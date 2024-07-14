旅遊／古都洛陽 穿越歷史之旅

除了漢服，在洛邑古城打扮成江南美女拍寫真的也不少。 (圖／谷世強提供)

若問古今興廢事，請君只看洛陽城。洛陽在唐詩宋詞裡面出現的次數應該只有長安可比，一半盛唐詩人都是河南 人，大唐雙子星李白與杜甫的洛陽相遇更是千古佳話。且看唐代大詩人駱賓王筆下的洛陽城：柳葉園花處處新，洛陽桃李應芳春。宋代詩人劉克莊筆下的洛陽城是：洛陽三月花如錦，多少功夫織得成。

在唐詩宋詞之外，宋代大文豪歐陽修的「洛陽牡丹記」，是中國歷史上最早的花卉專著，足見當年洛陽牡丹華夏之最，也讓今天的中國洛陽牡丹文化節盛況空前。2023年金秋10月，新冠疫情後首次從美國回中國的我，與家人京津聚會並給父母親人掃墓後，與從加拿大趕來的世斌弟從北京乘高鐵去洛陽一遊。

古都洛陽給我們留下的第一印象就是乾淨，我們走出車站上了計程車，車裡外整潔乾淨。我們入住的新友誼大酒店就在市中心，交通方便不說，旁邊就是廣州街，吃啥喝啥都有。晚飯時分，我們出酒店下地鐵站 去老城區逛逛，地鐵車站那真是一塵不染，車站牆壁上的巨幅瓷磚壁畫都是洛陽歷史文化故事，很有特色。

不到麗景門 枉來洛陽城

金秋十月，夜幕降臨洛陽麗景門。 (圖／谷世強提供)

出了地鐵站，前面雄偉城樓處就是麗景門。歷史上屢毀屢建的這座城樓，原名麗京門，2002年翻新重建後，直到2009年才更名為麗景門。我和世斌弟走到城樓門前時，夜幕已經降臨，仰望高高的城樓，上方中央「麗景門」三個筆力遒勁的金色大字，燈光下熠熠發光。步入厚重的城門，城牆足有五、六米厚，城牆後面的甕城就是武則天時代「鬼門關」監獄所在地，狄仁杰也曾冤獄在此。但麗景門一直享有「中原第一門」美譽。

走進麗景門就是穿越歷史。始建於金代的麗景門距今已有800多年，占地面積1.8萬多平方米。走過甕城便是義勇街，這條已然成為食品街的老街有3000多年歷史，也許當年李白、杜甫、歐陽修和狄仁杰等都在老街留下過足跡。老街兩邊店鋪林立，賣特產牡丹鮮花餅的、吃牛肉鍋貼和流水席的、喝絕味不翻湯的，生意那叫一個紅火，讓我和世斌弟驚艷不已。

看到街上一襲唐裝漢服的遊客不時走過，形成洛陽遊一道靚麗風景線，世斌弟也走入一家租賃店要過把漢服癮。一問老闆娘，世斌弟想要租的皇帝龍袍都被人租走了，只好租了一套宋代官服。戴上官帽、手拿折扇，還真像模像樣。有趣的是，在世斌弟之前租到一身黃色龍袍的遊客「皇上」，還一再笑著給世斌弟鞠躬賠罪，世斌弟這邊趕緊給「皇上」作揖還禮，店裡的我們笑彎了腰。

俗話說人靠衣裝馬靠鞍，世斌弟身穿漢服，路上還真有給世斌弟作揖行禮、打招呼點讚的，更有穿唐裝漢服的漂亮小姐姐與世斌弟合影，真忙壞了我這攝影師六哥。我們越是走近洛邑古城，越是三步一公主，五步一王妃的滿眼都是漢服小姐姐，也有身材高挑、身穿旗袍和江南服裝的，穿漢服古裝小哥哥們也不少。此時此刻，我忽然發現「不到麗景門，枉來洛陽城」這話是真的。

遊洛邑古城 人人瘋漢服

我和世斌弟從麗景門老街走到洛邑古城，已是華燈齊放之時。剛步入洛邑古城，就見掛滿宮燈的石拱橋前矗立一座古樸的青磚古塔，這就是洛邑古城著名地標文峰塔，周圍滿是青磚綠瓦的仿古建築，沿途街邊T字形燈柱上，對稱掛著以紅色和黃色為主的長方形宮燈，一邊8只，每個燈柱上掛著16只宮燈，古香古色，喜氣洋洋。

洛邑古城夜景中也有拍漁家姑娘照的。 (圖／谷世強提供) 世斌弟在夜幕降臨的洛邑古城身穿漢服留影。 (圖／谷世強提供) 世斌弟在麗景門老街上與漢服小姐姐聊天。 (圖／谷世強提供)

都說帶火了洛陽乃至大江南北漢服熱的地標，正是眼前的洛邑古城，中國今年的五一假日，洛邑古城累計接待遊客量超過50萬人，怎一個火字了得。去年10月，我和身穿漢服剛走近文峰塔，一位身著彩繡紅色唐裝、頭飾華麗的漂亮小姐姐與世斌弟唐裝漢服合影，大方得很。洛邑古城在專業攝影燈光下，拍漢服寫真的人流如織，我們滿眼都是貂蟬、公主、王妃、格格、武則天還有皇上、官人和唐伯虎，身穿旗袍打扮成江南美女拍照的也不少，穿越歷史的美感。

這座漢服熱的洛邑古城，其實是投資百億人民幣於2017年才建成營業的洛陽新景點，除了文峰塔，景區還有四眼井、文廟、妥靈宮以及金元古城牆遺址等，還有湖面上巨大的粉紅色荷花燈等夜景。我和世斌弟重遊洛邑古城夜景，洛陽原來叫洛邑，古城路邊「我在洛陽很想你」路牌前留影的也不少，路牌下面還有一行英文：I Miss You In Luoyang。

漢服熱不僅讓洛邑古城一夜成名，還帶火了河南的旅遊業，形成了從唐裝漢服設計、布料生產、漢服制作營銷、全國各大景區漢服租賃、漢服演出、漢服寫真約拍以及相關的漢服照化妝和燈光造型等產業鏈，創造了大量就業機會。從麗景門到洛邑古城，漢服租賃店我看得有100多家，據說還在增加，無論體型環肥還是燕瘦，在洛邑古城都能圓了王妃公主古裝美女夢。

龍門石窟 中國規模最大

隔天早上，計程車司機張姐如約接上我們去看龍門石窟。中國5A級旅遊景區龍門石窟聞名天下，必須打卡。包括殷墟遺址在內，河南被評選為世界文化遺產的名勝總共只有五處，其中龍門石窟最受中外遊客青睞。洛陽龍門石窟與敦煌莫高窟和大同雲岡石窟同屬中國著名石窟，入選世界文化遺產。

金秋10月，洛陽天氣真好，張姐輕車熟路用洛陽河南話與我們談笑風生，到了龍門石窟停車場。我和世斌弟買門票進入龍門石窟景區，60歲以上還享半價優惠。走入景區我們才明白，原來龍門石窟是面朝寬闊的伊水河開鑿的，伊水河上的龍門大橋挺有氣勢，是60年代仿照趙州橋建造的三孔空腹石拱橋。我們沿著伊水河西岸穿過並排的兩個人行橋洞進入核心景區，兩個橋洞上方中央鐫刻鍍金的龍門兩字，是陳毅元帥60年代用繁體字為大橋題寫的橋名，筆力勁挺，如今也成為歷史佳話了；橋洞兩邊則是中英文各一面的龍門石窟介紹，龍門大橋前留影很出片。

我們是在2023年國慶節黃金周過完後來看龍門石窟的，遊客不算很多，伊水河畔柳樹下還有很多座椅，供遊客歇息喝飲料。跟大多數遊客一樣，我們也是在伊水河西岸看西山部分的龍門石窟，這是中國石窟規模最大、雕刻水平最高，也最有歷史故事的龍門石窟和佛像等雕刻，讓我們嘆為觀止。雕刻在龍門山崖壁上的石窟佛像，歷經從北魏到北宋的400年間，造像10萬餘尊，還有碑刻題記3600餘品，從魏碑精華到初唐楷書藝術都有。我和世斌弟有幸在雄偉的盧舍那大佛前合影，也在藥方洞前留影，家父生前是天津市的名老中醫肝病專家。

盧舍那大佛 笑看眾生

金秋十月的龍門石窟一瞥。 (圖／谷世強提供)

我們站在盧舍那大佛面前仰望祈禱，感覺大佛慈眉善目法力無邊。盧舍那大佛身高17.14米，頭高4米，大耳有福1.9米，笑看我們芸芸眾生。不論盧舍那大佛當年參照武則天容貌雕刻出來的傳聞是真是假，眼前這眉如彎月、目光慈祥、儀態萬千的大佛，真從哪個角度看都在微笑著注視我們，真是鬼斧神工的石雕傑作。

我們出園時，站在伊水河東岸欣賞河那邊崖壁石窟裡面的盧舍那大佛，大佛端坐在綠水青山之間笑迎天下客，春來秋往經年累月。說盧舍那大佛是東方的蒙娜麗莎，我看完全是搞顛倒了，盧舍那大佛開鑿於1300多年前的大唐，達文西是在距今500多年前文藝復興時期完成的蒙娜麗莎，說蒙娜麗莎是西方的盧舍那大佛，我看更靠譜點。

龍門石窟西山部分，除了盧舍那大佛、藥方洞、古陽洞、蓮花洞和萬佛洞等石窟石雕外，還有敬善寺和潛溪寺等，下次再到洛陽，一定安排時間去看以唐宋時期石刻為主的龍門石窟東山部分，擂鼓台三洞、大萬五佛洞和萬佛溝區，據說都很值得一遊。

一級博物館 洛陽開先河

都知道河南省會城市是鄭州，洛陽只是一個地級市，但洛陽可是一個擁有5000年文明史的河南地級市，建都歷史就有1500多年，是13朝古都。千年帝都洛陽有一流博物館嗎？當然有，1958年創建的洛陽博物館就是中國首批國家一級博物館，開啟了地級市擁有國家一級博物館先河。

早餐後，我和世斌弟乘坐地鐵在文博路下車，慕名來看洛陽博物館。這地鐵站巨幅壁畫很有歷史滄桑感和古都洛陽特色，一幅打開的唐代歷史畫卷上方寫著一行金色大字：武則天和她的時代。洛博建築規模氣勢不輸一線城市的知名博物館，走入洛博，一側牆壁的紅色背景上又見一行白色醒目大字：時裳武則天：華夏衣冠系列展。只有在洛陽，你才能親身感受到武則天與洛陽的不解之緣源遠流長。

我和世斌弟都很讚嘆2007年重建的洛博建築之雄偉，從室外看猶如巨大的方鼎，因為古都洛陽是定鼎洛邑、鼎立天下之地。進入展廳，我們立即感受到洛博館藏底蘊豐厚，展出的都是珍貴文物，而且都是洛陽地區出土的，從夏商周華夏文明初期的青銅禮器，到漢唐時代的三彩和陶俑，到宋代精美瓷器和玉器還有石刻等，大飽眼福。

儘管依我看，件件展品都是歷史瑰寶，但還是有人評出洛博的五大鎮館之寶：東漢石避邪、三彩黑釉馬、三層金絲楠木塔、曹魏白玉杯等。其實，洛博常年展出的文物據說有1萬5000件之多，其中國家一級文物不少，我看都可謂鎮館之寶。

我眼前這只精美的大銅鼎，一看標籤，竟然是西周時期的獸面紋方鼎，1977年洛陽出土。大唐朝的唐三彩很多很精美，我剛拍攝完一隻仰天長嘯、坐墊華麗的三彩大駱駝，又見幾隻栩栩如生的白馬，白馬和馴馬師都動感十足。再往前走，映入眼簾的是三彩藍釉白斑馬，錯金銀銅鼎，商代的母鼓銅方罍，還有陶器、玉器和石刻等，件件文物都讓人大開眼界，都是千年古都的歷史見證。

大運河博館 建築有特色

洛陽隋唐大運河博物館展出的大運河文物。 (圖／谷世強提供)

接著，我們打計程車去了不遠的洛陽隋唐大運河博物館。一說大運河，我們就想到運河兩端的揚州和北京，來到隋唐大運河博物館讓我們耳目一新，了解洛陽才是全長2700多公里隋唐大運河的中心。據介紹，隋唐大運河博物館人氣很旺的一個原因就是親子遊很多，一家老少在參觀學習大運河歷史變遷的同時，盡情享受一家人的美好時光。

真沒想到，由同濟大學設計的洛陽隋唐大運河博物館，不論是建築外觀還是展廳結構，都給我們留下深刻印象，相當不錯。洛陽興建的仿唐建築很多，同濟大學設計師獨辟蹊徑，從隋唐大運河水利工程特徵入手，參考洛河上的拱橋結搆，古為今用，大量採用洛陽出產的三彩陶瓷掛板做室內外裝飾，凸顯大唐風貌和國運泱泱主題。

少林寺一遊 看功夫表演

洛陽可玩可看、可吃可喝、可圈可點地方太多了，而且如今的洛陽物價還不貴，我和世斌弟包張姐的出租車去嵩山少林寺一遊，才380元人民幣。少林寺不遠，一個多小時就到了。天下第一名剎「禪宗祖庭、武林聖地」牌樓打卡了，塔林拍照了，觀光纜車登山了，走棧道嵩山美景看了，「以戒為師」臥佛拜了，「西方聖人」殿前留影了，還在VIP房間看了少林功夫表演，整個少林寺旅遊過程美得很。

從少林寺返回洛陽城時飢腸咕嚕，司機張姐直接送我們到距離酒店不遠的西工小街下車，品嘗了河南老字號小街鍋貼。我們也曾在酒店旁邊的廣州街吃過洛陽的小籠燙麵蒸餃，物美價廉，洛陽還有十字街、民主街和老街等美食一條街，想吃什麼都有，還不貴。

華夏文明第一次大規模吸納外來文化的白馬寺也去了，還有無論從哪個角度看、無論是白天還是晚上看都雄偉氣派、號稱「隋唐第一門」的應天門，從應天門城樓上觀賞紫微宮城樓和洛陽城夜景，俯瞰華燈齊放的天堂、明堂仿唐建築和夜色中成群結隊的漢服小姐姐們，美不勝收。除了洛邑古城，一襲華麗唐裝漢服加身來應天門打卡拍照的美女小姐姐最多了，更顯應天門的富麗堂皇。