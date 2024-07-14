我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

埋伏400呎外屋頂鎖定川普 FBI確認槍手為20歲賓州男子

刺殺川普槍手曝光 20歲賓州男連續開火 FBI震驚特勤後知後覺

醫藥／出現3跡象 腎功能恐下降

林琮恩

洗腎人數逐年上升，台灣新光醫院腎臟科主治醫師張瑞廷表示，多數腎臟病是後天導致，尤其外食族、糖尿病患及高齡長者更須注意。他也指出，腎臟病潛在患者散布在醫院各科別中，須要跨科別醫師共同留意揪出患者及早治療。

三高、尿酸、藥物 恐傷腎

張瑞廷指出，腎臟的主要功能是排毒、排水，並平衡身體電解質。他表示，人類攝入飲食、營養物質後，水溶性的廢物排除即由腎臟負責，固體廢物則是靠大便排出。若腎功能不好時，將會導致腎衰竭，造成尿毒累積，患者出現水腫、酸鹼不平衡，以及酸中毒等現象。

腎臟是相當脆弱的器官，張瑞廷表示，影響腎功能的因素非常多，除了血壓、血糖、血脂，還包括尿酸以及水分；部分止痛藥物、中藥草，以及來路不明藥品，都有傷腎的疑慮，「有些成分對腎功能正常的人並無影響，但對於腎功能已經不佳的患者，可能讓其病情惡化。」

阿斯匹靈、布洛芬 疑傷腎

他舉例，民眾有止痛需求時常服用的非類固醇類消炎止痛藥（NSAIDs），如：阿斯匹靈、布洛芬等，就有傷腎疑慮，且年紀越大的患者越不適合服用。非類固醇類消炎止痛藥雖然止痛效果明顯，但並不適合腎臟病人使用，患者在任何科別就醫時，都須提醒醫師，要求開立其他成分的止痛藥。

針對中藥的使用，張瑞廷則表示，中藥一帖藥物中就含有許多成分，很難斷定哪一類中藥一定不適合腎臟病患者服用。他指出，許多中藥成分有效且無害，但部分中藥因來源不明，可能存在管控問題，門診若遇到有服用中藥習慣的患者，會定期追蹤腎功能，並進行尿液檢查。

後天生活習慣致病 八成五

張瑞廷說，高血壓、糖尿病及高血脂會導致微小血管病變，尤其糖尿病會讓血管變得狹窄、沒有彈性，腎臟是由血管組成的器官，受血管病變影響甚深，會導致腎絲球過濾率降低，毒素囤積體內造成尿毒症。

至於腎臟病的發生是否與遺傳有關？張瑞廷表示，腎臟疾病中的多囊性腎病變確實與遺傳相關，好發年紀較輕，通常初次診斷是在30至40歲之間，且家族史的影響甚鉅，若媽媽罹病，孩子應盡快就醫。不過他也說，遺傳導致的腎臟疾病目前屬小眾，後天生活習慣造成的腎臟病仍占多數，比率達八成五。

張瑞廷說，腎臟病的好發族群包括外食族、糖尿病患、高齡長者及有使用成藥習慣者。他指出，洗腎患者中約半數是糖尿病導致，「糖尿病人一定要注意腎病發生。」張瑞廷呼籲糖尿病患者主動到腎臟科確認腎臟功能情況，若出現異狀才能及早治療。

●慢性腎病延遲就醫 難挽回 

腎臟病又可分為急性腎臟病、慢性腎臟病兩大類別。張瑞廷指出，急性腎臟病的發生原因包括服用傷腎藥物、嚴重脫水等，病情雖然來得兇猛，但是恢復機率也高；反觀慢性腎臟病，是日積月累、溫水煮青蛙式的慢慢損傷腎臟功能，且患者在初期常不願就醫治療，容易惡化。

此外，他提醒高齡長者需要特別注意，有些老人家住在頂樓，天氣炎熱時卻為了省錢不願開冷氣，也沒有飲用足夠水分時，就可能造成急性腎臟病，且若急性腎臟病反覆發生，形同成為「慢性腎臟病候選人」，罹患慢性腎臟病的機率也會提高。

「腎臟病的評估要往前延伸，才能真正對病人有利。」張瑞廷說，潛在腎臟病患者分布在不同科別，希望各科別醫師都能提高對患者腎功能異常的警覺性，讓藥物治療往前延伸，就能延緩惡化。若患者罹病多年卻因為擔心洗腎等原因而不願就醫，或本身並無病識感，進入腎病治療時可能為時已晚，只能盡量延緩惡化。

腎病跡象自我評估

1.小腿腹按下卻不回彈

2.時常貧血疲倦

3.出現泡泡尿

三高 高血壓

上一則

醫藥／腎病早期沒症狀 發現已是中晚期

下一則

吃貨／凱撒沙拉子孫滿堂 100歲生日快樂

延伸閱讀

吃麵包不健康? 專家：關鍵在你吃了什麼成分、吃了多少

吃麵包不健康? 專家：關鍵在你吃了什麼成分、吃了多少
含糖飲料當水喝 38歲就洗腎

含糖飲料當水喝 38歲就洗腎
野花蜂膠  3大功效有益糖尿病患

野花蜂膠  3大功效有益糖尿病患
養生／腎臟病飲食 控制蛋白質

養生／腎臟病飲食 控制蛋白質

熱門新聞

主持播客「女性與金錢」的蘇西．歐曼，過得起奢豪生活，但她熱愛儉樸生活方式。(美聯社)

低調與高調／富有理財播客 卻維持3個節儉習慣

2024-07-07 02:14
英國、美國與澳洲相關機構皆已證實，性犯罪問題並未隨著疫情退去而趨緩，其中針對未成年人的性勒索更為加劇，年輕男孩更成為犯罪集團下手詐騙的新目標。(圖／123RF)

新聞眼／年輕男孩變性勒索羔羊 有人被逼上絕路

2024-07-07 11:11
唐以斯帖去世時，Arizona Daily Star報導矮小的她，於1999年站在講台上與身高6呎2吋的柯林頓合影。(截自tucson.com)

移民故事／圖森堅毅華人女性 矮小的她彷彿比總統更高

2024-07-07 02:21
奧運行政主廚吉洛伊訂定的菜單包括素食沙威瑪、中東香料薩塔地瓜配鷹嘴豆泥等。(路透)

奧運／沒有鵝肝醬 也沒炸薯條 食材很在地

2024-07-10 19:11
從艾菲爾鐵塔遠眺，戰神廣場(Champ de Mars)是巴黎奧運最美的新場館。(路透)

巴黎奧運／綠色奧運 巴黎打造減碳奇蹟

2024-07-07 02:30
巴黎奧運難民代表團中，阿富汗女孩塔拉什是唯一參加新項目霹靂舞的選手。(路透)

巴黎奧運競技篇／無懼神學士 阿富汗女孩舞進奧運

2024-07-07 16:17

超人氣

更多 >
不斷更新／川普遭槍擊 槍手被擊斃 官員：兇嫌為白人男性

不斷更新／川普遭槍擊 槍手被擊斃 官員：兇嫌為白人男性
川普遇槍擊 現場急喊「趴下」 他帶血起身高呼三聲「Fight」

川普遇槍擊 現場急喊「趴下」 他帶血起身高呼三聲「Fight」
馬斯克：我100%支持川普總統 祝他早日康復

馬斯克：我100%支持川普總統 祝他早日康復
「OMFG」拜登公開口誤震驚歐洲官員 透露正忙著聯繫川普團隊

「OMFG」拜登公開口誤震驚歐洲官員 透露正忙著聯繫川普團隊
川普造勢現場找到AR步槍 傳槍手當時躲在一建築屋頂

川普造勢現場找到AR步槍 傳槍手當時躲在一建築屋頂