻即成。

沾醬2：適量的魚露、甜辣醬、糖、水混合均勻即可。

小叮嚀：

1.米紙在溫水中不要浸泡太久，不然包的時候容易破裂。

2.也可加入玉米粒、黃椒、香菜或其他蔬菜，讓春捲色彩更豐富。

3.如果買不到河粉，可將乾粉絲用水煮軟代替。

4.如果有家人對蝦子過敏，可以用干貝取代。

豆皮壽司

材料：

日式炸豆皮罐頭一罐、白飯、醃燻鮭魚、酪梨、白芝麻。

做法：

1.煮好的白飯放涼，拌入適量的鹽、糖、白醋、白芝麻，即成壽司醋飯。

2.豆皮像一個口袋，在裡面塞進7分滿的醋飯，外面以燻鮭魚和切塊酪梨裝飾即成。

小叮嚀：

1.覆蓋在米飯上的食材可依據家人的喜好隨意變化，例如蟹肉棒、燙熟蝦仁或干貝、魚子、甜蛋、小黃瓜、紅蘿蔔、玉米粒等。

2.也可將豆皮壓擠，流出的醬汁拌飯代替醋飯，很受小朋友喜愛。





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