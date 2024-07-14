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旅遊／古都洛陽 穿越歷史之旅

谷世強
除了漢服，在洛邑古城打扮成江南美女拍寫真的也不少。 (圖／谷世強提供)
除了漢服，在洛邑古城打扮成江南美女拍寫真的也不少。 (圖／谷世強提供)

若問古今興廢事，請君只看洛陽城。洛陽在唐詩宋詞裡面出現的次數應該只有長安可比，一半盛唐詩人都是河南人，大唐雙子星李白與杜甫的洛陽相遇更是千古佳話。且看唐代大詩人駱賓王筆下的洛陽城：柳葉園花處處新，洛陽桃李應芳春。宋代詩人劉克莊筆下的洛陽城是：洛陽三月花如錦，多少功夫織得成。

在唐詩宋詞之外，宋代大文豪歐陽修的「洛陽牡丹記」，是中國歷史上最早的花卉專著，足見當年洛陽牡丹華夏之最，也讓今天的中國洛陽牡丹文化節盛況空前。2023年金秋10月，新冠疫情後首次從美國回中國的我，與家人京津聚會並給父母親人掃墓後，與從加拿大趕來的世斌弟從北京乘高鐵去洛陽一遊。

古都洛陽給我們留下的第一印象就是乾淨，我們走出車站上了計程車，車裡外整潔乾淨。我們入住的新友誼大酒店就在市中心，交通方便不說，旁邊就是廣州街，吃啥喝啥都有。晚飯時分，我們出酒店下地鐵站去老城區逛逛，地鐵車站那真是一塵不染，車站牆壁上的巨幅瓷磚壁畫都是洛陽歷史文化故事，很有特色。

不到麗景門 枉來洛陽城

金秋十月，夜幕降臨洛陽麗景門。 (圖／谷世強提供)
金秋十月，夜幕降臨洛陽麗景門。 (圖／谷世強提供)

出了地鐵站，前面雄偉城樓處就是麗景門。歷史上屢毀屢建的這座城樓，原名麗京門，2002年翻新重建後，直到2009年才更名為麗景門。我和世斌弟走到城樓門前時，夜幕已經降臨，仰望高高的城樓，上方中央「麗景門」三個筆力遒勁的金色大字，燈光下熠熠發光。步入厚重的城門，城牆足有五、六米厚，城牆後面的甕城就是武則天時代「鬼門關」監獄所在地，狄仁杰也曾冤獄在此。但麗景門一直享有「中原第一門」美譽。

走進麗景門就是穿越歷史。始建於金代的麗景門距今已有800多年，占地面積1.8萬多平方米。走過甕城便是義勇街，這條已然成為食品街的老街有3000多年歷史，也許當年李白、杜甫、歐陽修和狄仁杰等都在老街留下過足跡。老街兩邊店鋪林立，賣特產牡丹鮮花餅的、吃牛肉鍋貼和流水席的、喝絕味不翻湯的，生意那叫一個紅火，讓我和世斌弟驚艷不已。

看到街上一襲唐裝漢服的遊客不時走過，形成洛陽遊一道靚麗風景線，世斌弟也走入一家租賃店要過把漢服癮。一問老闆娘，世斌弟想要租的皇帝龍袍都被人租走了，只好租了一套宋代官服。戴上官帽、手拿折扇，還真像模像樣。有趣的是，在世斌弟之前租到一身黃色龍袍的遊客「皇上」，還一再笑著給世斌弟鞠躬賠罪，世斌弟這邊趕緊給「皇上」作揖還禮，店裡的我們笑彎了腰。

俗話說人靠衣裝馬靠鞍，世斌弟身穿漢服，路上還真有給世斌弟作揖行禮、打招呼點讚的，更有穿唐裝漢服的漂亮小姐姐與世斌弟合影，真忙壞了我這攝影師六哥。我們越是走近洛邑古城，越是三步一公主，五步一王妃的滿眼都是漢服小姐姐，也有身材高挑、身穿旗袍和江南服裝的，穿漢服古裝小哥哥們也不少。此時此刻，我忽然發現「不到麗景門，枉來洛陽城」這話是真的。

遊洛邑古城 人人瘋漢服

我和世斌弟從麗景門老街走到洛邑古城，已是華燈齊放之時。剛步入洛邑古城，就見掛滿宮燈的石拱橋前矗立一座古樸的青磚古塔，這就是洛邑古城著名地標文峰塔，周圍滿是青磚綠瓦的仿古建築，沿途街邊T字形燈柱上，對稱掛著以紅色和黃色為主的長方形宮燈，一邊8只，每個燈柱上掛著16只宮燈，古香古色，喜氣洋洋。

洛邑古城夜景中也有拍漁家姑娘照的。 (圖／谷世強提供)
洛邑古城夜景中也有拍漁家姑娘照的。 (圖／谷世強提供)
世斌弟在夜幕降臨的洛邑古城身穿漢服留影。 (圖／谷世強提供)
世斌弟在夜幕降臨的洛邑古城身穿漢服留影。 (圖／谷世強提供)
世斌弟在麗景門老街上與漢服小姐姐聊天。 (圖／谷世強提供)
世斌弟在麗景門老街上與漢服小姐姐聊天。 (圖／谷世強提供)

都說帶火了洛陽乃至大江南北漢服熱的地標，正是眼前的洛邑古城，中國今年的五一假日，洛邑古城累計接待遊客量超過50萬人，怎一個火字了得。去年10月，我和身穿漢服剛走近文峰塔，一位身著彩繡紅色唐裝、頭飾華麗的漂亮小姐姐與世斌弟唐裝漢服合影，大方得很。洛邑古城在專業攝影燈光下，拍漢服寫真的人流如織，我們滿眼都是貂蟬、公主、王妃、格格、武則天還有皇上、官人和唐伯虎，身穿旗袍打扮成江南美女拍照的也不少，穿越歷史的美感。

這座漢服熱的洛邑古城，其實是投資百億人民幣於2017年才建成營業的洛陽新景點，除了文峰塔，景區還有四眼井、文廟、妥靈宮以及金元古城牆遺址等，還有湖面上巨大的粉紅色荷花燈等夜景。我和世斌弟重遊洛邑古城夜景，洛陽原來叫洛邑，古城路邊「我在洛陽很想你」路牌前留影的也不少，路牌下面還有一行英文：I Miss You In Luoyang。

漢服熱不僅讓洛邑古城一夜成名，還帶火了河南的旅遊業，形成了從唐裝漢服設計、布料生產、漢服制作營銷、全國各大景區漢服租賃、漢服演出、漢服寫真約拍以及相關的漢服照化妝和燈光造型等產業鏈，創造了大量就業機會。從麗景門到洛邑古城，漢服租賃店我看得有100多家，據說還在增加，無論體型環肥還是燕瘦，在洛邑古城都能圓了王妃公主古裝美女夢。

龍門石窟 中國規模最大

隔天早上，計程車司機張姐如約接上我們去看龍門石窟。中國5A級旅遊景區龍門石窟聞名天下，必須打卡。包括殷墟遺址在內，河南被評選為世界文化遺產的名勝總共只有五處，其中龍門石窟最受中外遊客青睞。洛陽龍門石窟與敦煌莫高窟和大同雲岡石窟同屬中國著名石窟，入選世界文化遺產。

金秋10月，洛陽天氣真好，張姐輕車熟路用洛陽河南話與我們談笑風生，到了龍門石窟停車場。我和世斌弟買門票進入龍門石窟景區，60歲以上還享半價優惠。走入景區我們才明白，原來龍門石窟是面朝寬闊的伊水河開鑿的，伊水河上的龍門大橋挺有氣勢，是60年代仿照趙州橋建造的三孔空腹石拱橋。我們沿著伊水河西岸穿過並排的兩個人行橋洞進入核心景區，兩個橋洞上方中央鐫刻鍍金的龍門兩字，是陳毅元帥60年代用繁體字為大橋題寫的橋名，筆力勁挺，如今也成為歷史佳話了；橋洞兩邊則是中英文各一面的龍門石窟介紹，龍門大橋前留影很出片。

我們是在2023年國慶節黃金周過完後來看龍門石窟的，遊客不算很多，伊水河畔柳樹下還有很多座椅，供遊客歇息喝飲料。跟大多數遊客一樣，我們也是在伊水河西岸看西山部分的龍門石窟，這是中國石窟規模最大、雕刻水平最高，也最有歷史故事的龍門石窟和佛像等雕刻，讓我們嘆為觀止。雕刻在龍門山崖壁上的石窟佛像，歷經從北魏到北宋的400年間，造像10萬餘尊，還有碑刻題記3600餘品，從魏碑精華到初唐楷書藝術都有。我和世斌弟有幸在雄偉的盧舍那大佛前合影，也在藥方洞前留影，家父生前是天津市的名老中醫肝病專家。

盧舍那大佛 笑看眾生

金秋十月的龍門石窟一瞥。 (圖／谷世強提供)
金秋十月的龍門石窟一瞥。 (圖／谷世強提供)

我們站在盧舍那大佛面前仰望祈禱，感覺大佛慈眉善目法力無邊。盧舍那大佛身高17.14米，頭高4米，大耳有福1.9米，笑看我們芸芸眾生。不論盧舍那大佛當年參照武則天容貌雕刻出來的傳聞是真是假，眼前這眉如彎月、目光慈祥、儀態萬千的大佛，真從哪個角度看都在微笑著注視我們，真是鬼斧神工的石雕傑作。

我們出園時，站在伊水河東岸欣賞河那邊崖壁石窟裡面的盧舍那大佛，大佛端坐在綠水青山之間笑迎天下客，春來秋往經年累月。說盧舍那大佛是東方的蒙娜麗莎，我看完全是搞顛倒了，盧舍那大佛開鑿於1300多年前的大唐，達文西是在距今500多年前文藝復興時期完成的蒙娜麗莎，說蒙娜麗莎是西方的盧舍那大佛，我看更靠譜點。

龍門石窟西山部分，除了盧舍那大佛、藥方洞、古陽洞、蓮花洞和萬佛洞等石窟石雕外，還有敬善寺和潛溪寺等，下次再到洛陽，一定安排時間去看以唐宋時期石刻為主的龍門石窟東山部分，擂鼓台三洞、大萬五佛洞和萬佛溝區，據說都很值得一遊。

一級博物館 洛陽開先河

都知道河南省會城市是鄭州，洛陽只是一個地級市，但洛陽可是一個擁有5000年文明史的河南地級市，建都歷史就有1500多年，是13朝古都。千年帝都洛陽有一流博物館嗎？當然有，1958年創建的洛陽博物館就是中國首批國家一級博物館，開啟了地級市擁有國家一級博物館先河。

早餐後，我和世斌弟乘坐地鐵在文博路下車，慕名來看洛陽博物館。這地鐵站巨幅壁畫很有歷史滄桑感和古都洛陽特色，一幅打開的唐代歷史畫卷上方寫著一行金色大字：武則天和她的時代。洛博建築規模氣勢不輸一線城市的知名博物館，走入洛博，一側牆壁的紅色背景上又見一行白色醒目大字：時裳武則天：華夏衣冠系列展。只有在洛陽，你才能親身感受到武則天與洛陽的不解之緣源遠流長。

我和世斌弟都很讚嘆2007年重建的洛博建築之雄偉，從室外看猶如巨大的方鼎，因為古都洛陽是定鼎洛邑、鼎立天下之地。進入展廳，我們立即感受到洛博館藏底蘊豐厚，展出的都是珍貴文物，而且都是洛陽地區出土的，從夏商周華夏文明初期的青銅禮器，到漢唐時代的三彩和陶俑，到宋代精美瓷器和玉器還有石刻等，大飽眼福。

儘管依我看，件件展品都是歷史瑰寶，但還是有人評出洛博的五大鎮館之寶：東漢石避邪、三彩黑釉馬、三層金絲楠木塔、曹魏白玉杯等。其實，洛博常年展出的文物據說有1萬5000件之多，其中國家一級文物不少，我看都可謂鎮館之寶。

我眼前這只精美的大銅鼎，一看標籤，竟然是西周時期的獸面紋方鼎，1977年洛陽出土。大唐朝的唐三彩很多很精美，我剛拍攝完一隻仰天長嘯、坐墊華麗的三彩大駱駝，又見幾隻栩栩如生的白馬，白馬和馴馬師都動感十足。再往前走，映入眼簾的是三彩藍釉白斑馬，錯金銀銅鼎，商代的母鼓銅方罍，還有陶器、玉器和石刻等，件件文物都讓人大開眼界，都是千年古都的歷史見證。

大運河博館 建築有特色

洛陽隋唐大運河博物館展出的大運河文物。 (圖／谷世強提供)
洛陽隋唐大運河博物館展出的大運河文物。 (圖／谷世強提供)

接著，我們打計程車去了不遠的洛陽隋唐大運河博物館。一說大運河，我們就想到運河兩端的揚州和北京，來到隋唐大運河博物館讓我們耳目一新，了解洛陽才是全長2700多公里隋唐大運河的中心。據介紹，隋唐大運河博物館人氣很旺的一個原因就是親子遊很多，一家老少在參觀學習大運河歷史變遷的同時，盡情享受一家人的美好時光。

真沒想到，由同濟大學設計的洛陽隋唐大運河博物館，不論是建築外觀還是展廳結構，都給我們留下深刻印象，相當不錯。洛陽興建的仿唐建築很多，同濟大學設計師獨辟蹊徑，從隋唐大運河水利工程特徵入手，參考洛河上的拱橋結搆，古為今用，大量採用洛陽出產的三彩陶瓷掛板做室內外裝飾，凸顯大唐風貌和國運泱泱主題。

少林寺一遊 看功夫表演

洛陽可玩可看、可吃可喝、可圈可點地方太多了，而且如今的洛陽物價還不貴，我和世斌弟包張姐的出租車去嵩山少林寺一遊，才380元人民幣。少林寺不遠，一個多小時就到了。天下第一名剎「禪宗祖庭、武林聖地」牌樓打卡了，塔林拍照了，觀光纜車登山了，走棧道嵩山美景看了，「以戒為師」臥佛拜了，「西方聖人」殿前留影了，還在VIP房間看了少林功夫表演，整個少林寺旅遊過程美得很。

從少林寺返回洛陽城時飢腸咕嚕，司機張姐直接送我們到距離酒店不遠的西工小街下車，品嘗了河南老字號小街鍋貼。我們也曾在酒店旁邊的廣州街吃過洛陽的小籠燙麵蒸餃，物美價廉，洛陽還有十字街、民主街和老街等美食一條街，想吃什麼都有，還不貴。

華夏文明第一次大規模吸納外來文化的白馬寺也去了，還有無論從哪個角度看、無論是白天還是晚上看都雄偉氣派、號稱「隋唐第一門」的應天門，從應天門城樓上觀賞紫微宮城樓和洛陽城夜景，俯瞰華燈齊放的天堂、明堂仿唐建築和夜色中成群結隊的漢服小姐姐們，美不勝收。除了洛邑古城，一襲華麗唐裝漢服加身來應天門打卡拍照的美女小姐姐最多了，更顯應天門的富麗堂皇。

我和世斌弟在洛陽玩了五天，意猶未盡。如果是4月份來洛陽趕上牡丹節，那可玩可賞可看的更多了。13朝古都洛陽最美的八大景：龍門山色、 馬寺鐘聲、金谷春晴 、洛浦秋風、天津曉月、平泉朝遊、邙山晚眺和銅駝暮雨，其中不少我們這次都還沒看過，下次再來。

洛陽博物館展出的館藏文物西周獸面紋方鼎。 (圖／谷世強提供)
洛陽博物館展出的館藏文物西周獸面紋方鼎。 (圖／谷世強提供)
世斌弟在洛陽博物館門前留影。 (圖／谷世強提供)
世斌弟在洛陽博物館門前留影。 (圖／谷世強提供)
我們重遊洛邑古城夜景時唐裝漢服小姐姐與世斌弟合影。 (圖／谷世強提供)
我們重遊洛邑古城夜景時唐裝漢服小姐姐與世斌弟合影。 (圖／谷世強提供)
筆者在洛陽博物館地鐵站壁畫前留影。 (圖／谷世強提供)
筆者在洛陽博物館地鐵站壁畫前留影。 (圖／谷世強提供)
夜幕降臨，從應天門城樓上俯瞰天堂明堂夜景。(圖／谷世強提供)
夜幕降臨，從應天門城樓上俯瞰天堂明堂夜景。(圖／谷世強提供)
筆者和世斌弟在龍門石窟盧舍那大佛前合影留念。 (圖／谷世強提供)
筆者和世斌弟在龍門石窟盧舍那大佛前合影留念。 (圖／谷世強提供)
世斌弟在麗景門老街上身穿漢服留影。 (圖／谷世強提供)
世斌弟在麗景門老街上身穿漢服留影。 (圖／谷世強提供)
環肥燕瘦，小姐姐在洛邑古城拍唐朝貴妃照。 (圖／谷世強提供)
環肥燕瘦，小姐姐在洛邑古城拍唐朝貴妃照。 (圖／谷世強提供)
天下第一名刹少林寺石牌樓。(圖／谷世強提供)
天下第一名刹少林寺石牌樓。(圖／谷世強提供)
華登初放時的洛陽應天門城樓一角。 (圖／谷世強提供)
華登初放時的洛陽應天門城樓一角。 (圖／谷世強提供)
世斌弟在洛陽白馬寺留影。 (圖／谷世強提供)
世斌弟在洛陽白馬寺留影。 (圖／谷世強提供)
金秋十月，少林寺塔林一瞥。(圖／谷世強提供)
金秋十月，少林寺塔林一瞥。(圖／谷世強提供)
入夜，洛邑古城到處都是拍攝唐裝漢服照的小姐姐。 (圖／谷世強提供)
入夜，洛邑古城到處都是拍攝唐裝漢服照的小姐姐。 (圖／谷世強提供)
龍門石窟橫跨伊水河的龍門大橋西岸橋洞入口。 (圖／谷世強提供)
龍門石窟橫跨伊水河的龍門大橋西岸橋洞入口。 (圖／谷世強提供)
斌弟在麗景門老街租了一身漢服給「皇上」還禮。 (圖／谷世強提供)
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