旅遊／阿拉斯加 懷舊尋金之旅

蒸氣自動洗砂機船。(圖為作者提供)

「北國尋金記」是部60年前的好萊塢老電影，由老牛仔約翰韋恩(John Wayne)和名模卡波辛(Capucine)主演關於美國開發阿拉斯加州 的故事，期間最大動力就是金礦的發現，引來大批的淘金者，電影主題曲是由民謠歌手強尼霍頓(Johnny Horton)主唱的「北上阿拉斯加」(North to the Alaska)，節奏輕快熱情激動， 風靡至今而不衰。

跟團旅遊到阿拉斯加北邊的費而邦克(Fairbanks)，哪有不想淘金的幻想，一溜老式的窄軌火車，載著尋金夢的人群，搖搖晃晃在老車長吉他琴聲中，前往發財之路。到達終點是條河邊的水上淘金船，早年為了機械化快速生產，利用蒸汽動力轉動輸送帶，用水沖洗礦砂，取得金沙的工具，如今礦源枯竭已成為歷史古蹟 。

體驗淘金趣 興奮而歸

岸邊是所人工淘金老作坊，工頭讓大家入座後開始解說如何淘金，每人領到一袋礦砂、面前一個水盆、一個鐵盤，就可以開工了。程序很簡單，將礦砂倒入鐵盤中，浸入水盆中蓄水，然後將水盆傾斜約45度，將泥水多次排出，繼而利用滔水入盆沖刷砂石，金沙比重較大，會滯留在底部，多次的「小浪淘沙」後石去金留，便可見到黃澄澄的金沙黏在盤底，完成了第一次淘金夢。這是個技術活，滔水沖刷的力道要有技巧，角度力量太小，砂石不會滔出，提取不到底部的金沙，角度太大又怕金沙流失。

取得金沙後，管理員會過來，用一個小瓶子將金沙裝入並寫上姓名，然後前往計量窗口，會將金沙倒在一個小盤，用電子天秤測重，按當日黃金牌價計價，結果我們夫婦倆共得價值20美元的金沙，商家問到是否要製成耳環、項鍊等首飾的代工，我們婉拒了，興奮地擁金而歸。

看黑金開採 意外收穫